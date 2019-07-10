Aşırı uçlara gitme isteği ve tecrübe etmediğin bir yer!

Günaydın bugün güneş ve kuzey düğüm kavuşumu oldukça etkileyici bir hava estiriyor hayatımızda. Size de oluyor mu bilmiyorum ama benim de içimde bir duygu var ki sanki bir şeyler değişecek ama bu değişim bizleri farklı bir noktaya götürecek.
Kuzey Düğüm, bizi gitmemiz gereken yere doğru itmek için gerekli kader senkronizasyonunu sağlayacak.
Evren, sizi destekleyecek şekilde çalışıyor, kim olduğunuzu tam olarak ifade etmenize yardımcı oluyor, sizi insanlarla ve vizyonunuzu destekleyecek şeylerle çevrelemeye başlıyor.
Sizden istediği ise konfor bölgenizden çıkıp yüksek amaçlarınız için hareket ediyor olmanızdır.
Bugün ve yarın gerçekleşecek olan bu etkileşim sizleri olmanız gereken yöne doğru itekleyecektir. Ama bir yanınız çok tuhaf bir şekilde burayı ret edebilir. Yani içinizde bir şey o noktaya gitmeniz gerektiğini söylüyordur ama bir yanda giderseniz o yöne büyük hata olduğunu düşündürtüyor olabilir. Gitmeniz gereken ve olmanız gereken yöne doğru savrulmaya başlayacaksınız. Bundan korkmayın.
Genellikle Kuzey Düğüm işin içine girdiğinde insanlar aşırı uçlara gitme isteklerinin arttığını görürler. Bu tetiklendiğinde aşırı uçlara giderler ve bundan korkarlar. Çünkü orada deneyimsizdirler. Yine de Kuzey Düğüm evine gidin, inşa edin, deneyin, yapın ve ardından Güney Düğüm bölgesinde dinlenin. Güneş’in güney düğümle kavuşmasından daha zor bir açıdır kuzey düğümle kavuşması.
Ben bunu, biraz çaresiz bir açı olarak değerlendiriyorum.
İnsana kendini çaresiz hissettirebiliyor.
Aslında sizin bir şeylerle başa çıkma gücünüz var ama karşı tarafın yok diyelim. Ya da sizin o işi yapma isteğiniz ve gücünüz var karşı tarafın bir teklifi yok gibi.
Kendinizi ifade etmek isterken zorlanabileceğiniz ve bu nokta da eğer gitmeyi başarırsanız bazı şeyleri yenebileceğiniz özel bir zamandır.
Astrolojik olarak insanlar genelde 42 yaşına kadar kuzey düğümün farkına varmıyor.
Etkileşim o yaş civarlarında ortaya çıkıyor. Kendinizi geçmişin karanlıklarında kaybetmeyin. Yeni bir şeyler inşa edeceksiniz. Bunu yapabilirsiniz.
Şayet bu yazıyı okuyup 42 yaş döngüsünü geçmiş biriyseniz o zamanlarda neler hissettiğinizi hatırlayabilirsiniz.
Liderlik potansiyelinizi, yaratıcılığınızı geliştirmek ve ruhunuzun amacına ulaşmak, şans ve göreceli bir kolaylıkla dolu bir yol olacaktır. Kendinizi nasıl ifade etmeniz gerektiğine ilişkin toplumsal eğilimlerden ziyade, bunun için kendinize daha fazla güvenmeyi öğrenmelisiniz. Evren, kişisel kaderinize doğru ilerlerken, olabileceğiniz her şey olmak için sizi destekleyecektir.
Dememiz o ki; bu açılar söz konusu iken hayatınızda belli toparlanmalar yapmak adına harika bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Sizin için şans olduğunu düşündüğünüz bir ile bir arada olmak ya da bir iş birliği içinde olmak sizi bugün değiştirebilir. Bu sizin aşırı uçlara gittiğiniz anlamına gelmez. Şu an yapmayı planladığınız şeyler belki de zamanında cesaret edemediğiniz şeyler olabilir. İşlerinizle ilgili gereken şeyleri yapmayı, ilişkileriniz adına yeni girişimler içinde olmayı, yeni bir iş yeri açmayı, yeni bir sayfa açmayı, yeni bir sosyal medya girişiminde bulunmanız için harika birkaç gün içindesiniz. Bugüne kadar tecrübe ettiğin yeri bırakıyor olman kaybedeceğin anlamına gelmiyor. Yeni bir alanı tecrübe etmek seni eskisinden çok daha güçlü yapabilir. Bunun için bazı girişimlerde bulunmaktan çekinmemelisiniz. Burada bahsetmek istediğim şey yıllarca kurduğunuz düzeninizi bozmak değil. Şuan aklınızı gevşetin ve aklınızı netleştirin. Bunu yalnız yapamayabilirsiniz ama yanınıza bunu yaparken kimi aldığınız çok önemli olacaktır…
Mutlu günler dilerim.
Aşırı uçlara gitme isteği ve tecrübe etmediğin bir yer!
Günaydın bugün güneş ve kuzey düğüm kavuşumu oldukça etkileyici bir hava estiriyor hayatımızda. Size de oluyor mu bilmiyorum ama benim de içimde bir duygu var ki sanki bir şeyler değişecek ama bu değişim bizleri farklı bir noktaya götürecek.
Kuzey Düğüm, bizi gitmemiz gereken yere doğru itmek için gerekli kader senkronizasyonunu sağlayacak.
Evren, sizi destekleyecek şekilde çalışıyor, kim olduğunuzu tam olarak ifade etmenize yardımcı oluyor, sizi insanlarla ve vizyonunuzu destekleyecek şeylerle çevrelemeye başlıyor.
Sizden istediği ise konfor bölgenizden çıkıp yüksek amaçlarınız için hareket ediyor olmanızdır.
Bugün ve yarın gerçekleşecek olan bu etkileşim sizleri olmanız gereken yöne doğru itekleyecektir. Ama bir yanınız çok tuhaf bir şekilde burayı ret edebilir. Yani içinizde bir şey o noktaya gitmeniz gerektiğini söylüyordur ama bir yanda giderseniz o yöne büyük hata olduğunu düşündürtüyor olabilir. Gitmeniz gereken ve olmanız gereken yöne doğru savrulmaya başlayacaksınız. Bundan korkmayın.
Genellikle Kuzey Düğüm işin içine girdiğinde insanlar aşırı uçlara gitme isteklerinin arttığını görürler. Bu tetiklendiğinde aşırı uçlara giderler ve bundan korkarlar. Çünkü orada deneyimsizdirler. Yine de Kuzey Düğüm evine gidin, inşa edin, deneyin, yapın ve ardından Güney Düğüm bölgesinde dinlenin. Güneş’in güney düğümle kavuşmasından daha zor bir açıdır kuzey düğümle kavuşması.
Ben bunu, biraz çaresiz bir açı olarak değerlendiriyorum.
İnsana kendini çaresiz hissettirebiliyor.
Aslında sizin bir şeylerle başa çıkma gücünüz var ama karşı tarafın yok diyelim. Ya da sizin o işi yapma isteğiniz ve gücünüz var karşı tarafın bir teklifi yok gibi.
Kendinizi ifade etmek isterken zorlanabileceğiniz ve bu nokta da eğer gitmeyi başarırsanız bazı şeyleri yenebileceğiniz özel bir zamandır.
Astrolojik olarak insanlar genelde 42 yaşına kadar kuzey düğümün farkına varmıyor.
Etkileşim o yaş civarlarında ortaya çıkıyor. Kendinizi geçmişin karanlıklarında kaybetmeyin. Yeni bir şeyler inşa edeceksiniz. Bunu yapabilirsiniz.
Şayet bu yazıyı okuyup 42 yaş döngüsünü geçmiş biriyseniz o zamanlarda neler hissettiğinizi hatırlayabilirsiniz.
Liderlik potansiyelinizi, yaratıcılığınızı geliştirmek ve ruhunuzun amacına ulaşmak, şans ve göreceli bir kolaylıkla dolu bir yol olacaktır. Kendinizi nasıl ifade etmeniz gerektiğine ilişkin toplumsal eğilimlerden ziyade, bunun için kendinize daha fazla güvenmeyi öğrenmelisiniz. Evren, kişisel kaderinize doğru ilerlerken, olabileceğiniz her şey olmak için sizi destekleyecektir.
Dememiz o ki; bu açılar söz konusu iken hayatınızda belli toparlanmalar yapmak adına harika bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Sizin için şans olduğunu düşündüğünüz bir ile bir arada olmak ya da bir iş birliği içinde olmak sizi bugün değiştirebilir. Bu sizin aşırı uçlara gittiğiniz anlamına gelmez. Şu an yapmayı planladığınız şeyler belki de zamanında cesaret edemediğiniz şeyler olabilir. İşlerinizle ilgili gereken şeyleri yapmayı, ilişkileriniz adına yeni girişimler içinde olmayı, yeni bir iş yeri açmayı, yeni bir sayfa açmayı, yeni bir sosyal medya girişiminde bulunmanız için harika birkaç gün içindesiniz. Bugüne kadar tecrübe ettiğin yeri bırakıyor olman kaybedeceğin anlamına gelmiyor. Yeni bir alanı tecrübe etmek seni eskisinden çok daha güçlü yapabilir. Bunun için bazı girişimlerde bulunmaktan çekinmemelisiniz. Burada bahsetmek istediğim şey yıllarca kurduğunuz düzeninizi bozmak değil. Şuan aklınızı gevşetin ve aklınızı netleştirin. Bunu yalnız yapamayabilirsiniz ama yanınıza bunu yaparken kimi aldığınız çok önemli olacaktır…
Mutlu günler dilerim.