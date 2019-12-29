Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Yerli otomobilin ortaya çıkardığı Yedi tipoloji
"Ahmet Hakan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Hakan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Yerli otomobilin ortaya çıkardığı Yedi tipoloji

29 Aralık 2019

***

Yerli otomobilin ortaya çıkardığı Yedi tipoloji

BİRİNCİ TİPOLOJİ

SARILMAK İSTEYENLER

“Ay ben bunun tasarımına kurban olurum” diye... “Ay ama senin kırmızını yerim ben” diye... “Ay ama ben bu otomobile sarılmak istiyorum” diye... Yaklaşıyorlar olaya... Çığlık kıyamet yani... Heyecan en üst seviyede... Otomobil fabrikası sahibi olsalar, anca bu kadar sevinirler. O derece yani...

İKİNCİ TİPOLOJİ

ÇIĞIRINDAN ÇIKANLAR

Bu tiplerin başını Can Ataklı çekiyor. Öfkesi o kadar büyük ki Can Ataklı’nın, Alman otomotiv sektörü yöneticilerinde bile bu kadar öfke yoktur. Bu tipler, delirmiş gibi muhalefet yapıyorlar zavallı otomobillere... Bağırıyorlar, çağırıyorlar, sinirleniyorlar. Asapları acayip bozuk... Olumlu tek bir kelime bile görmek istemiyorlar.

ÜÇÜNCÜ TİPOLOJİ

SİPARİŞ VERENLER

İki kesime ayrılıyor bunlar... Birinci kesim: Şimdiden sipariş verdiklerini cümle âleme duyurarak caka satmak isteyenler. İkinci kesim: Bir kan kaynaması, bir sabırsızlık ve bir büyük iştahla... “Benim bu otomobile herkesten önce sahip olmam gerekir” duygusuna girenler.

DÖRDÜNCÜ TİPOLOJİ

SESSİZCE BEKLEYENLER

Karşı çıkacak... Ama karşı çıkacak bir şey bulamıyor. Destek verecek... Ama mahallesi tarafından taşlanmaktan korkuyor. Var böyle tipler... Ve bunlar, “Şu yerli otomobil dalgası bir bitse de kafayı çıkaracak duruma gelebilsek” diye beklemeye geçmiş durumdalar.

BEŞİNCİ TİPOLOJİ

‘TAMAM AMA’CILAR

Sürekli şöyle şeyler söylüyorlar: Tamam tasarımı güzel ama bakalım fabrikası kurulacak mı? Tamam fabrikası kurulabilir ama bakalım seri üretime geçilebilir mi? Tamam seri üretime geçilebilir ama bakalım dış piyasaya satılabilecek mi? Tamam sunumu iyi ama bakalım her tarafı yerli mi? 

ALTINCI TİPOLOJİ

DEVRİM’İ UNUTMAYANLAR

58 yıl önce sonu büyük bir düş kırıklığıyla biten bir araba maceramız vardı hiç aklımızdan çıkmayan... Filmlere, belgesellere konu olan... İşte bu tipolojiye girenler de... Yerli otomobilin ortaya çıkmasıyla birlikte adı “Devrim” olan o eski maceraya gönderme yapmadan duramıyorlar. 

YEDİNCİ TİPOLOJİ

HAYIFLANANLAR

“Yahu ne güzel Kanal İstanbul’u konuşuyorduk, ne güzel oradan bir boşluk yakalamış gibiydik, ne güzel itiraz dilekçeleri örgütlüyorduk, ne güzel Ekrem İmamoğlu öne çıkmıştı, ne güzel top bizdeydi... Nereden çıktı bu araba” diyerek arabanın gündemi değiştirmiş olmasına hayıflanıyor
bu tipler.

‘YILBAŞINDA NE YAPIYORSUN’ DENİLİNCE SÖYLEDİKLERİM

Çılgın bir partinin tam göbeğinde yer almak ile saat 22.00 dedi mi vurup kafayı yatmak arasında... Gidip geliyorum.

*

Şöyle karlı bir dağ otelinde sucuk-ekmek takılmak ile Alaçatı’da butik bir otelde sosyeteye karışmak arasında... Gidip geliyorum.

*

Pijama-terlik-televizyon üçlüsüyle nostaljik bir yılbaşı gecesi geçirmek ile Abdi İpekçi Caddesi’nde volta atmak arasında... Gidip geliyorum.

*

Viyana meydanlarından birinde 10’dan 1’e doğru sayan çılgın kalabalığın arasında olmak ile annemle kuruyemiş yemek arasında... Gidip geliyorum.

*

Arif Susam/Ümit Besen/Cengiz Kurtoğlu’nun sahne aldığı yere mitili atmak ile geceyi Instagram’da kedi fotoğrafı beğenerek geçirmek arasında... Gidip geliyorum.

KARARLIYIM YENİ YILDA...

Ekmek yapma makinesi alıp evde ekmek yapacağım.

*

Kalın, sağlam bir defter alıp bir yıl boyunca kullanacağım.

*

Kalem koleksiyonumu zenginleştireceğim.

*

Burhan Kuzu’yla barışmaya, Melih Gökçek’le küsmeye çalışacağım.

*

Hayatımda sadece beş sağlam dosta yer ayıracağım.

*

Sadece canım istediğinde telefona cevap vereceğim.

*

Daha az “ne derler”, daha çok “ne istiyorum” diyeceğim.

*

Fedon’un çıktığı mekâna gidip Fedon dinleyeceğim.

*

Eser Yenenler’e gülmek için çaba harcayacağım.

MURAT İDE’YE GEÇMİŞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’ye bir saldırı girişimi söz konusu olmuş.

Kendisine geçmiş olsun diyorum, saldırıyı kınıyorum.

Ve bir de not: Saldırılara karşı duyarlılığımızı diri tutmak ve saldırıya uğrayanlarla dayanışmak, bu tür saldırıların önünü kesecek en önemli etken olacaktır.

BAZI SORULARA CEVAPLAR

SORU: Bazı vatandaşlarımız hiç satın alamayacakları yerli otomobil için neden bu kadar seviniyorlar?

CEVAP: Sanırım vatan sevgisinden.

*

SORU: Bazı dindarlar neden başkalarının yılbaşı kutlamalarına ille de karışmak istiyorlar?

CEVAP: Sanırım “ben eğlenmiyorum, bari başkaları da eğlenmesin” diye arzu ediyorlar.

*

SORU: Bir CHP’linin yerli otomobili beğenmesi, bir başka CHP’liyi neden sinir ediyor?

CEVAP: Sanırım surda bir gedik açılmasın isteniyor.

*

SORU: Bazı aklı başında insanlar, Boğaz’da kaza yapan geminin kaptanının Rizeli olduğu şakasını nasıl oluyor da ciddiye alabiliyorlar.

 CEVAP: Sanırım fanatizm böyle arızalara sebep olabiliyor.

X
Ahmet HAKAN Ahmet HAKANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Türkiye’nin San Sebastian’ı UrlaDeniz SİPAHİTürkiye’nin San Sebastian’ı Urla29.12.2019
Cem Yılmaz 1999 yılında gizlice neyine küçülttüErtuğrul ÖZKÖKCem Yılmaz 1999 yılında gizlice neyine küçülttü29.12.2019
Türküler neyi çağrıştırırDoğan HIZLANTürküler neyi çağrıştırır29.12.2019
Yeni bir yıla yeniliklerle girinAysun KABAYeni bir yıla yeniliklerle girin29.12.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.