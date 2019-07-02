Başarılı bir insan olmak için, kendi yıldızlarınızı meydana çıkarmalısınız

Günaydın hepinize yepyeni bir günden.
Bugün günlerden güneş tutulması.
Akşam 22:00 civarlarında bir güneş tutulması yaşanacak.
Artık yazdık, çizdik, videolar da anlattık.
Şimdi artık bugün biraz daha kendinizi dinlemeli ve yüksek stresli işler içerisine girmemelisiniz. Daha egolardan arınmış, kişisel güven alanınızı belirlemiş ve duygusal dünyanızda denge de kalmayı seçerek ilerliyor olmalısınız.
Yine tekrar etmek istiyorum. Sizin bir doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve bir doğum yeriniz var. Kişisel bir planla dünyaya gelmişsiniz.
Astroloji haritanızı anlıyor olmak Hayatı anlamlandırmanız içinde ana sorununuz ya da yetersizliğiniz nedir?
Ya da
Bu sorunun dışa yansıması nasıl gerçekleşiyor?
Yaşadığınız sorunu çözmek için, hangi tutum veya davranışı değiştirmek ya da terk etmek durumundasınız?
Hedefinize ulaşmak için ne yapmanız gerekiyor?
Ne gibi engellerle karşılaşabileceğinizi hesaplıyorsunuz ya da hedefinize ulaşmak için hangi fedakarlıkları yapmak zorunda kalabilirsiniz?
Hedefinize doğru harekete geçmek için motivasyonunuz ne kadar güçlü?
Gibi sorulara haritanızdan cevap bulabilirsiniz.
Şu günlerde ne yerdeyim ne gökte!
Kendinizi şu sıralar bir alana aitmiş gibi hissetmiyor olabilirsiniz. Hata yapmakla yapmamak arasında ince bir çizginin eşiğinde olabilirsiniz.
Yaşam içinde döngü nasıl ilerleyecek ve siz bu döngünün neresindesiniz?
En büyük mucize aklınızdır!
Güneş tutulmasında neler yapayım diye soruyorsunuz. Bir şeyleri ekmek, dikmek, yok ritüeller yapmak vs bunların astroloji ile hiçbir alakası yoktur. Bu saçmalıklara bel bağlamanızı doğru bulmuyorum. Güneş tutulmalarında duanızı edip, namazınızı kılıp kendinize göre hedefleriniz adına yeni kararlar alabilirsiniz ama sosyal medyada bilmem dilek zincirleri filan yapmak ya da resmin altına yorum yazıp isteklerinizi belirtmek gibi olaylar içerisinde olmamanızı tavsiye ederim. Yani siz evren içinde ne kadar akıllı davranırsanız evrende size o kadar aklı başında işler sunar.
Ruh Durumunuzu Kontrol Edin
Gün içinde birçok ruh haline girip çıkarız. Eğer bu ruh hallerinizi bilinçli olarak siz seçmezseniz hayatınızda kendinizi sorunları yaşamak için hazır hale getirmiş olursunuz. Başarılı sonuçlar ancak başarılı bir ruh haline girdiğinizde gelir. Stresliyken ya düşünceleriniz ya da beden duruşunuz değişmiştir. Bu ikisinin kontrolünü elinize alın ve kendinizi istediğiniz durumdaki düşünce ve duruş şekline getirin.
İç Konuşmalarınızı Kontrol Edin
Stresin ana sebebi kendi kendimizle konuşmamızdan gelir. Şimdi en son stresli olduğunuz bir zamanınızı hatırlayın ve o anı düşünürken hayalinizde ne çeşit bir ses kullandığınızı fark edin. (Çok sert ise yumuşak bir hale getirin, o sesi arkadaşınızın sesi olarak duyun, çok yüksekse alçaltın, çok hızlı ise yavaşlatın.) Onu daha kibar hale getirene kadar değiştirin. Hâlâ içinizden düşünüyor olabilirsiniz fakat kendinize karşı rahatlamış bir duruma girersiniz.
Yaşamak demenin kendin olmak demek olduğunu unutturuyor hayat bazen. Bilseydik kendimiz olabildikçe, yaşamın görüntüsünün daha net olduğunu…
Saçma sapan maskelerden kurtulduğumuzda, kendiniz olmanın verdiği güzelliği yaşamanın tadını bilseydik,
Ve anlasaydık, kendimiz olduğumuzda dünyayı yerinden oynatabileceğimizi…
Oliver Goldsmith der ki:
Kendine karşı dürüst ol.
Her günü kendi şaheserin haline getir.
Başkalarına yardım et. İyi kitaplardan bol bol su iç.
Dostluğu güzel sanatlardan biri haline getir.
Yağmurlu bir gün için bir sığınak yap.
Her gün sana yol gösterilmesi için dua et ve her gün haline şükret.
Başarılı bir insan olmak için, kendi yıldızlarınızı meydana çıkarmalısınız
Günaydın hepinize yepyeni bir günden.
Bugün günlerden güneş tutulması.
Akşam 22:00 civarlarında bir güneş tutulması yaşanacak.
Artık yazdık, çizdik, videolar da anlattık.
Şimdi artık bugün biraz daha kendinizi dinlemeli ve yüksek stresli işler içerisine girmemelisiniz. Daha egolardan arınmış, kişisel güven alanınızı belirlemiş ve duygusal dünyanızda denge de kalmayı seçerek ilerliyor olmalısınız.
Yine tekrar etmek istiyorum. Sizin bir doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve bir doğum yeriniz var. Kişisel bir planla dünyaya gelmişsiniz.
Astroloji haritanızı anlıyor olmak Hayatı anlamlandırmanız içinde ana sorununuz ya da yetersizliğiniz nedir?
Ya da
Bu sorunun dışa yansıması nasıl gerçekleşiyor?
Yaşadığınız sorunu çözmek için, hangi tutum veya davranışı değiştirmek ya da terk etmek durumundasınız?
Hedefinize ulaşmak için ne yapmanız gerekiyor?
Ne gibi engellerle karşılaşabileceğinizi hesaplıyorsunuz ya da hedefinize ulaşmak için hangi fedakarlıkları yapmak zorunda kalabilirsiniz?
Hedefinize doğru harekete geçmek için motivasyonunuz ne kadar güçlü?
Gibi sorulara haritanızdan cevap bulabilirsiniz.
Şu günlerde ne yerdeyim ne gökte!
Kendinizi şu sıralar bir alana aitmiş gibi hissetmiyor olabilirsiniz. Hata yapmakla yapmamak arasında ince bir çizginin eşiğinde olabilirsiniz.
Yaşam içinde döngü nasıl ilerleyecek ve siz bu döngünün neresindesiniz?
En büyük mucize aklınızdır!
Güneş tutulmasında neler yapayım diye soruyorsunuz. Bir şeyleri ekmek, dikmek, yok ritüeller yapmak vs bunların astroloji ile hiçbir alakası yoktur. Bu saçmalıklara bel bağlamanızı doğru bulmuyorum. Güneş tutulmalarında duanızı edip, namazınızı kılıp kendinize göre hedefleriniz adına yeni kararlar alabilirsiniz ama sosyal medyada bilmem dilek zincirleri filan yapmak ya da resmin altına yorum yazıp isteklerinizi belirtmek gibi olaylar içerisinde olmamanızı tavsiye ederim. Yani siz evren içinde ne kadar akıllı davranırsanız evrende size o kadar aklı başında işler sunar.
Ruh Durumunuzu Kontrol Edin
Gün içinde birçok ruh haline girip çıkarız. Eğer bu ruh hallerinizi bilinçli olarak siz seçmezseniz hayatınızda kendinizi sorunları yaşamak için hazır hale getirmiş olursunuz. Başarılı sonuçlar ancak başarılı bir ruh haline girdiğinizde gelir. Stresliyken ya düşünceleriniz ya da beden duruşunuz değişmiştir. Bu ikisinin kontrolünü elinize alın ve kendinizi istediğiniz durumdaki düşünce ve duruş şekline getirin.
İç Konuşmalarınızı Kontrol Edin
Stresin ana sebebi kendi kendimizle konuşmamızdan gelir. Şimdi en son stresli olduğunuz bir zamanınızı hatırlayın ve o anı düşünürken hayalinizde ne çeşit bir ses kullandığınızı fark edin. (Çok sert ise yumuşak bir hale getirin, o sesi arkadaşınızın sesi olarak duyun, çok yüksekse alçaltın, çok hızlı ise yavaşlatın.) Onu daha kibar hale getirene kadar değiştirin. Hâlâ içinizden düşünüyor olabilirsiniz fakat kendinize karşı rahatlamış bir duruma girersiniz.
Yaşamak demenin kendin olmak demek olduğunu unutturuyor hayat bazen. Bilseydik kendimiz olabildikçe, yaşamın görüntüsünün daha net olduğunu…
Saçma sapan maskelerden kurtulduğumuzda, kendiniz olmanın verdiği güzelliği yaşamanın tadını bilseydik,
Ve anlasaydık, kendimiz olduğumuzda dünyayı yerinden oynatabileceğimizi…
Oliver Goldsmith der ki:
Kendine karşı dürüst ol.
Her günü kendi şaheserin haline getir.
Başkalarına yardım et. İyi kitaplardan bol bol su iç.
Dostluğu güzel sanatlardan biri haline getir.
Yağmurlu bir gün için bir sığınak yap.
Her gün sana yol gösterilmesi için dua et ve her gün haline şükret.