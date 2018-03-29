Sana gün mü doğdu kaynana fetvacısı?

Müptezel bir herif, kaynanasıyla ilişki kurmuş.

“Genç kaynana şehvet uyandırır, genç kaynananın eli öpülmez” diye fetva veren kaynana fetvacısı şahıs, bu durum karşısında...

Öyle mesut olmuş ki...

Sormayın!

Sağa sola çemkirip duruyor kaynana fetvacısı...

Diyor ki:

“Ben genç kaynana şehvet uyandırır diye fetva vermiştim. Siz de bana laf etmiştiniz. Bakın! Ne oldu! İşte herifin biri kaynanasıyla ilişki kurdu.”

Sanki adama, “Şu yeryüzünde kimse kaynanasına yan gözle bile bakmaz” denmiş gibi...

‘Kaynanasıyla ilişki kuran müptezel’ haberinden kendisine olağanüstü bir haklılık devşiriyor kaynana fetvacısı...

Be hey kaynana fetvacısı!

Bu memlekette minicik bebelere bile sarkıntılık eden şerefsizler de çıktı.

Ne yani?

Bu şerefsizlere bakıp da...

“Bebeğinizi sevmeyin” falan mı diyeceksin?

Be hey kaynana fetvacısı!

Aslında temel mesele senin ve senin gibilerin verdiği bu fetvalar da değil.

Sen ve senin gibiler...

Haktan, hukuktan, merhametten, adaletten, vicdandan, insanlıktan, dürüstlükten, şahsiyet sahibi olmaktan söz etmek yerine...

Israrla ve inatla...

Genç kaynanadan, asansörden, ketçaptan falan söz ediyorsunuz ya...

Ve bu yaptığınızla İslam’ı alay konusu hale getiriyorsunuz ya...

İşte temel mesele bu.

Genç kuşakları dinden imandan çıkardınız.

Dağ gibi gençler, sapır sapır deist, ateist, agnostik oluyor senin ve senin gibilerin yüzünden...

‘Kaynanasıyla ilişki kuran müptezel’ haberinden aldığın şevkle sağa sola çemkireceğine...

“Gençliğin imanını fetvalarla çaldım” diyerek...

Git de kafanı taşlara vur be hey kaynana fetvacısı!

THY’YE HELAL OLSUN





THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın girişimi ve liderliğiyle...

Türk Hava Yolları Bayan Voleybol A Takımı, iki yılda çok büyük başarı elde ederek...

En üst lig olan Sultanlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanmış.

Kadın sporcuların hor ve hakir görüldüğüne dair çeşitli dedikoduların ortalıkta dolaştığı bir ortamda...

THY’yi, İlker Aycı’yı ve başarıya imza atan voleybolcularımızı canı gönülden kutluyorum.

Vallahi helal olsun!

SİZİ KERİZLEYECEĞİM DİYE BAĞIRAN BİR LOGO

Tosun’un türevlerinden biri... Adı: Anadolu Farm. Bu da binlerce kişiyi tokatladı, bu da milyonları çarptı. İki gündür şu logoya bakıp içimden şöyle diyorum: “Sizi kerizleyeceğim diye bas bas bağıran şu logoya bakıp da bu işe para yatıranların ya aklı yok, ya parası çok.”

BANA KISMET OLMAYACAK





ESKİDEN Meclis’e girmek...

Atatürk tişörtü giyene serbest, cübbeliye yasaktı.

Bugün Meclis’e girmek...

Atatürk tişörtü giyene yasak, cübbeliye serbest.

İşte geldim gidiyorum!

Fakat...

Şu Meclis’in...

Hem Atatürk tişörtü giyene, hem de cübbeliye serbest olduğu günleri galiba ben göremeyeceğim.

HAYIRLI CUMALARDAN RAHATSIZ OLMAK

“Bana laiklik yanlısı karikatürize bir tip göster” deseler...

Hemen...

Televizyon ekranından...

“Ay şekerim, herkes birbirine hayırlı cumalar diyor. Eskiden yoktu bu... Ne demek hayırlı cumalar? Cumanın kutsal olduğunu da kim çıkardı? Nereden çıkarıyorlar bunları bilmem ki!” falan diye konuşan Ayşenur Arslan’ı gösteririm.

*

Muhalefet edilecek onca şey varken...

Hayırlı cumalara muhalefet etmek...

Tam da bugünkü iktidarın arayıp da bulamadığı türden bir muhalefet biçimi...

YALANA BULAŞMADAN MUHALEFET OLMAZ MI?

ARTUKLU Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça’nın...

- “Demokrasinin cezası ölümdür” dediği...

- “Erkeğin isteğini yerine getirmeyen kadın Allah’a isyan etmiş sayılır” diye hüküm verdiği...

- “Sosyal demokrasiyi savunan mürtettir, cezası ölümdür” diye yazdığı...

Haber yapılıyor.

Nerede? İktidar muhalifi gazetelerde.

*

Hemen aradım Ahmet Ağırakça’yı...

“Bunlar doğru mu?” diye sordum.

“Yazılıp çizilenlerin tek harfi bile bana ait değil” diye cevap verdi.

Nereden çıkmış peki bunlar?

Ahmet Ağırakça şöyle diyor:

“Yazımı 30 yıllık evveliyata dayanan bir ansiklopedide yer alan bazı maddelere ait bilgilerin kırpılarak ahlaksızca sunumundan başka bir şey değil. Demokrasiye, kadınlara, sarığa dair bana isnat edilen sözlerin hiçbiri bana ait değil.”

*

Ben o haberleri okuduğumda...

Ahmet Ağırakça’nın rektörlük makamında basın toplantısı yapıp bu sözleri ettiği algısına kapılmıştım.

Şimdi ise...

“Yalana, iftiraya bulaşmadan muhaliflik yapamıyor musunuz kardeşim” diyorum.