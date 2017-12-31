Değişen ve gelişen dünyada yeni üniversite vizyonu

DOKUZ Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik yenilenen ve gelişen dünyada üniversitelerin daha farklı konumlanması gerektiğini söyleyerek, bu konuda birçok çalışma başlattıklarını anlatıyor. Üniversitelerin sadece araştırma ve geliştirme değil, üretim geliştirme merkezleri de olması gerektiğini kaydeden Prof. Çelik, kuracakları birçok yeni birim ile bu yönde çalışacaklarını söyledi.



- Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

İTÜ Metalürji Mühendisliği mezunuyum. Sonrasında Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisans, Florida State Üniversitesi’nde doktora yaptım. Daha sonra Japonya ve Almanya’da bazı çalışmalara katıldım. Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’nde güzel çalışmalar yaptık. TÜBİTAK’ta 2009’dan beri değişik kademelerde görev yaptım. YÖK’ün eğitim komisyonuna atandım, ayrıca İZKA Kalkınma Kurulu Başkanı oldum. Ayrıca 550’yi aşkın makalem ve 19 patentimiz var. Farklı projelerle kurumlarıma 30 milyon kazandırmış bulunuyorum.

KADROMUZ ADİL VE LİYAKAT SAHİBİ İSİMLER OLACAK

- Üniversite ile ilgili ne gibi hedefleriniz var?

Öncelikle idari anlamda düzenlemeler yapıyoruz. Eğitimden sorumlu, idari ve altyapıdan sorumlu, ar-ge’den sorumlu, ekonomiden sorumlu ve dış ilişkiler ile teknolojiden sorumlu olmak üzere 5 rektör yardımcımız olacak. Dekanlarımız, bölüm başkanlarımız, merkez müdürlerimiz kısacası tüm idari kadromuzun adil, çalışkan, liyakat sahibi, şeffaf ve dürüst arkadaşlarımız olmasını arzu ediyoruz.

- Yeni fakültelerle ilgili birçok çalışma yaptığınız duyuyoruz. Neler planlıyorsunuz?

Bazı yüksek okullarımızın fakülteye dönüştürülmesi ve yenilerinin kurulmasıyla ilgili çalışıyoruz. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri ve Teknolojisi, Yabancı Diller Yüksekokulları’nın fakülteye dönüştürülmesini düşünüyoruz. Ayrıca Güvenlik Akademisi kuracağız. Bunun yanısıra eczacılık, diş hekimliği gibi fakültelerle birlikte İnciraltı’nda bir Sağlık Kampüsü kurmayı hedefliyoruz. Burasının sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri olmasını amaçlıyoruz.

AR-GE’NİN YANINDA ÜR-GE’Yİ HIZLANDIRACAĞIZ

- Yeni bölümlerle ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz?

Bu konuda da çalışmalarımız var. Moleküler Biyoloji ve Genetik, Animasyon, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Strateji, Nanobilim ve Nanomühendislik, Mekatronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Lojistik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Biyokimya yeni kuracağımız bölümler. Tabii mevcut bölümlerimizin de eksiklerini gidermek ve güçlendirmek adına elimizden geleni yapacağız.

- Hızla değişen ve gelişen teknolojiler ve dünya vizyonunda üniversitemizi nasıl konumlandırmayı düşünüyorsunuz?

Üniversitemiz bilim, teknoloji ve hizmet üreten formata hızlı bir şekilde dönüşüm sağlamaya başlamıştır. Sadece ar-ge değil, üretimi teşvik eden ür-ge’yi de hızlandıracağız. Yerli ve yabancı sermayenin hızla üniversitemize akmasını hedefliyoruz. Burayı bir nevi Silikon Vadisi’ne dönüştüreceğiz. Ayrıca Karakterizasyon Cihazları Fabrikasyon Merkezi, Yenilenebilir Enerji Merkezi, Elektrikli Taşıtlar Fabrikasyon Merkezi, Cevher Zenginleştirme Merkezi gibi birçok yeniliği bünyemize katacağız.