Yeni Şafak da Cumhuriyet de ‘tam bir tiyatro’ dedi

Kartlar yeniden dağıtılmaya başladı.

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İşte bakın:

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Aslı Aydıntaşbaş’ın Cumhuriyet’teki dünkü yazısının başlığı:

“TAM BİR TİYATRO”

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Yeni Şafak’ın koskocaman puntolarla attığı dünkü manşeti:

“TAM BİR TİYATRO”

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Bunun ardından...

Cumhuriyet’ten Aslı Aydıntaşbaş ile Yeni Şafak gazetesi birleşip...

“Bu operasyon insanlığın vicdanına tercüman olmuştur” diye açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı’na...

“Ne vicdanı, ne tercümanı birader! Tam bir tiyatro bu! Tam bir tiyatro!” diye ayar verse...

Mevlüt Çavuşoğlu Bey nasıl bir cevap geliştirir acaba?

ÇOK MUTLU OLMAK İÇİN ŞU BEŞ ŞEYİ HAYAL ET

- BİR: Trump ve Putin Beylerin büyük bir arenada kispetlerini çekip yağlı güreşe tutuştuklarını hayal et!

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- İKİ: Hüseyin Gülerce’nin o eski alışkanlıkla bir anda ağzından “Hoca efendi” kelimesini kaçırdığını hayal et!

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- ÜÇ: Melih Gökçek’in Ankara Güvenpark’ta ikinci Gezi eylemlerinin başlatıcısı olarak ortaya çıktığını hayal et!

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- DÖRT: İHH Başkanı’nın “İçimizi serinletmek için Suriye’yi yeniden vur Trump Baba” diye demeç verdiğini hayal et!

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- BEŞ: Tam 10 gün boyunca hiçbir siyasi konuşmaya, marşa, şiire, bağırmaya, çıkışmaya falan... Maruz kalmadığını hayal et!

NAMAZ KILACAKTI ŞİMDİ İMAMI GÖNDERİYOR

ABD, Suriye’yi vurunca...

Ahmet Davutoğlu da atağa kalktı.

Şöyle demiş Davutoğlu:

“Suriyeli imam Münir kardeşimiz neden Şam’daki Emevi Camisi’nde değil de bugün Batman’dadır? Mutlaka bir gün Münir kardeşimizin Emevi Camisi’nde tekrar sesi yankılanacaktır”

Hey gidi hey!

Bir haftada Emevi Camii’nde Cuma namazı kılmak hayalinden İmam Münir’in bir gün mutlaka Emevi Camisi’nde namaz kıldırması hayaline gelinmiş durumda.

Strateji gitti, derinlik gitti ama sarhoşluk az da olsa sürüyor!

FERDİ TAYFUR’UN SONSUZ KREDİSİ

POSTA’nın Pazar ekine röportaj verip...

“Ülkemizde baskı yok, her şey şahane, yaşasın Tayyip Erdoğan” falan diyerek... Gündeme gelmeye ve dikkat çekmeye çalışan ünlüler kervanına şimdi de Ferdi Tayfur girmiş.

Ama durun bir dakika!

Lütfen Ferdi Tayfur’u diğerlerinden ayrı tutalım.

O Ferdi Tayfur ki...

Söylediği tüm güzelim şarkıları bir tarafa bıraksak da...

Sadece ve sadece...

“Susadım çeşmeye varmaz olaydım / Elinden bir tas su içmez olaydım” şarkısıyla bile...

Benim kendisine sonsuz bir kredi açtığım bir sanatçıdır.

Kısacası...

Ferdi Tayfur ne derse desin, ne eylerse eylesin...

Kabulümdür.

ARABAŞI

İDDİA ediyorum:

“Yeryüzünün en saçma ama buna karşılık en tiryakilik yaratan yemeği” konulu bir yarışma yapılsa...

Birincilik, bizim Yozgat’a mahsus “ARABAŞI” isimli...

“Çorbayla hamur yutma” esasına dayalı olan yemeğe verilir.

FAYDALI BİLGİLER

- Instagram’a saat 19.00’da fotoğraf koyarsanız, en fazla like’ı alabilirsiniz. Çünkü Instagram... Saat 19.00’dan sonra acayip bereketli bir yer haline gelmekte.

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- Toplu selfie çeken şahıs, sadece ve sadece kendisinin nasıl çıktığına odaklanır. O nedenle toplu selfie çekimlerini asla başkalarına bırakmamalısın!

NE DEİZMİ! GENÇLER FENA HALDE BUNALMIŞ DURUMDA

DEİZM meizm hikâye!

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Olan şu:

- Ahlakı önemsemeyen inançtan...

- Saçmalıklara saçmalık diyemeyen dini otoriteden...

- Din adına alay edilecek şeyler söyleyen madrabazlardan...

- Din yükselirken ahlakın çöküşe geçmesinden...

Falan...

Gençlerimiz fena halde bunalmış, darlanmış, usanmış durumda.

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Deizmi meizmi bir tarafa bırakın da...

Şu bunalma, daralma, usanmayla mücadele edin!

DEĞİLDİR

- Seçim, savaş değildir.

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- Fikir ayrılığı, düşmanlık değildir.

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- Millet, sadece aynı kafadakiler değildir.

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- Siyasi yarış, ölüm kalım yarışı değildir.

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- Farklılıklar, zenginlikten başka bir şey değildir.