Televizyondan ve evlerindeki klavyelerinden saldıran akbabalar!

Aslında akbaba diyerek doğada çok önemli bir işlevi olan hayvancıklara hakaret etmemek lazım. Onlar doğal yaşamda olmazsa olmaz durumundalar. Oysa bizim her türlü medyamızdaki leş yiyiciler, keşke hiç var olmasalar!

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Vatan Şaşmaz’ın talihsiz ve son derece üzüntü verici ölüm haberinden sonra; olumsuz, acımasız bir medya bombardımanına tutulduk. Sabah programlarında herkes dedektif, savcı, olay yeri inceleme uzmanı kesilmiş; bu elim konuyu akbabalar gibi didiklemekteydi.

‘Otelde ne işi varmış? Demek ki!’ cümleleri, ‘İlişki hala devam etmese, oraya gidilir miymiş?’ varsayımları, ‘Evli adamın oraya gitmesi zaten...’ çıkarımları çok zavallıcaydı.

Mekanı cennet, rahmetli Şaşmaz’ın kendince bir sebepten bir otel odasına gitmesinin karşılığı, sırtına dört kurşun yemeyi hak etmesiymiş anlamına gelen bir nefret, hırslı bir ahlak polisliği televizyonları sarmış durumdaydı!

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Ya sosyal medyadaki Kızıl Akbabalar? Daha kontrolsüz bir terbiyesizlik, daha korkunç bir seviyesizlik...

‘Vatan Şaştı’ şeklinde kelime oyunu yaparak ‘retweet alma’ gayretindeki kifayetsizler, ‘Çocuklar Duymayacak artık’ şeklinde aforizmalarla puan toplamaya çalışan kelli felli insanlar, bu korkunç cinayeti Çocuklar Duymasın dizisinde ‘açılan bir pozisyon’ olarak değerlendirerek, oğluna rol kapmaya çalışanlar; tarihte Vatan Şaşmaz’la hasbelkader bir resim çektirmiş olan herkesin duygusal bir metinle ve ‘veda ayaklarıyla’ yaptıkları paylaşımlar ve takipçi beklentileri, çok ciddi mide bulandırdı.

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Daha da seviyesizler sansürsüz olay yeri fotoğrafları paylaşıp, ‘Vatan Şaşmaz’ın ve katilin sansürsüz görüntüleri sayfamda!’ paylaşımları yapmaktaydı. ‘Vatan Şaşmaz ve şişko kadının ceset görüntüleri elimde, isteyen TV kanalına satabilirim!’ diyen fütursuz hesap sahipleri o kadar çoktu ki! İnsanımızdan ümidi kestiğim anlardı...

Bu görüntüleri çeken ve medyaya servis eden kişi tespit edilebilir! Kesin edilmeli ve hangi işi yapıyorsa, o işi yapması engellenmeli!

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‘Su testisi su yolunda kırılır!’ şeklinde nefret mesajları atan ama Vatan Şaşmaz’la ilgili hiç bir şey bilmeyen densizler, bu cinayeti fırsat bilerek ve #VatanŞaşmaz hashtag’i altında bayram tatili fırsat tweet’i atan firma bile gördüm!

İzlenmelerini artırmak, kendi ürünlerini pazarlamak isteyen bilişim firmaları vardı; #VatanŞaşmaz ve #GameofThrones hasthag’lerini aynı paylaşımda kullanmışlardı. Çok zavallı ve hatta oldukça acımasız bir pazarlama çabasıydı...

Kendileri için çok küçük ama insanlık adına çok büyük bir rezaletti!

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Yazdıkça fark ediyorum; akbaba dediğimiz doğadaki leş yiyicileri, bu insan müsveddeleriyle aynı kefeye koymak büyük haksızlık oldu!

Aslında oldukça ürkek ve çekingen olan bu faydalı hayvancıklarla; dur durak bilmeden saldıran, aile, örf, toplumsal kural, ölüye saygı gözetmeden nefret kusan bu hayvanları karıştırmamak lazımmış!

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O kadar sansasyona susamış ki memleketin her türlü medyası, Ağustos ayında baş gösteren Murat Başoğlu’nun, yalanla karışık amca – yeğen ensesti kesmemiş fantastik olaya susamış insanımızı belli ki!

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Kariyerinde efendiliğinden başka bir konuyla gündeme gelmemiş bir medyatik karakterin ölümünden bir skandal çıkartma çabasında olan, cinayete kadar varan bir platonik aşktan fırsat çıkartan ve bundan faydalanmaya çalışan herkesi sonsuz bir şekilde kınıyorum!

Elimden gelen, maalesef, ancak bu...

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Harun Kolçak’ın cenazesinde selfie çeken vurdumduymazlık, medyatik ve platonik bir aşk cinayetiyle tavan yaptı!

Yine, her zaman olduğu gibi insanlıktan sınıfta kaldık!

Daha da önemli olan, sınıfta kalmayı takmıyor oluşumuz.

Ne yazık!

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