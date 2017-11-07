Başarı için Sadece Konu Tekrarı Yetmez, İnançları da Tekrar Etmek Gerekir

Günaydın yeniliklerle dolu bir hafta derken eski konularında bizi oldukça zorladığı bir dönem içerisine girdik. Sabah saatlerinde Ay İkizler burcu transit geçişine devam etmektedir. Öğleden sonra Ay Yengeç burcuna geçiş yapacaktır.

Sabah saatlerinde, Merkür ve Plüton bir yarı-kare oluşturduğundan, erkenden zihinsel baskılar ya da bazı sıkıntılar rahatsız edici olabilir. Kontrol edemediğimiz veya kontrol etmememiz gereken bir konuyu takıntılı olarak takip edebiliriz.

Aynı zamanda bolluk ve bereket gezegenimiz Venüs, Akrep burcuna geçiş yapacak.1 Aralık tarihine kadar bu etki devam edecektir. Venüs Akrep seyrinde derin tutkulu ilişkiler içerisine odaklanırız. Normları kıran, yoğun olan ve unutulmaz özel biriyle bu zamana kadar özlem duyduğumuz bir ilişki kurabiliriz.

Venüs akrep burcunda son derece duygusal ve tutkulu bir konumdadır. Çok savunmasız gibi hissetme veya kendi gücümüzü başkalarına bırakma korkuları ile bizi yüzleştirebilir. Kaygılarımızda artış olabilir. Bu döngü esnasında para ve partnerimizin finansal kaynaklarının üstesinden gelmek için güçlüyüzdür.

Bugün rutin işlerimizde koşullarımıza veya hedeflerimize odaklanabilmek için biraz zihinsel olarak dağınık olabiliriz. Hedefleri, projeleri, sorumlulukları veya size verilen sözleri aniden bırakma isteği içinde olabiliriz.

Öğleden sonra Jüpiter ve Ayın olumlu açısı bize cesaret verici ve hedeflerimize ulaşmamız konusunda cömert davranacaktır. Girişimlerimizi bu zaman aralığında değerlendirebiliriz. Ay-Mars karesi bu gece gerginliklerimizi ve dürtüsel reaksiyonları tetikleyebilir. Daha sakin olmayı ve olayları kriz şekline getirmemeyi denemeliyiz. Hayallerini gerçekleştirebilen insanları diğerlerinden ayırt eden şey, başkalarının yapmayacağını yapma becerilerinin olması. Mutlu sonun hayalini herkes kurar; ancak hedeflere ulaşmak, çoğu insanın cesaretinin veya gücünün olmadığı zor görevleri ve yükümlülükleri yüklenmeyi gerektirir…

Gelelim günün tavsiyesine;

Bir bilgiyi hafızaya kaydetmenin en etkili yolu tekrar etmektir. Neyi tekrar edersek ona inanmaya başlarız. İyi şeyleri tekrar edersek iyi şeylere inanırız.

Tekrar ettiğimiz şey ne ise onu zihnimizde canlı tutar, güçlendirir ve büyütürüz. İnançlarımız gibi duygularımız da aynı kuralla işler. Yani hangi duyguyu tekrar ederseniz o duygu pekişir, güçlenir ve büyümeye başlar. Büyümeye başlayan duygularımızın tersi çökmeye, zayıflamaya ve etkisizleşmeye başlar.

Bu nedenle kendimize dair inancımızı ve başarı duygumuzu tekrarlarımızla güçlendirmeliyiz. Onlar bizim zorluklar karşısında mücadele gücümüzü artıran enerji kaynaklarımızdır. Bir insan kendini adadığında ilahi takdir de o yönde hareket edecektir.

Tüm olaylar diğer bir olayı desteklemek için oluşur ve aksi takdirde hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Bir akarsu boyunca oluşan tüm olaylar sadece bir karardan doğar.

Durumlar, oluşumlar ve maddi destek bu şekilde elde edilebilir. Elinizden geleni ve hayal edebileceğiniz her şeyi yapmaya hemen başlayın.

Cesaret; deha, güç ve büyüyü de içinde saklar.

Şimdi başlayın.

Aygül AYDIN

@Astromatik