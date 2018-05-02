CHP neden bu kadar karmaşık?

Partiyi Atatürk kurmuş; sırf bu yüzden, siz ne yaparsanız yapın, CHP’yi kim yönetirse yönetsin, partiyi sevmeyi bırakmayacak on, on iki milyon seçmen var ama yıllardır bunu yüzde on arttıracak bir hareket sergileyemiyorsunuz, anladık.

Sen ne yaparsan yap’ demek hep yanlış olanı yap demek değil tabi ama nedense ve neredeyse hep bu yolu tercih ediyorsunuz, maalesef bunu da anladık.

Takımına on altı milyon Euro’ya mal olmuş bir futbolcunun bir sezonda yüz on altı kez rakibini birebir geçemediğini görünce futbolcuya da aynı şeyi söylüyorum: ‘Ben senin yerinde ve o pozisyonda olsam ben de geçemem, sen neden on altı milyon Euro alıyorsun?’

Adalet yürüyüşü gibi örneği olmayan bir eylemle ezber bozduktan hemen sonra sonsuz sessizliğe bürünüp kendi yarattığınız dalgayı yok etmeyi başarıyorsunuz, yaşadık gördük.

İYİ Parti’ye on beş milletvekili verip ilk kez iktidarın sinirini hoplatıyor, moralini bozuyorsunuz ama hemen sonra ‘Abdullah Gül dedikodusuna’ maruz kalarak, partinize gönül vermiş insanları üzüyorsunuz, bunu da hep birlikte yaşadık.

Yapılması gereken şey bu kadar basitken hem de...

Adayını açıklayacaksın!

Yok efendim kimsenin beklemediği biri olacakmış, herkesin içine sinecek biri olacakmış, özde CHP’li olacakmış, hak hukuk, adalet peşinde, kutuplaşmayı önleyecek, yandaşlık ve kayırmacılık karşıtı, yolsuzlukların karşısında falan filan...

Hayatının baharındaki genç kıza evleneceği erkekte aradığı özellikleri soruyorlar. ‘Yakışıklı, zengin, atletik, komik, dürüst, iyi kalpli, merhametli, çocuklara bayılan, hayvansever, ailesini her şeyin üstünde tutan, arkadaş canlısı’ falan diye sıralıyor. Yıllar geçiyor, adaylar tam olarak listeye uymuyor. Yaş otuz beşi geçti mi, ‘beni sevsin yeter’e kadar geriliyor beklenti listesi. Kızda bir sorun yok aslında, listedeki özellikleri bünyesinde barındıran tek başına bir erkek mevcut değil!

‘Beni seçerseniz parlamenter sisteme geri döneceğiz, başkanlık değil cumhurbaşkanlığı peşindeyim’ diyen, helal süt emmiş bir aday açıklayacaksınız yahu!

Neden CHP ile ilgili her şey gereğinden fazla komplike oluyor?

‘Adayımızı kurtlar sofrasına ne kadar geç atarsak o kadar iyi olur’ diye düşünülüyor olabilir ama Gül benzeri girişimler ve dedikodular ‘beceriksizlik ve hazırlıksızlık’ olarak algılanıyor. Hem de her zamanki gibi...

Bu arada, ne zamandır ‘parlamenter sisteme geri dönüş’ konusu gündeme gelmiyor. Ne oldu ona?

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