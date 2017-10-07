Melih Gökçek’le ilgili kesin bilgiler... Yayalım!

- MELİH Gökçek’e “İstifa et” denmedi ama 2019’da aday yapılmayacağının çok güçlü sinyali verildi. Gökçek de “en azından istifa etmekten kurtulduk” diye azıcık memnun kaldı.

*

- Gökçek, Erdoğan’la buluşmasında... Belediyenin devam eden çalışmalarını anlatmış. Özellikle de ANKAPARK’ı...

*

- Erdoğan / Gökçek buluşmasında toplantıya bir ara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılmış.

*

- Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten hemen sonra iki oğlu ve kardeşiyle bir durum değerlendirmesi yapmış.

*

- Sonuç olarak... Melih Gökçek istifa etmiyor. Ama 2019’da aday olamayacak... Kesin bilgi... Yayalım.



Sosyal medyada en sevdiğim Gökçek mavrası bu oldu.

İYİ OLDU GÖKÇEK İŞİ

- BİR yandan... “Hani sandıkla gelen sandıkla gidecekti” diye sormak...

- Bir yandan da... Melih Gökçek istifa ettirilsin diye beklentiye girmek...

Çok sahtekârca ve çok ikiyüzlüce bir tutum!

*

Bu yüzden...

Melih Gökçek’in istifaya zorlanmaması çok ama çok iyi olmuştur.

*

Hem istifa etseydi...

Ben kiminle uğraşacaktım.

FAKAT İYİ EĞLENDİK

MELİH Gökçek tantanasının sonunda etrafımdan gelen cümleler aşağı yukarı şunlar:

- İyi eğlendik ha.

- Güzel eğlendik.

- Yalnız baya eğlendik ha.

- Ama iyi eğlendik.

- Fakat ne eğlendik be.

- Kabul edelim güzel eğlendik.

ŞU HÜSEYİN GÜLERCE’NİN PİŞKİNLİĞİ BENİ ÖLDÜRECEK

HÜSEYİN Gülerce, Sözcü gazetesinin FETÖ geçmişini yazmış.

*

Diyor ki:

- Sözcü gazetesi 2012’de FETÖ’ye şöyle destek çıktı.

- Sözcü gazetesi 2014’te FETÖ’ye böyle destek çıktı...

*

Verdiği tarihlerde kendisi, FETÖ’nün alenen ve resmen sözcüsü idi...

Televizyon programlarına katılıp FETÖ adına savunmalar yapardı.

İçinde bol miktarda “hocaefendi” geçen cümlelerle...

*

Yahu insan azıcık utanıp sıkılır da...

“Ben o tarihlerde FETÖ’nün göbeğindeydim... Sözcü gazetesinin o tarihlerde ne yaptığı konusuna hiç girmeyeyim... Ayıp olur” falan der.

*

Kim olsa böyle der ama Hüseyin Gülerce demiyor.

GÜZEL HABER: DOKTOR ALİ RIZA KURAL’IN BAŞARISI





KENDİMİ her zaman bizim doktorlarımıza emanet ederim.

Ve bizim doktorlarımızı her zaman dünya çapında bulurum.

İşte bakın: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Konsültan öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Dünya Endoüroloji Kongresi’nde Dünya Endoüroloji Derneği’nin başkanlığına seçildi.

Gurur verici bir başarı bu.

Ali Rıza Kural Hoca ile ilgili bir not: Kendisinin musiki alanındaki başarısı, tıp alanındaki başarısıyla yarışır.

İRAN’DAN DİPLOMASİ Mİ ÖĞRENSEK ACABA?

BARZANİ’nin referandumuna...

- Türkiye de acayip karşı...

- İran da acayip karşı...

Ve fakat...

Talabani’nin dünkü cenaze töreninde...

- Türkiye’den tek bir devlet yetkilisi gitmedi.

- İran’ı ise cenazede Dışişleri Bakanı temsil etti.

İran’dan biraz diplomasinin incelikleri dersi falan mı alınsa?

TAVLADA SON DURUM

BODRUM sonrası İstanbul’da yapılan ilk müsabakada büyük başarı kaydetmiş durumdayım.

Kıran kırana geçen maçı, attığım son düşeşle aldım.

Kazanınca o kadar havaya girdim ki...

“Ben bu tavlanın Barzani’siyim” demeye başladım.

Rakibim ise...

“Barzani’nin başına neler gelecek göreceksin” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışlarını anımsattı bana.

Bakalım, ne olacak?

SUSTURUN ŞU KADINLARA BAĞIRAN ADAMLARI





- AHMET EDİP UĞUR: Balıkesir Belediye Başkanı... AK Partili... Son zamanlarda AK Parti’nin kadın milletvekillerinden birine karşı sürekli bağırıyor da bağırıyor. Milletvekili ile bir husumeti var galiba... Bu husumet nedeniyle kürsüye her çıktığında karşısında o milletvekili varsa inanılmaz yüksek bir sesle ve gayet azarlar bir tonda konuşuyor.

*

- ÜLGÜR GÖKHAN: Çanakkale Belediye Başkanı... CHP’li... Belediye meclisinde bir kadın meclis üyesine son derece nezaketsiz, son derece kaba bir biçimde çıkıştı.

Karşısında bir hanımefendinin olduğunu zerre dikkate almadan bağırdı da bağırdı... Hatta işi büyütüp “ahlak” falan bile dedi.