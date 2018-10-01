Artık sizi geliştirmeyen şeylerden uzak durmak için kendinize söz verin!

Günaydın yepyeni bir Ay’dan ve yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Ekim ayı yılın en önemli ve en pozitif zamanlarından biri. Yaşantımızda birçok eksik ve acı veren konuyu onarabileceğimiz bir dönem içine giriyoruz. Tabi ki şartları ve olayları iyi değerlendirmeli, önümüze gelen fırsatları kaçırmamalıyız.
Ay ikizler burcunda boşlukta ilerliyor ve akşam saatlerinde yengeç burcuna geçiş yapacak. Bugün kendiniz için yeni kararlar almak isterken aldığınız kararlardan da hızlı bir vazgeçiş sergileyebilirsiniz. Duygu durumunuz biraz daha karışık ve yoğun olabilir. Bugünü az bildikleriniz konusunda daha fazla araştırmaya ve kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını bulmaya zaman ayırırsanız kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Anlamak bazen çözmeye yetmiyor olsa da çözüm için bir şeyler yapmaya yardımcı olabiliyor. Ay-kiron karesi ile bazı sorunlarla baş etmek sizi zorlayabilir. Bu alanda bakış açınızı değiştirmelisiniz. Karşılaştığınız her zorluğa ve baskıya karşı koyduğunuzda ruhsal açıdan da gelişirsiniz. Korkularınızı daha tohum iken tanıyıp, ağaca dönüşmesini ve meyve vermesini engelleyin.
Gelelim günün Tavsiyeli Hikayesine;
Hintli yaşlı bir usta, çırağının sürekli her şeyden şikâyet etmesinden bıkmıştır. Bir gün çırağını tuz almaya gönderir. Her şeyden mutsuz olan çırak döndüğünde, yaşlı usta ona bir avuç tuzu bir bardak suya atıp içmesini söyler. Çırak, yaşlı adamın söylediğini yapar, fakat içer içmez ağzındakileri tükürmeye başlar.
“Tadı nasıl?” diye soran yaşlı adama, öfkeyle “acı!” diye cevap verir.
Usta gülümseyerek çırağını kolundan tutar ve dışarı çıkarır.
Sessizce biraz ilerdeki gölün kıyısına götürür ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söyler. Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken, usta aynı soruyu sorar:
“Tadı nasıl?”
- “Ferahlatıcı” diye cevap verir genç çırak.
“Tuzun tadını aldın mı?” diye sorar yaşlı adam, hayır cevabını aldıktan sonra bunun üzerine yaşlı adam suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturur ve şöyle der; “Yaşamdaki acılar tuz gibidir ne azdır ne de çok, acının miktarı hep aynıdır. Ancak, bu acının şiddeti, neyin içine konulduğuna bağlıdır…
Acın olduğunda yapman gereken tek şey acı verenle ilgili hislerini genişletmektir.
Onun için, sen de artık bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış.
Mutlu bir ekim ayı ve harika bir gün dilerim…
Artık sizi geliştirmeyen şeylerden uzak durmak için kendinize söz verin!
Günaydın yepyeni bir Ay’dan ve yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Ekim ayı yılın en önemli ve en pozitif zamanlarından biri. Yaşantımızda birçok eksik ve acı veren konuyu onarabileceğimiz bir dönem içine giriyoruz. Tabi ki şartları ve olayları iyi değerlendirmeli, önümüze gelen fırsatları kaçırmamalıyız.
Ay ikizler burcunda boşlukta ilerliyor ve akşam saatlerinde yengeç burcuna geçiş yapacak. Bugün kendiniz için yeni kararlar almak isterken aldığınız kararlardan da hızlı bir vazgeçiş sergileyebilirsiniz. Duygu durumunuz biraz daha karışık ve yoğun olabilir. Bugünü az bildikleriniz konusunda daha fazla araştırmaya ve kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını bulmaya zaman ayırırsanız kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Anlamak bazen çözmeye yetmiyor olsa da çözüm için bir şeyler yapmaya yardımcı olabiliyor. Ay-kiron karesi ile bazı sorunlarla baş etmek sizi zorlayabilir. Bu alanda bakış açınızı değiştirmelisiniz. Karşılaştığınız her zorluğa ve baskıya karşı koyduğunuzda ruhsal açıdan da gelişirsiniz. Korkularınızı daha tohum iken tanıyıp, ağaca dönüşmesini ve meyve vermesini engelleyin.
Gelelim günün Tavsiyeli Hikayesine;
Hintli yaşlı bir usta, çırağının sürekli her şeyden şikâyet etmesinden bıkmıştır. Bir gün çırağını tuz almaya gönderir. Her şeyden mutsuz olan çırak döndüğünde, yaşlı usta ona bir avuç tuzu bir bardak suya atıp içmesini söyler. Çırak, yaşlı adamın söylediğini yapar, fakat içer içmez ağzındakileri tükürmeye başlar.
“Tadı nasıl?” diye soran yaşlı adama, öfkeyle “acı!” diye cevap verir.
Usta gülümseyerek çırağını kolundan tutar ve dışarı çıkarır.
Sessizce biraz ilerdeki gölün kıyısına götürür ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söyler. Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken, usta aynı soruyu sorar:
“Tadı nasıl?”
- “Ferahlatıcı” diye cevap verir genç çırak.
“Tuzun tadını aldın mı?” diye sorar yaşlı adam, hayır cevabını aldıktan sonra bunun üzerine yaşlı adam suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturur ve şöyle der; “Yaşamdaki acılar tuz gibidir ne azdır ne de çok, acının miktarı hep aynıdır. Ancak, bu acının şiddeti, neyin içine konulduğuna bağlıdır…
Acın olduğunda yapman gereken tek şey acı verenle ilgili hislerini genişletmektir.
Onun için, sen de artık bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış.
Mutlu bir ekim ayı ve harika bir gün dilerim…