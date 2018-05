CHP neden bu kadar karmaşık?

Partiyi Atatürk kurmuş; sırf bu yüzden, siz ne yaparsanız yapın, CHP’yi kim yönetirse yönetsin, partiyi sevmeyi bırakmayacak on, on iki milyon seçmen var ama yıllardır bunu yüzde on arttıracak bir hareket sergileyemiyorsunuz, anladık.