Yerli otomobilin ortaya çıkardığı Yedi tipoloji

BİRİNCİ TİPOLOJİ
SARILMAK İSTEYENLER
“Ay ben bunun tasarımına kurban olurum” diye... “Ay ama senin kırmızını yerim ben” diye... “Ay ama ben bu otomobile sarılmak istiyorum” diye... Yaklaşıyorlar olaya... Çığlık kıyamet yani... Heyecan en üst seviyede... Otomobil fabrikası sahibi olsalar, anca bu kadar sevinirler. O derece yani...
İKİNCİ TİPOLOJİ
ÇIĞIRINDAN ÇIKANLAR
Bu tiplerin başını Can Ataklı çekiyor. Öfkesi o kadar büyük ki Can Ataklı’nın, Alman otomotiv sektörü yöneticilerinde bile bu kadar öfke yoktur. Bu tipler, delirmiş gibi muhalefet yapıyorlar zavallı otomobillere... Bağırıyorlar, çağırıyorlar, sinirleniyorlar. Asapları acayip bozuk... Olumlu tek bir kelime bile görmek istemiyorlar.
ÜÇÜNCÜ TİPOLOJİ
SİPARİŞ VERENLER
İki kesime ayrılıyor bunlar... Birinci kesim: Şimdiden sipariş verdiklerini cümle âleme duyurarak caka satmak isteyenler. İkinci kesim: Bir kan kaynaması, bir sabırsızlık ve bir büyük iştahla... “Benim bu otomobile herkesten önce sahip olmam gerekir” duygusuna girenler.
DÖRDÜNCÜ TİPOLOJİ
SESSİZCE BEKLEYENLER
Karşı çıkacak... Ama karşı çıkacak bir şey bulamıyor. Destek verecek... Ama mahallesi tarafından taşlanmaktan korkuyor. Var böyle tipler... Ve bunlar, “Şu yerli otomobil dalgası bir bitse de kafayı çıkaracak duruma gelebilsek” diye beklemeye geçmiş durumdalar.
BEŞİNCİ TİPOLOJİ
‘TAMAM AMA’CILAR
Sürekli şöyle şeyler söylüyorlar: Tamam tasarımı güzel ama bakalım fabrikası kurulacak mı? Tamam fabrikası kurulabilir ama bakalım seri üretime geçilebilir mi? Tamam seri üretime geçilebilir ama bakalım dış piyasaya satılabilecek mi? Tamam sunumu iyi ama bakalım her tarafı yerli mi?
ALTINCI TİPOLOJİ
DEVRİM’İ UNUTMAYANLAR
58 yıl önce sonu büyük bir düş kırıklığıyla biten bir araba maceramız vardı hiç aklımızdan çıkmayan... Filmlere, belgesellere konu olan... İşte bu tipolojiye girenler de... Yerli otomobilin ortaya çıkmasıyla birlikte adı “Devrim” olan o eski maceraya gönderme yapmadan duramıyorlar.
YEDİNCİ TİPOLOJİ
HAYIFLANANLAR
“Yahu ne güzel Kanal İstanbul’u konuşuyorduk, ne güzel oradan bir boşluk yakalamış gibiydik, ne güzel itiraz dilekçeleri örgütlüyorduk, ne güzel Ekrem İmamoğlu öne çıkmıştı, ne güzel top bizdeydi... Nereden çıktı bu araba” diyerek arabanın gündemi değiştirmiş olmasına hayıflanıyor
bu tipler.
‘YILBAŞINDA NE YAPIYORSUN’ DENİLİNCE SÖYLEDİKLERİM
Çılgın bir partinin tam göbeğinde yer almak ile saat 22.00 dedi mi vurup kafayı yatmak arasında... Gidip geliyorum.
*
Şöyle karlı bir dağ otelinde sucuk-ekmek takılmak ile Alaçatı’da butik bir otelde sosyeteye karışmak arasında... Gidip geliyorum.
*
Pijama-terlik-televizyon üçlüsüyle nostaljik bir yılbaşı gecesi geçirmek ile Abdi İpekçi Caddesi’nde volta atmak arasında... Gidip geliyorum.
*
Viyana meydanlarından birinde 10’dan 1’e doğru sayan çılgın kalabalığın arasında olmak ile annemle kuruyemiş yemek arasında... Gidip geliyorum.
*
Arif Susam/Ümit Besen/Cengiz Kurtoğlu’nun sahne aldığı yere mitili atmak ile geceyi Instagram’da kedi fotoğrafı beğenerek geçirmek arasında... Gidip geliyorum.
KARARLIYIM YENİ YILDA...
Ekmek yapma makinesi alıp evde ekmek yapacağım.
*
Kalın, sağlam bir defter alıp bir yıl boyunca kullanacağım.
*
Kalem koleksiyonumu zenginleştireceğim.
*
Burhan Kuzu’yla barışmaya, Melih Gökçek’le küsmeye çalışacağım.
*
Hayatımda sadece beş sağlam dosta yer ayıracağım.
*
Sadece canım istediğinde telefona cevap vereceğim.
*
Daha az “ne derler”, daha çok “ne istiyorum” diyeceğim.
*
Fedon’un çıktığı mekâna gidip Fedon dinleyeceğim.
*
Eser Yenenler’e gülmek için çaba harcayacağım.
MURAT İDE’YE GEÇMİŞ OLSUN
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’ye bir saldırı girişimi söz konusu olmuş.
Kendisine geçmiş olsun diyorum, saldırıyı kınıyorum.
Ve bir de not: Saldırılara karşı duyarlılığımızı diri tutmak ve saldırıya uğrayanlarla dayanışmak, bu tür saldırıların önünü kesecek en önemli etken olacaktır.
BAZI SORULARA CEVAPLAR
SORU: Bazı vatandaşlarımız hiç satın alamayacakları yerli otomobil için neden bu kadar seviniyorlar?
CEVAP: Sanırım vatan sevgisinden.
*
SORU: Bazı dindarlar neden başkalarının yılbaşı kutlamalarına ille de karışmak istiyorlar?
CEVAP: Sanırım “ben eğlenmiyorum, bari başkaları da eğlenmesin” diye arzu ediyorlar.
*
SORU: Bir CHP’linin yerli otomobili beğenmesi, bir başka CHP’liyi neden sinir ediyor?
CEVAP: Sanırım surda bir gedik açılmasın isteniyor.
*
SORU: Bazı aklı başında insanlar, Boğaz’da kaza yapan geminin kaptanının Rizeli olduğu şakasını nasıl oluyor da ciddiye alabiliyorlar.
CEVAP: Sanırım fanatizm böyle arızalara sebep olabiliyor.
Yerli otomobilin ortaya çıkardığı Yedi tipoloji
***
BİRİNCİ TİPOLOJİ
SARILMAK İSTEYENLER
“Ay ben bunun tasarımına kurban olurum” diye... “Ay ama senin kırmızını yerim ben” diye... “Ay ama ben bu otomobile sarılmak istiyorum” diye... Yaklaşıyorlar olaya... Çığlık kıyamet yani... Heyecan en üst seviyede... Otomobil fabrikası sahibi olsalar, anca bu kadar sevinirler. O derece yani...
İKİNCİ TİPOLOJİ
ÇIĞIRINDAN ÇIKANLAR
Bu tiplerin başını Can Ataklı çekiyor. Öfkesi o kadar büyük ki Can Ataklı’nın, Alman otomotiv sektörü yöneticilerinde bile bu kadar öfke yoktur. Bu tipler, delirmiş gibi muhalefet yapıyorlar zavallı otomobillere... Bağırıyorlar, çağırıyorlar, sinirleniyorlar. Asapları acayip bozuk... Olumlu tek bir kelime bile görmek istemiyorlar.
ÜÇÜNCÜ TİPOLOJİ
SİPARİŞ VERENLER
İki kesime ayrılıyor bunlar... Birinci kesim: Şimdiden sipariş verdiklerini cümle âleme duyurarak caka satmak isteyenler. İkinci kesim: Bir kan kaynaması, bir sabırsızlık ve bir büyük iştahla... “Benim bu otomobile herkesten önce sahip olmam gerekir” duygusuna girenler.
DÖRDÜNCÜ TİPOLOJİ
SESSİZCE BEKLEYENLER
Karşı çıkacak... Ama karşı çıkacak bir şey bulamıyor. Destek verecek... Ama mahallesi tarafından taşlanmaktan korkuyor. Var böyle tipler... Ve bunlar, “Şu yerli otomobil dalgası bir bitse de kafayı çıkaracak duruma gelebilsek” diye beklemeye geçmiş durumdalar.
BEŞİNCİ TİPOLOJİ
‘TAMAM AMA’CILAR
Sürekli şöyle şeyler söylüyorlar: Tamam tasarımı güzel ama bakalım fabrikası kurulacak mı? Tamam fabrikası kurulabilir ama bakalım seri üretime geçilebilir mi? Tamam seri üretime geçilebilir ama bakalım dış piyasaya satılabilecek mi? Tamam sunumu iyi ama bakalım her tarafı yerli mi?
ALTINCI TİPOLOJİ
DEVRİM’İ UNUTMAYANLAR
58 yıl önce sonu büyük bir düş kırıklığıyla biten bir araba maceramız vardı hiç aklımızdan çıkmayan... Filmlere, belgesellere konu olan... İşte bu tipolojiye girenler de... Yerli otomobilin ortaya çıkmasıyla birlikte adı “Devrim” olan o eski maceraya gönderme yapmadan duramıyorlar.
YEDİNCİ TİPOLOJİ
HAYIFLANANLAR
“Yahu ne güzel Kanal İstanbul’u konuşuyorduk, ne güzel oradan bir boşluk yakalamış gibiydik, ne güzel itiraz dilekçeleri örgütlüyorduk, ne güzel Ekrem İmamoğlu öne çıkmıştı, ne güzel top bizdeydi... Nereden çıktı bu araba” diyerek arabanın gündemi değiştirmiş olmasına hayıflanıyor
bu tipler.
‘YILBAŞINDA NE YAPIYORSUN’ DENİLİNCE SÖYLEDİKLERİM
Çılgın bir partinin tam göbeğinde yer almak ile saat 22.00 dedi mi vurup kafayı yatmak arasında... Gidip geliyorum.
*
Şöyle karlı bir dağ otelinde sucuk-ekmek takılmak ile Alaçatı’da butik bir otelde sosyeteye karışmak arasında... Gidip geliyorum.
*
Pijama-terlik-televizyon üçlüsüyle nostaljik bir yılbaşı gecesi geçirmek ile Abdi İpekçi Caddesi’nde volta atmak arasında... Gidip geliyorum.
*
Viyana meydanlarından birinde 10’dan 1’e doğru sayan çılgın kalabalığın arasında olmak ile annemle kuruyemiş yemek arasında... Gidip geliyorum.
*
Arif Susam/Ümit Besen/Cengiz Kurtoğlu’nun sahne aldığı yere mitili atmak ile geceyi Instagram’da kedi fotoğrafı beğenerek geçirmek arasında... Gidip geliyorum.
KARARLIYIM YENİ YILDA...
Ekmek yapma makinesi alıp evde ekmek yapacağım.
*
Kalın, sağlam bir defter alıp bir yıl boyunca kullanacağım.
*
Kalem koleksiyonumu zenginleştireceğim.
*
Burhan Kuzu’yla barışmaya, Melih Gökçek’le küsmeye çalışacağım.
*
Hayatımda sadece beş sağlam dosta yer ayıracağım.
*
Sadece canım istediğinde telefona cevap vereceğim.
*
Daha az “ne derler”, daha çok “ne istiyorum” diyeceğim.
*
Fedon’un çıktığı mekâna gidip Fedon dinleyeceğim.
*
Eser Yenenler’e gülmek için çaba harcayacağım.
MURAT İDE’YE GEÇMİŞ OLSUN
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’ye bir saldırı girişimi söz konusu olmuş.
Kendisine geçmiş olsun diyorum, saldırıyı kınıyorum.
Ve bir de not: Saldırılara karşı duyarlılığımızı diri tutmak ve saldırıya uğrayanlarla dayanışmak, bu tür saldırıların önünü kesecek en önemli etken olacaktır.
BAZI SORULARA CEVAPLAR
SORU: Bazı vatandaşlarımız hiç satın alamayacakları yerli otomobil için neden bu kadar seviniyorlar?
CEVAP: Sanırım vatan sevgisinden.
*
SORU: Bazı dindarlar neden başkalarının yılbaşı kutlamalarına ille de karışmak istiyorlar?
CEVAP: Sanırım “ben eğlenmiyorum, bari başkaları da eğlenmesin” diye arzu ediyorlar.
*
SORU: Bir CHP’linin yerli otomobili beğenmesi, bir başka CHP’liyi neden sinir ediyor?
CEVAP: Sanırım surda bir gedik açılmasın isteniyor.
*
SORU: Bazı aklı başında insanlar, Boğaz’da kaza yapan geminin kaptanının Rizeli olduğu şakasını nasıl oluyor da ciddiye alabiliyorlar.
CEVAP: Sanırım fanatizm böyle arızalara sebep olabiliyor.