Marmara Grubu Vakfı aydınlık yüzümüz oldu

Avrasya Ekonomik Zirvesi’nin bu yıl 21’incisini düzenleyecek olan vakfın başkanı Dr. Akkan Suver, daha önce İzmir ayağını da yaptıkları bu etkinliği çok önemsediklerini söyledi. Her hafta yazdığı yazılarla İzmirlilerle buluşan Dr. Suver, çalışmalarını anlattı.

- Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

- Yıllarca gazetecilik, biraz da siyasetten sonra tercihimi sivil toplumdan yana yaptım. Düşünen, strateji üreten, etkinliklerde yer alan bir kulvara yöneldim. Kurucuları arasında bulunduğum Marmara Grubu Vakfı’nın yaklaşık 20 yıldır başkanıyım. 10 yıldan beri de Karadağ’ın İstanbul Fahri Başkonsolosuyum. Türkiye’nin sürekli basın kartına sahip tek başkonsolosuyum. Ulusal ve uluslararası alanda kabul gören ve Türkiye’nin yurtdışında ‘aydınlık yüzü’ olarak anılan Marmara Grubu Vakfı adına Çin’den ABD’ye 70’e yakın ülkede bir Türk kanaat önderi olarak kültürlerarası diyalog ve barış alanlarında tebliğler sunuyor, görüş açıklıyor, bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Özellikle barış alanında diyaloğun önemini vurgulamaya çalışıyorum. Yaşadığımız coğrafyanın diyaloğa olan ihtiyacının her zamankinden fazla olduğuna inanıyorum.

TÜRKİYE’NİN AYDINLIK YÜZÜ OLDUK

- Marmara Grubu Vakfı’nın çalışma alanları neler? Ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz?

- Uluslararası alanda; ekonomik, sosyal, siyasal, enerji, güvenlik konularında uzmanların ve karar vericilerin aktif katılımı ile her yıl aralıksız olarak Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni düzenliyoruz. Bu zirvelerin amacı, ülkemizin işadamları ve siyasetçilerini, akademisyenlerini yabancı ülkelerin yetkilileriyle aynı platformda buluşturarak ekonomi, demokrasi ve güvenlik konularında işbirliği yapmalarına yardımcı olmak. 1998’de 7 ülkenin katılımıyla başladığımız Avrasya Ekonomi Zirvesi, 4-6 Nisan 2017 tarihinde yapılan zirveyle 20. yılına ulaştı. Türkiye’nin AB üyeliğine önem veren ve destekleyen Marmara Grubu Vakfı, AB kriterleri çerçevesinde ülkemizde görülen değişimi izliyor ve değerlendiriyor. Kadın yöneticiler, kadının istihdama katılımı, sürdürülebilir kalkınma, Anayasa nasıl olmalı, güçler ayrılığı, denge ve denetleme mekanizmalarının önemi konularında projeler gerçekleştiren ve diğer STK’ların katılımıyla oluşturulan platformlara aktif katılım ve destek sağlayan AB ve İnsan Hakları Platformumuz, TÜSİAD – Kadın-Erkek Eşitliği Grubu’nda uzman üye, Denge-Denetleme Ağı’nda Eşbaşkan, bir Avrupa Birliği ve İnsan Hakları barış projesi olan WINPEACE çalışmalarında aktif üye, HAKLI KADIN Platformu Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmara Grubu Anayasa Çalışmaları Koordinatörü olarak yer alıyor. Arkadaşlarımız, konusunda çalışan üniversitelerle işbirliği de yapıyor. Marmara Grubu Vakfı’na görüş olarak hazırlanan raporlar, basın bildirileri, e-posta, faks ve diğer iletişim araçlarıyla kamuoyu ve karar organlarıyla paylaşılıyor. Toplantılara ve organizasyonlara aktif katılım sağlayan Genç Marmara Grubu ise gündemdeki sorunları ve gençlik sorunlarını kendi arasında tartışarak ‘Genç Görüş’ raporlarıyla Yönetim Kurulu’na sunuyor.

TEKNOLOJİ-POLİTİKA İLİŞKİSİ

- Avrasya Ekonomi Zirvesi ne zamandır düzenleniyor? Neler yapılıyor?

- Avrasya Ekonomi Zirveleri, 1998 yılında başladı. 20 yıldır aralıksız devam etmekte olan Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin sonuncusuna 44 ülke katıldı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Mladen Ivanic, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Moldova-Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Irina Vlah hazır bulundu.

Gene 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne iki önceki başbakan ve bir başbakan yardımcısı da iştirak etti. Polonya Başbakan Yardımcısı Grzegorz Kolodko, Romanya Başbakanı Victor Ponta, Slovenya Başbakanı Alenka Bratusek ile beraber, önceki cumhurbaşkanları Türkiye’den Abdullah Gül, Arnavutluk’tan Bamir Topi, Avusturya’dan Heinz Fischer, Moldova’dan Petru Lucinschi, Romanya’dan Emil Constantinescu, Hırvatistan’dan Stjepan Mesic, Ivo Josipovic, Letonya’dan Valdis Zatlers, Sırbistan’dan Boris Tadiç de 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ndeydi. Aralarında bakan, eski bakan, büyükelçi, işkadını, işadamı, akademisyen ve din adamından oluşan 323 yabancı konuk da 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne teşrif etti.

- Bu yıl neler olacak? Kimler katılıyor?

- Bu yıl nisan ayının 11. ve 12. günleri yapılacak olan 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde çağımızın yaşamakta olduğu ikilemi gündeme getirmek istiyoruz. Bu ikilem her gün başını alıp giden bir teknoloji ile dar bir çerçevede yaşamını sürdüren siyaseti ‘Teknoloji Versus Politika’ başlığıyla tartışmaya açacağız. Akıllı şehirleri gündeme getireceğiz. Çağımızın büyük problemi olan iklim değişimini konuşacağız. Ayrıca bundan 100 yıl önce kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin varlığını da özel bir oturumla ele alacağız. En az 40 ülkenin katılmasını beklediğimiz 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde, sosyal ve kültürel faaliyetler de sergileyeceğiz.

İKİ ÜLKEDEN ÖZEL MADALYALAR

- Sizin yurtdışından ve yurtiçinden birçok ödül ve madalya aldığınızı biliyoruz. Bunlardan bahseder misiniz?

- Geride bıraktığım 20 yılda, önce ülkemden sonra aralarında Azerbaycan, Karadağ, Romanya, Avusturya, Kırgızistan, Moğolistan, Gagavuzya, Vatikan, Slovenya gibi ülkelerin bulunduğu sayısız ülkeden madalya ve ödül, Azerbaycan ve Romanya’dan fahri doktora, Kırgızistan’dan da fahri profesörlük unvanı aldım. Geçen yıl Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Balkanlar’da ortaya koymakta olduğum barış, istikrar ve diyalog çalışmalarımızı ‘Devlet Sivil Liyakat Madalyası’ ile taltif etti. Tiran’da Cumhurbaşkanlığı konutunda devlet töreniyle madalyamı sunan Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, gerçekte şahsımda Arnavut milletinin Türk milletine duyduğu yüksek sempatiyi göstermiş oldu. Avusturya’nın Viyana şehrinde Balkanlar’da barış, kültürlerarası diyalog konularında sivil toplum kimliğimizle ortaya koyduğum çalışmalardan dolayı da kasım ayında Viyana Ekonomi Forumu tarafından ‘2017 Yılı Partneri’ olarak seçildim. Viyana’da Dr. Günther Rabensteiner ve Büyükelçi Elena Kircheva tarafından sunulan ödülümü, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ve Kosova Kalkınma Bakanı Valdrin Lluka huzurunda aldım. Türkiye Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı da törende hazır bulundu.

İZMİR’DEKİ ETKİNLİKLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ

- İzmir ve Ege Bölgesi’nde de bazı etkinlikleriniz oluyor. Daha önce Avrasya Zirvesi’nin bir ayağını İzmir’de yapmıştınız. Başka ne gibi planlarınız var bölgemizle ilgili?

- İzmir’de 15. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni, İzmir Ticaret Odası’nın önderliğinde ve desteğinde gerçekleştirmiştik. Burada bir vefa ve kadirbilirlik duygusuyla belirtmek isterim ki, Ekrem Demirtaş’ın öncülüğüyle tertiplediğimiz İzmir etkinliğimiz, yabancı devlet adamlarını ve misafirlerimizi olağanüstü etkilemişti. Zira İzmir yalnız turizm açısından değil, tarih açısından da onlar için önemli bir merkezdi. Gene İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Slovenya’nın ünlü düşünce kuruluşlarından CEEMAN - Orta ve Güney Avrupa Yönetim Geliştirme Derneği ile Marmara Grubu Vakfımızın AB ve İnsan Hakları Platformu’nun ortaklaşa düzenledikleri Yönetici Eğitim Forumu da Demirtaş’ın destek ve katılımlarıyla 5-6 Kasım 2015 günleri İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yapıldı. Bu arada hemen eklemeliyim ki, İzmir’de yayınlanan Gözlem Gazetesi’nde de haftada bir yazmaktayım. Bundan sonra da Marmara Grubu Vakfı olarak İzmir’de bulunmanın bize güç ve itibar sağlayacağının bilincindeyiz.