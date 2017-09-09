Bir açılırsa onu kimse tutamaz

Janssen, Van Persie gibi solak ve hem ayak, hem kafayla düzgün gol vuruşları yapabilen bir oyuncu. Fenerbahçe’de gölgesinde kalacağı bir Harry Kane yok, gole gidecek verkaçlar yapabilecği Valbuena var...

Fenerbahçelileri ihya eden Van Hooijdonk gibi aslında 4 isimli Hollandalı golcülerden birisi Vincent Petrus Anna Sebastiaan Janssen. Kadıköy’e daha da büyük beklentilerle gelip çok büyük hayal kırıklığı yaratan Van Persie gibi solak. Belki Arsenal’deki Van Persie gibi spektaküler bir top tekniğine sahip değil ancak Janssen de soluyla, kafasıyla daha sade de olsa düzgün gol vuruşları yapabilen bir oyuncu.

KETÇAP GİBİ GOL KRALI

Janssen, Tottenham’a Alkmaar tarihinin en pahalı oyuncusu olarak giderken bonservisine ödenen 22.1 milyon Euro’nun tek sebebi gol vuruşları değildi. Hatta, Hollanda Ligi’nde gol kralı olacağı sezonun ilk maçlarında tek gol dahi atamamış, ancak kapağı ilk açılınca dökülmeyen ketçabın arkasına vurup akmaya başladıktan sonra durmaması misali sezonun ikinci yarısına 20 gol birden sığdırmıştı.

Tottenham’ın hocası Pochettino, Janssen’i kadrosuna katarken “Tam da bize gereken, yerden akışkan kısa pas oyunu için biçilmiş kaftan bir santrfor” demişti. Belki hızı Premier Lig’de başarılı olması için yetersiz kaldı ancak Fenerbahçe kadrosunda şu anda gölgesinde kalacağı bir Harry Kane yok! Janssen, belki çok hızlı, yırtıcı bir forvet değil ancak gerektiğinde kanatlara deplase olan Valbuena gibi top ustalarıyla gole gidecek verkaçları çok iyi yapabilecek bir oyuncu.

En değerli özelliklerinden birisi, yerden topla buluşturulduğunda çok iyi top saklaması ve o topu işleyerek etrafındakileri ofansif açıdan beslemesi. Kenar ortalarına da iyi kafa vuruşları yapabilen biri. Ancak sırtı dönükken sürekli ayağına top atılması gereken bir isim. Fernandao’ya atılan havadan doldur boşalt topları Janssen’in bir süre sonra oyundan düşmesine neden olabiliyor.

JANSSEN’E GÖRE FORMAT GEREK

Brezilyalı Ronaldo’dan beri o kadar genç yaşta ilk kez Janssen Hollanda’da bir sezonda 25’ten fazla gol atmayı başarmıştı. Çünkü Alkmaar ceza alanına sürekli top taşıyan ofansif merkez orta sahalar kullanıyordu.

Toplam özellikleriyle Türkiye Ligi forvet yetenek ortalamasının üstünde yeteneklere sahip olan Janssen’den maksimum verim alabilmek için Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’yi daha farklı oynatması gerekiyor. Fenerbahçe’nin önliberolarının değil Janssen’in etrafında çoğalması şartoğlu şart. Valbuena-Janssen-Giuliano 3’lüsü kâğıt üzerinde Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışına sokacak bir ofansif kalitede.

Ancak takımın kalanının bu 3’lüyü ceza alanı yakınında daha çok topla buluşturacak “Daha Kadıköy” bir oyun formatıyla oynaması gerek.