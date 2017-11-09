Mücahitler Anıtkabir’e

Bu bir AK Parti pankartıydı.

Ve “10 Kasım’da Anıtkabir’e gidiyoruz” diye haykırıyordu.

*

Gözümü ovuşturdum.

“Yanlış mı görüyorum acaba” dedim.

Hayır, hayır! Doğruydu.

*

Benim için bu pankart...

AK Parti’nin Atatürkçü çizgiye doğru kaydığının ilk ve en somut göstergesi oldu.

*

Sonradan dindar olanlar, en tutucu, en ateşli, en tavizsiz ve en katı dindarlığı benimserler ya...

İster misiniz sonradan Atatürkçü olan AK Parti de...

Süper tutucu, müthiş ateşli, milim tavizsiz ve kaskatı Atatürkçü oluversin.

*

Ve Fesli Kadir ile Mustafa Armağan gibi tipler de bu gelişme karşısında...

“Biz böyle AK Parti istemeyiz” diyerek...

CHP’ye kayıt yaptırsın.

*

Bir kez daha hatırlatıyorum:

Vatandaşı olmasak bayağı eğlenceli bir ülke burası.

NE DİYOR, NE DEMEK İSTİYOR?

DEVLET Bahçeli diyor ki:

“Yüzde 10 seçim barajı çok ağır bir baraj.”

Devlet Bahçeli demek istiyor ki:

“Barajın altında kalabiliriz, yetiş Reis.”

BETONA BOĞDUN MEMLEKETİ EY CHP

CUMHURBAŞKANI Erdoğan şöyle dedi:

- Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor.

- Beton, beton, beton.

- Ortada ruh yok.

- Huzur yok.

*

Şu iki şeyi çok merak ediyorum:

- BİR: Bakalım AK Parti’den ilk kim... “Şehirlerimizi betona boğdun ey CHP” diyecek?

- İKİ: Bakalım AK Parti’den ilk kim... “Şehirleri betona boğan İsmet Paşa’dır” diyecek?

E YETTİ ARTIK AMA MİMARLAR ODASI

AKM yıkılacak, yerine yenisi yapılacak ya...

Mimarlar Odası yine başladı “olmaz, olamaz, bu bir cinayettir” falan demeye.

Hakikaten bu kadarı da artık yetti ama.

- AKM’nin yerine daha güzel ve görkemli bir yeni AKM yapılmıyor mu? Yapılıyor.

- Yeni AKM’yi, eski AKM’yi yapan mimarın oğlu yapmıyor mu? Yapıyor.

- Yeni AKM ile eski AKM arasında bir devamlılık olmayacak mı? Olacak.

E daha ne istiyorsun sen Mimarlar Odası?

ZEKERİYA TEMİZEL DENİLİNCE AKLA GELENLER

- EKONOMİK kriz.

- Çatık kaş.

- Siyasi çöküş.

- AK Parti’ye zemin hazırlayan gelişmeler.

Falan...

*

CHP, böyle bir ismi Meclis Başkanlığı’na aday göstererek hafızalardan silinmesi gereken o kötü geçmişi yeniden ayağa kaldırmış oldu.

*

Ve bize de bir kez daha “Bu CHP siyaset bilmiyor” demek düştü.

SÖZCÜ İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKEN İKİ ŞEY

EN ateşli iktidar taraftarları bile mahkemede...

“Sözcü ile FETÖ yan yana getirilemez” dediler.

*

Bu ifadelerin ardından da...

Gökmen Ulu hakkında tahliye kararı verildi.

*

Bu saatten sonra şu iki şey yapılmalıdır:

- BİR: Sözcü’nün sahibi Burak Akbay hakkında verilen yakalama kararı derhal kaldırılmalıdır.

- İKİ: Sözcü davası tarihin karanlık sayfasına postalanmalıdır.

AJDA HAKKINDA





- ANNEANNEN onu konuştu.

- Annen onu konuştu.

- Sen onu konuştun.

- Çocuğun onu konuşuyor.

Hiç merak etme:

Torunun da onu konuşacak.

FETÖ’NÜN ÇAKALI: EMRE USLU

EMRE Uslu diye bir çakal var ya...

FETÖ’cü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesiyle...

“Aklı olduğu için Türkiye’yi terk etti” bu Emre Uslu çakalı.

İşte bu çakal...

Sosyal medyada içinde bol miktarda “iyi” kelimesi geçen mesaj yazıp...

İYİ Parti’ye selam çakıyor.

*

Peki Emre Uslu bu yaptığının İYİ Parti ile FETÖ arasında bir irtibat kurmak için çırpınanlara bulunmaz bir fırsat teşkil edeceğini bilmez mi?

Tabii ki bilir.

*

Fakat bu “çakal”ın nasıl bir hesabı varsa...

Böyle şeyler yapıp...

Bilerek ve isteyerek İYİ Parti ile FETÖ arasında irtibat kurulmasını sağlamaya çalışıyor.

*

Bunlar gerçekten çakal abi...

Gerçekten.