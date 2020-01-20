Selvi Hanım ile Dilek Hanım arasındaki farklar

- Selvi Hanım gazete seviyor... Dilek Hanım ise dergi...
*
- Selvi Hanım görünür olmak istemiyor... Dilek Hanım ise görünür olmaktan kaçınmıyor.
*
- Selvi Hanım filozofik sözler etmeye eğilimli değil... Dilek Hanım ise fazlasıyla eğilimli...
*
- Selvi Hanım “Bizim Kemal şöyledir” diye bugüne kadar tek bir harf bile etmedi... Dilek Hanım ise kısa sürede eşiyle ilgili çok şey söyledi.
*
- Selvi Hanım’ın ses tonunu bilmiyoruz... Dilek Hanım’ın ise hem ses tonunu hem de konuşma tarzını gayet iyi biliyoruz.
*
- Selvi Hanım’ın doktorası yok... Dilek Hanım’ın ise kapı gibi doktorası var.
*
- Selvi Hanım azıcık asosyal mi ne? Dilek Hanım ise biraz fazla sosyal mi ne?
*
- Selvi Hanım sessiz ve derinden... Dilek Hanım ise sesli ve görünür...
*
- Selvi Hanım biraz apolitik gibi... Dilek Hanım ise biraz fazla politik gibi...
*
- Selvi Hanım “Şu işler bitse de emeklilik hayatı yaşasak” edasında... Dilek Hanım ise “Daha yeni başladık” edasında.
*
- Selvi Hanım akşamları dizi izliyor gibi... Dilek Hanım ise Ülke TV’deki tartışmaları...
*
- Selvi Hanım’ın tiyatroya gidişi biraz mecburiyettenmiş gibi... Dilek Hanım’ın tiyatroya gidişi ise fazlasıyla gönüllüce gibi...
NEDEN UNUTMUYORUZ HRANT DİNK'İ?
- UNUTMUYORUZ ÇÜNKÜ... Onun haklılara özgü anlayışlı gülümsemesi gözlerimizin önünden gitmiyor.
*
- UNUTMUYORUZ ÇÜNKÜ... Organize bir çetenin göz göre göre işlediği bir cinayeti durduramadığımız geliyor aklımıza sürekli.
*
- UNUTMUYORUZ ÇÜNKÜ... Hrant Dink’in bu topraklara olan sağlam bağlılığı hiç çıkmıyor aklımızdan.
*
- UNUTMUYORUZ ÇÜNKÜ... “Erdem” ortak paydasında buluşmanın öncü kuvvetini kaybettiğimizin farkındayız.
*
- UNUTMUYORUZ ÇÜNKÜ... Hrant Dink’in gidişiyle... Yüzleşme, diyalog kurma, tanıma, tartışma gibi fırsatları kaçırdığımızı görüyoruz.
*
- UNUTMUYORUZ ÇÜNKÜ... Hrant Dink’in bu topraklara olan derin bağlılığını her geçen gün daha iyi anlıyoruz.
*
- UNUTMUYORUZ ÇÜNKÜ... Kendisinden en nefret edeni bile iki dakikada muhabbete geçirebilen bir efsaneyi unutmak mümkün değil.
HAFTER’E YAKLAŞIYOR YAKLAŞMAKTA OLAN
HAFTER...
- İstediği kadar yan çizsin.
- İstediği kadar silahlara yaslansın.
- İstediği kadar imzalamam da imzalamam desin.
- İstediği kadar ayrı baş çeksin.
Türkiye’nin kararlı tutumu ve Putin’in barış vurgulu söylemiyle şekillenen Berlin sürecinin ardından...
Çatışmaları yeniden başlatacak takati kendinde bulamayacak gibi.
*
Çünkü...
Ortadoğu’nun baş karıştırıcısı Birleşik Arap Emirlikleri’nin Bin Zayed’in gazlamaları, Hafter’i ayakta tutmaya yetmeyecek gibi...
GALİBA GÖRMEDEN ÖLECEĞİM
- Bir mahkemenin sabah beraat verdiği kişiyi, bir başka mahkemenin akşam tutuklamadığı bir günü... GALİBA GÖRMEDEN ÖLECEĞİM.
*
- Kadın ve şiddet, kadın ve cinayet, kadın ve tecavüz... Bu kelimelerin yan yana gelmediği bir günü... GALİBA GÖRMEDEN ÖLECEĞİM.
*
- Kediye, köpeğe, kurda, kuşa, ata, ota, bitkiye, doğaya, ağaca... Kısacası cümle âleme itina gösterildiği günü... GALİBA GÖRMEDEN ÖLECEĞİM.
*
- Linçsiz geçen bir günü... Sıkılmamış yumruklarla karşılaşacağım bir günü... Cepheleşmenin bittiği bir günü... GALİBA GÖRMEDEN ÖLECEĞİM.
MBS KİM, MBZ KİM?
- MBS: Muhammet bin Selman... Suudi Veliaht Prensi... Uluslararası medyada kendisinden MBS diye söz ediliyor. En bilinen icraatı: Konsoloslukta gazeteciyi dilim dilim doğratarak öldürmek.
- MBZ: Muhammet bin Zayed... Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi... Kısaltması MBZ... En bilinen icraatı: Yemen’den Libya’ya her türlü iç savaşı kışkırtıcılığı için kesenin ağzını açması...
Selvi Hanım ile Dilek Hanım arasındaki farklar
- Selvi Hanım gazete seviyor... Dilek Hanım ise dergi...
*
- Selvi Hanım görünür olmak istemiyor... Dilek Hanım ise görünür olmaktan kaçınmıyor.
*
- Selvi Hanım filozofik sözler etmeye eğilimli değil... Dilek Hanım ise fazlasıyla eğilimli...
*
- Selvi Hanım “Bizim Kemal şöyledir” diye bugüne kadar tek bir harf bile etmedi... Dilek Hanım ise kısa sürede eşiyle ilgili çok şey söyledi.
*
- Selvi Hanım’ın ses tonunu bilmiyoruz... Dilek Hanım’ın ise hem ses tonunu hem de konuşma tarzını gayet iyi biliyoruz.
*
- Selvi Hanım’ın doktorası yok... Dilek Hanım’ın ise kapı gibi doktorası var.
*
- Selvi Hanım azıcık asosyal mi ne? Dilek Hanım ise biraz fazla sosyal mi ne?
*
- Selvi Hanım sessiz ve derinden... Dilek Hanım ise sesli ve görünür...
*
- Selvi Hanım biraz apolitik gibi... Dilek Hanım ise biraz fazla politik gibi...
*
- Selvi Hanım “Şu işler bitse de emeklilik hayatı yaşasak” edasında... Dilek Hanım ise “Daha yeni başladık” edasında.
*
- Selvi Hanım akşamları dizi izliyor gibi... Dilek Hanım ise Ülke TV’deki tartışmaları...
*
- Selvi Hanım’ın tiyatroya gidişi biraz mecburiyettenmiş gibi... Dilek Hanım’ın tiyatroya gidişi ise fazlasıyla gönüllüce gibi...
NEDEN UNUTMUYORUZ HRANT DİNK'İ?
- UNUTMUYORUZ ÇÜNKÜ... Onun haklılara özgü anlayışlı gülümsemesi gözlerimizin önünden gitmiyor.
*
- UNUTMUYORUZ ÇÜNKÜ... Organize bir çetenin göz göre göre işlediği bir cinayeti durduramadığımız geliyor aklımıza sürekli.
*
- UNUTMUYORUZ ÇÜNKÜ... Hrant Dink’in bu topraklara olan sağlam bağlılığı hiç çıkmıyor aklımızdan.
*
- UNUTMUYORUZ ÇÜNKÜ... “Erdem” ortak paydasında buluşmanın öncü kuvvetini kaybettiğimizin farkındayız.
*
- UNUTMUYORUZ ÇÜNKÜ... Hrant Dink’in gidişiyle... Yüzleşme, diyalog kurma, tanıma, tartışma gibi fırsatları kaçırdığımızı görüyoruz.
*
- UNUTMUYORUZ ÇÜNKÜ... Hrant Dink’in bu topraklara olan derin bağlılığını her geçen gün daha iyi anlıyoruz.
*
- UNUTMUYORUZ ÇÜNKÜ... Kendisinden en nefret edeni bile iki dakikada muhabbete geçirebilen bir efsaneyi unutmak mümkün değil.
HAFTER’E YAKLAŞIYOR YAKLAŞMAKTA OLAN
HAFTER...
- İstediği kadar yan çizsin.
- İstediği kadar silahlara yaslansın.
- İstediği kadar imzalamam da imzalamam desin.
- İstediği kadar ayrı baş çeksin.
Türkiye’nin kararlı tutumu ve Putin’in barış vurgulu söylemiyle şekillenen Berlin sürecinin ardından...
Çatışmaları yeniden başlatacak takati kendinde bulamayacak gibi.
*
Çünkü...
Ortadoğu’nun baş karıştırıcısı Birleşik Arap Emirlikleri’nin Bin Zayed’in gazlamaları, Hafter’i ayakta tutmaya yetmeyecek gibi...
GALİBA GÖRMEDEN ÖLECEĞİM
- Bir mahkemenin sabah beraat verdiği kişiyi, bir başka mahkemenin akşam tutuklamadığı bir günü... GALİBA GÖRMEDEN ÖLECEĞİM.
*
- Kadın ve şiddet, kadın ve cinayet, kadın ve tecavüz... Bu kelimelerin yan yana gelmediği bir günü... GALİBA GÖRMEDEN ÖLECEĞİM.
*
- Kediye, köpeğe, kurda, kuşa, ata, ota, bitkiye, doğaya, ağaca... Kısacası cümle âleme itina gösterildiği günü... GALİBA GÖRMEDEN ÖLECEĞİM.
*
- Linçsiz geçen bir günü... Sıkılmamış yumruklarla karşılaşacağım bir günü... Cepheleşmenin bittiği bir günü... GALİBA GÖRMEDEN ÖLECEĞİM.
MBS KİM, MBZ KİM?
- MBS: Muhammet bin Selman... Suudi Veliaht Prensi... Uluslararası medyada kendisinden MBS diye söz ediliyor. En bilinen icraatı: Konsoloslukta gazeteciyi dilim dilim doğratarak öldürmek.
- MBZ: Muhammet bin Zayed... Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi... Kısaltması MBZ... En bilinen icraatı: Yemen’den Libya’ya her türlü iç savaşı kışkırtıcılığı için kesenin ağzını açması...