Parlak beyinlerin Batı’ya kaptırılmasının 7 nedeni

Ben de bu kaptırışın 7 temel nedenini çıkardım.

Arz ediyorum:

*

Parlak beyinler, körü körüne itaate karşı acayip bir alerji geliştirmektedirler de ondan...

*

Hiçbir parlak beyin, “nesil yetiştirmek” adı altında kendisine tarlada yetişen patates muamelesi yapılmasını kabullenmez de ondan...

*

Parlak beyinler, özgürlükleri doyasıya yaşayamadıkları yerlerde bezerler de ondan...

*

Parlak beyinler, liyakatin esas alınmadığı ortamlardan hızla ve acilen uzaklaşırlar da ondan...

*

Ülkenin en parlak üniversitesi olan ODTÜ’ye duyulan bunca kin ve bunca nefret, parlak beyinleri etkiliyor da ondan...

*

Parlak beyinler, bazı üniversite rektörlerinin AK Parti il başkanından bile daha fazla AK Parti il başkanı gibi davrandığını görüyorlar da ondan...

*

Bir ideolojik müfredattan başka bir ideolojik müfredata yönelme olunca... Parlak beyinler “illallah” ediyor da ondan...

YİNE REİS’İ BEKLEMEDİLER

YİNE Reis’in ne diyeceğini ve ne yapacağını bilmeden...

Ani ve hızlı tepki gösterdiler.

*

Tam da “Zafer Çağlayan hakkında çıkarılan tutuklama kararı, FETÖ’nün başlattığını ABD’nin tamamlama hamlesinden başka bir şey değildir” demeye başlamışlardı ki...

Aniden ortaya çıkan Erdoğan / Trump telefon görüşmesi, heveslerini kursaklarında bırakıverdi.

*

Kaç defa söyledim, yine söyleyeceğim:

- Reis konuşmadan konuşmayın.

- Reis adım atmadan adım atmayın.

NE ÇOK SENARİSTİMİZ VAR

“REZA ABD’de serbest bırakıldı” diye bir haber ortalığı karıştırınca...

Anında senaryolar yazılmaya başladı:

- Öttü tabii... Sonra da bırakıldı.

- Zafer’i verdi... Kendisini kurtardı.

- Kartlar yeniden karılıyor.

- Dönüyor ülkeye gönlümün efendisi...

Falan filan...

*

Sonra anlaşıldı ki...

Teknik bir hata olmuş, Reza bırakılmamış.

*

Neyse.

Hiç değilse Reza serbest kaldığında yazılacak senaryolarla ilgili kafa patlatılmayacak.

SANKİ ALMANLAR YAPMIŞ GİBİ





KOCAELİ’nde 15 Temmuz temalı bir anıt yapmışlar, anıta da bir Erdoğan büstü yerleştirmişler.

Fakat ne büst büste benziyor, ne Erdoğan Erdoğan’a...

*

Almanlar yapsa... Bu kadar kötü yapmazlardı.

O derece yani.

*

Kocaeli Belediye Başkanı ise kendisini kurtarmanın yolunu şu cümleyle bulmuş:

“Zaten hiç kimse Erdoğan’a benzeyemez.”

*

Keşke Erdoğan, şu Belediye Başkanı’na “Kimse bana benzeyemezken benim büstümü yapmak ne cesaret” diye çıkışsa...

AMAN BİNALİ BEY





ŞU fotoğrafın dili olsa...

Şunları der:

*

- Biz ki Diriliş Ertuğrul’dan fırlayıp gelmişiz.

- Ata öyle binilmez, böyle binilir.

- Ak tolgalı beylerbeyi dedi ki: İlerle.

- Dünya atımın nalları altında inledi.

- Bırakın beni, Amerika’yı fethedip de geleyim.

- Metali de, yorgunluğu da işte böyle alırım atımın ayakları altına.

*

Aman Binali Bey!

Her şey iyi güzel de...

Fazla mı öne çıktınız ne?

YOL YAPMA DEMİYORUM

DÜNYADA ağaç kesmeden, yeşili mahvetmeden, doğayı hırpalamadan yol yapmanın yolları aranırken...

Bizde ağaç, yeşil, doğa falan dinlemeden olaya hemen dozerlerle dalınıveriyor.

*

Madem Batı’nın iyi taraflarını alacağız...

Neden şu fotoğraftaki iyi tarafı almıyoruz ki?

BİR DİL SÜRÇMESİNİN ÜSTÜNDE TEPİNMEK

ÖYLE adiler, öyle zavallılar, öyle fırsatçılar, öyle alçaklar ki...

CNN Türk’te bir haber sunucusu arkadaşımızın canlı yayın sırasında ani gelişen bir olayı sunarken yaptığı bir hatayı, “CNN Türk’te terörist için şehit denildi” diye takdim ediyorlar ve bu hatanın üstünde ter ter tepiniyorlar.

*

Hata hemen fark edilmiş, anında düzeltilmiş, özür dilenmiş falan... Umurlarında değil.

Hata insana mahsusmuş, canlı yayında herkesin başına gelebilirmiş, herkes böyle hatalar yapabilirmiş falan... Zerrece önem vermiyorlar.

*

Çünkü adamlar, “ne kadar pislik yaparsak o kadar iyi” diye ant içmişler.

ADANA’DAN ÖZÜR DİLEYİN

ABD’li yetkililer, “Irma Kasırgası’nı durdurmak için ateş etmeyin” diye ABD vatandaşlarını uyarmış.

*

Kızgın güneşi durdurmak için güneşe ateş açan Adana ahalisinden çabuk özür dileyin.

DOLUNAYIN BANA YAPTIĞI FENALIKLAR

- Tavlada yenildim.

- Arabam yolda bıraktı.

- Kedim Sekter ağır depresyona girdi.

- Ağız dalaşında net mağlup oldum.

- Kestiğim karpuz kelek çıktı.

- “İzmir’in Dağlarında”nın sözlerini unuttum.

YÜKSELEN YENİ TRENDLER

- HANGİ takımı tutuyorsun sorusuna... “Göztepe” diye cevap vermek...

- Kuzey Kore diktatörüyle ilgili türlü şakalar yapmak...

- Kasırga filmleri izlemek...

- Haritada Myanmar’ı aramak...

- Alişan’ın nikâh şahitliği teklifini reddetmek...