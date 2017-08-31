Vay Miami’li Mücahit vay! Vay yavuz hırsız vay!

Garibanların gasp ettiğin paralarıyla satın aldığın Bodrum’daki 30 milyarlık lüks villanda sefa sürerken mi adamlarına “saldırın” emri verdin be hey Amerikan çıkarlarını korumaya yeminli Miami Mücahit’i!





Yavuz hırsız oldun da... Çıkardığın yangınla, yaptığın çaçaronlukla yaptığın gaspı yazıp çizenleri sindirip susturacak mısın be hey Florida Mücahit’i!





Tıpkı “Fadılzede” gibi “İhlaszede” diye bir kavramın oluşmasına neden olmuşsun... Gariban insanlar gasp ettiğin paralarını almak için örgütlenmek zorunda kalmış... Utanıp yerin dibine girmek yerine... Bunları dile getiren bizlere mi saldırıyorsun be hey sefa Mücahit’i!

Özal döneminde Özalcı... Demirel döneminde Demirelci... Çiller döneminde Çillerci... Asker döneminde askerci... AK Parti döneminde AK Partici... Yırtmanın yolunu böyle mi buldun be hey çıkarcı Mücahit!

Hem binlerce garibanın dişinden tırnağından artırarak sana emanet ettiği paranın üzerine oturacaksın... Hem de raconcu tetikçilerine “Hürriyet’e kayyum atansın” falan diye yazdıracaksın... Be hey kuldan utanmaz, be hey Allah’tan korkmaz Mücahit!

ATATÜRK NEDEN BÜYÜK?





YILLAR geçtikçe, yaşandıkça, tecrübe edildikçe, gördükçe...

- Bazı liderlerin kıymetsizliği...

- Bazı liderlerin de kıymeti...

Daha iyi anlaşılır.

Atatürk kıymeti anlaşılan liderlerin en başında gelmektedir.

Büyüklüğünün sırrı buradadır.

KUTLARIM

İŞİN içine Atatürk’ü katmadan...

30 Ağustos Zaferi’ni kutlama mesajı yayınlama başarısı gösterenleri büyük bir şaşkınlık içerisinde kutlarım.

Sihirbaz Mandrake bile başaramazdı bunu!

ÇOK İYİ FİKİR

30 Ağustos Resepsiyonu’na...

- Yaptıkları iyiliklerle tebarüz edenlerin...

- Faydalı buluşlara imza atanların...

- Kahramanlıklarıyla dikkat çekenlerin...

Davet edilmesi, çok ama çok iyi bir fikir...

Benim bir iddiam var:

Bundan sonraki bütün resepsiyonlarda, bu uygulama esas alınır.

DEMEK, DİSİPLİNE VERMEK YETMEZ HA NUMAN BEY!





ÇANAKKALE’deki “Adalet Kurultayı”nda birkaç kendini bilmezin içki içmesi üzerine...

CHP şunları yaptı:

- “Birkaç kendini bilmez yapmıştır, asla tasvip etmiyoruz” diye açıklama yaptı.

- Birkaç kendini bilmezin derhal kamp alanından çıkarıldığı vurgulandı.

- Birkaç kendini bilmezle ilgili disiplin işlemi başlatıldı.

Fakat ne hikmetse Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yapılanlardan tatmin olmadı.

Şöyle dedi:

“Bunlar yetmez... Özür de dilenmeli.”

Birkaç kendini bilmezin kamp alanında içki içmesiyle falan kıyaslanamayacak bir olay meydana gelmişti 2016 yılında.

Vahim, iğrenç, aşağılık bir olay...

Ensar Vakfı’nın Karaman Şubesi’nde gerçekleşen erkek çocuklara tecavüz olayı!

Ensar Vakfı yöneticileri ne dediler bu olayla ilgili olarak?

- “Bir şubemizde meydana gelen bu olay nedeniyle koca bir vakıf töhmet altına bırakılamaz” dediler.

- “Üzgünüz” dediler.

- “Daha dikkatli olacağız” dediler.

Dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bu açıklamaları gayet yeterli, gayet tatmin edici, gayet yerinde bulmuş olacak ki...

2017’nin Mayıs’ında “Ensar Buluşmaları” adı altında düzenlenen Ensar Vakfı etkinliğine katılıp bir de konuşma yaptı.

Numan Bey, Ensar Vakfı’na...

- “Üzgün olmanız yetmez” demedi.

- “Özür de dilemelisiniz” demedi.

- “Bu işi elinize yüzünüze bulaştırdınız” demedi.

- “Emaneti koruyamadınız” demedi.

Demek ki neymiş?

Şuymuş:

- ENSAR Vakfı’nın Karaman Şubesi’nde çocukların tecavüze uğraması “üzgünüz” denilerek geçiştirilecek bir yol kazası imiş...

- Birkaç kendini bilmezin Çanakkale Şehitliği’nin yanı başında kafayı çekmesi ise çocuklara tecavüzden bile daha ağır suçmuş?

Ne diyordu Necip Fazıl üstadımız bu tür durumlarda?

“Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa!”

HASTASIYIM

- BİN yıldır girdiği her seçimde aşağı yukarı 90 bin oy alan, ancak buna rağmen ısrarından milim ödün vermeyen Doğu Perinçek’in ve partisinin hastasıyım.

- Yıl olmuş 2017... Başkanlık sistemi falan gelmiş... Buna rağmen... Hiçbir şey yaşanmamış gibi bazı yazıları “anlayana” notuyla paylaşanların hastasıyım.

- “Şunu mu yesek hocam, bunu mu yesek hocam” falan diyenlerden gına getirip de “Ne b.k yerseniz yiyin” demek zorunda kalan Canan Karatay hocamın hastasıyım.

SAPLANTILI KADINLARA DAİR İKİ FİLM İZLEDİM DÜN AKŞAM





- ÖLDÜREN CAZİBE: Glenn Glose ablamızın bir gecelik kaçamağı saplantıya dönüştürüp çirkinleşmesi ve Michael abimize hayatı zindan etmesi olayını anlatan güzide filmimiz... Sevimli küçük tavşanın tencerede kaynatılması sahnesi, gece rüyama girdi vallaha!

- ZEHİRLİ SARMAŞIK: Ivy... Ivy... Be hey zehirli Ivy... Seni evlerine aldılar, aileden biri yaptılar. Peki sen ne yaptın? Evin erkeğini ayarttın... Yetmedi! Evin kadınını balkondan aşağı atıp öldürdün... Derdin neydi be Ivy... Gül gibi aileyi dağıtmaya değer miydi?

YENİ SANATÇI TİPİ VE HALUK LEVENT ÖRNEĞİ





- ÜSTTEN ve yukarıdan bakmayan...

- Toplumsal olaylara sırtını çevirmeyen...

- Halkla eşit şartlarda iletişime geçen...

- Egemenlere yalakalık yapmayan...

- Körü körüne muhalefete yaslanmayan...

- Kendi özgün çizgisini oluşturan...

- Bugünün mizahını iyi bilen...

- Sosyal sorumlulukta öncü olan...

- Magazini aşan...

- Sosyal medyayı en iyi şekilde kullanan...

Sanatçılar, bugünün sanatçılarıdır.

Haluk Levent, bu bağlamın en başarılı sanatçısıdır.

AKŞENER’İN PARTİSİNİN İSMİ

HANGİ ismi bulurlarsa bulsunlar...

Mutlaka bir kulp takan çıkar.

O nedenle...

Partinin pozisyonunu vurgulaması, ironiye alabildiğine kapalı olması, geçmişi çağrıştırmaması falan bakımından...

“Merkez Demokrat Parti” iyidir.

Fakat iddialı olduğunu iddia eden bir partinin adı, Koray Aydın’ın canlı yayında ağzından kaçırıvermesi sonucu mu kamuoyuna deklare edilmeliydi?

İşte burası çok tartışılır.

İKİSİNE DE TAM DESTEK

CÜBBELİ ŞALVARLI ASKER: Çarşı iznine çıkan bir askerin giydiği kıyafetten size ne kardeşim? İster şort tişört giyer, ister

şalvar cübbe... Kışla içinde askeri elbise giyen bir erin, kışla dışındaki sivil kıyafeti kimi niye rahatsız etsin. İtiraza gerek yok. Yapmayın, etmeyin.

CENAZEDE ITRİ’NİN TEKBİR’İ: Askeri cenaze törenlerinde bando, Chopin’in “Cenaze Marşı” yerine Itri’nin “Tekbir”ini çalacakmış. Mükemmel bir uygulama! Itri ki bizim öz musikimizin piridir. Itri’nin “Tekbir”i ki neye inanırsak inanalım hepimizin tüylerini diken diken eder. İtiraza gerek yok. Yapmayın, etmeyin.