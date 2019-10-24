Yahudi ve Hıristiyanları dost edinme manifestosu

Kafa kesmeyi bir spor haline getirmiş...
Zalimlik yapan...
Gözünü kırpmadan yalan söyleyen...
Önüne gelene iftira atmayı mubah sayan...
Haksızlık yapan...
Haksızlık karşısında susan...
Elinden ve dilinden emin olmadığım...
Hakkaniyet ölçüsünü yitirmiş...
Kininin esiri olmuş...
Müslümanlardansa...
Yahudi ve Hıristiyanların erdem sahibi olanlarını dost edinmeyi tercih ederim.
*
“Sen nasıl konuşuyorsun? Ayet var ayet... Allah dost edinmeyin diyor. Sen ayete mi karşı çıkıyorsun” falan diyecek olanlara ise şu cevabı veriyorum:
*
Kurban olduğum Allah...
Zulmeden, zulmü alkışlayan, kafa kesen, yalan söyleyen, iftira atan, haksızlık yapan, haksızlık karşısında susan, kindar, hakkaniyetsiz, emin olmayan Müslümanları bir tarafa bırakıp...
Yahudi ve Hıristiyanların erdem sahibi olanlarını dost edindiğim için benden asla hesap sormaz.
*
Ayrıca...
Hele bir zahmet cevap verilsin:
Yahudi ve Hıristiyanları dost edindiğim için benden hesap soracak olan Allah, Yahudi ve Hıristiyan kadınlarla evlenen Müslüman erkeklerden hesap soracağını söylemez miydi?
MUHALEFETE BİR ÇIKIŞ YOLU ÖNERİYORUM
KORKMAYIN!
“Son tahlilde iyi oldu” deyin.
*
Hiç çekinmeyin!
“Türkiye, PKK/PYD’ye tercih edilecek bir ülke değildi. Gelişmeler bunu ispatladı” deyin.
*
Sakın sakınmayın!
“Hem ABD hem Rusya ile masada anlaşmak başarıdır” deyin.
*
Göğsünüzü gerin!
“Kahraman Mehmetçiğimizin sahada kazandığı başarıyla masada da kazandık” deyin.
*
Rahat olun!
“Biz Türkiye’nin çıkarları söz konusu olduğunda anında bir bütün oluruz” deyin.
*
Sorgulayın, sorgulatın!
“Ne yani? Muhalefetiz diye sınırımızın terörden temizlenmesine de muhalefet mi edeceğiz yahu” deyin.
*
Tavrınızı netleştirin!
“Bugün iktidara destek vermemiz, bundan sonra iktidarın yanlışlarına karşı amansızca mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmez” deyin.
*
Başarıya ortak olun!
“Bugün elde edilen başarıda muhalefet partileri olarak harekâta verdiğimiz desteğin payı büyüktür” deyin.
*
Moraliniz yüksek olsun!
“Türkiye sevinirse biz de seviniriz kardeşim, niye moralimiz bozulsun ki” deyin.
TRUMP İLE PUTİN
TRUMP... Öyle çılgın, öyle çelişkili, öyle hafifmeşrep, öyle kendini beğenmiş, öyle üslupsuz, öyle şöyle böyle bir adam ki...
PUTİN... Bunun yanında... Bir ağırbaşlılık anıtı, bir oturaklılık abidesi, bir kallavi filozof gibi kaldı.
BİR ŞEY SORACAĞIM
“TRUMP, Halk Bankası’yla, yaptırımla, vizeyle, el koymayla Erdoğan’ı tehdit etti ve anlaşma masasına oturttu” diyenlere bir şey soracağım:
Putin neyle tehdit etti de Erdoğan’ı anlaşma masasına oturttu acaba? Buna da bir şey buldunuz mu?
ALLAH AŞKINA
Bazı kesimlerde aniden gelişen ve motivasyonu anlamsızca yüksek olan Cem Yılmaz düşmanlığı da nedir Allah aşkına?
*
Trump’ın rezil mektubunun üzerinde tepinerek iç politikada bir şeyler elde etme gayreti de nedir Allah aşkına?
*
Tek bir fotoğraf karesi üzerinden Kıbrıs’ta görkemli bir şekilde dik durmuş rahmetli Ecevit’e ayıp etme çabası da nedir Allah aşkına?
BİREYSEL MUTABAKAT METNİMİ AÇIKLIYORUM
120 saat içerisinde... Endüstriyel şekeri hayatımdan çıkaracağım.
*
150 saat içerisinde... Pilates ve yogaya başlayacağım.
*
200 saat içerisinde... Günde 10 bin adım hedefine ulaşacağım.
*
250 saat içerisinde... Okumak üzere ayırdığım tüm kitapları okuyacağım.
*
300 saat içerisinde... Erdal Beşikçioğlu’nu “Bir Delinin Hatıra Defteri”nde izleyeceğim.
*
350 saat içerisinde... Maçka Parkı’nda devriyeye çıkacağım.
ŞİMDİLİK SON ASKER SELAMI BU OLSUN
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, geçen gün Ceylanpınar, Akçakale ve Nusaybin’e gitti.
Barış Pınarı harekâtında Mehmetçikle yan yana hizmet veren sağlık personeline teşekkür etmek ve son durumu yerinde incelemek için...
*
Akçakale’den Ceylanpınar’a geçerken yolda bakanın konvoyunun önüne asker selamı veren minikler çıkınca...
Konvoyu durduran bakan Koca, miniklerle birlikte asker selamı verdi ve ortaya işte bu fotoğraf karesi çıktı.
*
Bu fotoğrafı...
Son güzel asker selamı fotoğrafı olarak görebiliriz.
Yahudi ve Hıristiyanları dost edinme manifestosu
Zulmü alkışlayan...
Kafa kesmeyi bir spor haline getirmiş...
Zalimlik yapan...
Gözünü kırpmadan yalan söyleyen...
Önüne gelene iftira atmayı mubah sayan...
Haksızlık yapan...
Haksızlık karşısında susan...
Elinden ve dilinden emin olmadığım...
Hakkaniyet ölçüsünü yitirmiş...
Kininin esiri olmuş...
Müslümanlardansa...
Yahudi ve Hıristiyanların erdem sahibi olanlarını dost edinmeyi tercih ederim.
*
“Sen nasıl konuşuyorsun? Ayet var ayet... Allah dost edinmeyin diyor. Sen ayete mi karşı çıkıyorsun” falan diyecek olanlara ise şu cevabı veriyorum:
*
Kurban olduğum Allah...
Zulmeden, zulmü alkışlayan, kafa kesen, yalan söyleyen, iftira atan, haksızlık yapan, haksızlık karşısında susan, kindar, hakkaniyetsiz, emin olmayan Müslümanları bir tarafa bırakıp...
Yahudi ve Hıristiyanların erdem sahibi olanlarını dost edindiğim için benden asla hesap sormaz.
*
Ayrıca...
Hele bir zahmet cevap verilsin:
Yahudi ve Hıristiyanları dost edindiğim için benden hesap soracak olan Allah, Yahudi ve Hıristiyan kadınlarla evlenen Müslüman erkeklerden hesap soracağını söylemez miydi?
MUHALEFETE BİR ÇIKIŞ YOLU ÖNERİYORUM
KORKMAYIN!
“Son tahlilde iyi oldu” deyin.
*
Hiç çekinmeyin!
“Türkiye, PKK/PYD’ye tercih edilecek bir ülke değildi. Gelişmeler bunu ispatladı” deyin.
*
Sakın sakınmayın!
“Hem ABD hem Rusya ile masada anlaşmak başarıdır” deyin.
*
Göğsünüzü gerin!
“Kahraman Mehmetçiğimizin sahada kazandığı başarıyla masada da kazandık” deyin.
*
Rahat olun!
“Biz Türkiye’nin çıkarları söz konusu olduğunda anında bir bütün oluruz” deyin.
*
Sorgulayın, sorgulatın!
“Ne yani? Muhalefetiz diye sınırımızın terörden temizlenmesine de muhalefet mi edeceğiz yahu” deyin.
*
Tavrınızı netleştirin!
“Bugün iktidara destek vermemiz, bundan sonra iktidarın yanlışlarına karşı amansızca mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmez” deyin.
*
Başarıya ortak olun!
“Bugün elde edilen başarıda muhalefet partileri olarak harekâta verdiğimiz desteğin payı büyüktür” deyin.
*
Moraliniz yüksek olsun!
“Türkiye sevinirse biz de seviniriz kardeşim, niye moralimiz bozulsun ki” deyin.
TRUMP İLE PUTİN
TRUMP... Öyle çılgın, öyle çelişkili, öyle hafifmeşrep, öyle kendini beğenmiş, öyle üslupsuz, öyle şöyle böyle bir adam ki...
PUTİN... Bunun yanında... Bir ağırbaşlılık anıtı, bir oturaklılık abidesi, bir kallavi filozof gibi kaldı.
BİR ŞEY SORACAĞIM
“TRUMP, Halk Bankası’yla, yaptırımla, vizeyle, el koymayla Erdoğan’ı tehdit etti ve anlaşma masasına oturttu” diyenlere bir şey soracağım:
Putin neyle tehdit etti de Erdoğan’ı anlaşma masasına oturttu acaba? Buna da bir şey buldunuz mu?
ALLAH AŞKINA
Bazı kesimlerde aniden gelişen ve motivasyonu anlamsızca yüksek olan Cem Yılmaz düşmanlığı da nedir Allah aşkına?
*
Trump’ın rezil mektubunun üzerinde tepinerek iç politikada bir şeyler elde etme gayreti de nedir Allah aşkına?
*
Tek bir fotoğraf karesi üzerinden Kıbrıs’ta görkemli bir şekilde dik durmuş rahmetli Ecevit’e ayıp etme çabası da nedir Allah aşkına?
BİREYSEL MUTABAKAT METNİMİ AÇIKLIYORUM
120 saat içerisinde... Endüstriyel şekeri hayatımdan çıkaracağım.
*
150 saat içerisinde... Pilates ve yogaya başlayacağım.
*
200 saat içerisinde... Günde 10 bin adım hedefine ulaşacağım.
*
250 saat içerisinde... Okumak üzere ayırdığım tüm kitapları okuyacağım.
*
300 saat içerisinde... Erdal Beşikçioğlu’nu “Bir Delinin Hatıra Defteri”nde izleyeceğim.
*
350 saat içerisinde... Maçka Parkı’nda devriyeye çıkacağım.
ŞİMDİLİK SON ASKER SELAMI BU OLSUN
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, geçen gün Ceylanpınar, Akçakale ve Nusaybin’e gitti.
Barış Pınarı harekâtında Mehmetçikle yan yana hizmet veren sağlık personeline teşekkür etmek ve son durumu yerinde incelemek için...
*
Akçakale’den Ceylanpınar’a geçerken yolda bakanın konvoyunun önüne asker selamı veren minikler çıkınca...
Konvoyu durduran bakan Koca, miniklerle birlikte asker selamı verdi ve ortaya işte bu fotoğraf karesi çıktı.
*
Bu fotoğrafı...
Son güzel asker selamı fotoğrafı olarak görebiliriz.