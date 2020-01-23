Kutuplaşmanın öznesi olamayacak isimler

MAZHAR ALANSON... Şarkılarında hepimizin anıları var, hepimizin sevinçleri var, hepimizin hüzünleri var. Asla sadece bir kesime ait olmaz, olamaz.
*
CEM YILMAZ... Esprilerine hepimiz gülüyoruz. Yaptığı şakaları hepimiz yapmaya çalışıyoruz. Sadece bir siyasetin dostu olmaz, olamaz.
*
ORHAN GENCEBAY... Müziği ortak paydamızdır. Şarkıları atalar sözümüz gibidir. Siyasi kritiklerin öznesi yapılmaz, yapılamaz.
ŞENER ŞEN... Ayrı gayrı olmadan hepimiz onun sanatını takdir ediyoruz. Şener Şen milletindir, partisi olmaz.
*
TARKAN... Siyasetle değil sanatla zirveye ulaştı. Sanatıyla da zirvede kaldı. Bir siyasi kutbun adamı olmaz, olamaz.
*
KADİR İNANIR... Filmleriyle büyüdük. Hiç değilse bunun bir kredisi olmalı. Bir lokmada harcanmaz, harcanamaz.
*
HÜLYA KOÇYİĞİT... Hangi siyasete yakın, hangi siyasete uzak olursa olsun Türk sinemasının temel taşlarındandır. Hedef haline getirilemez.
*
ACUN... Medyatik zekâsıyla bir başarı hikâyesi yazdı, yazıyor. Sadece tek bir siyasetin içine hapsedilemez.
*
İLBER ORTAYLI... Sadece bir kutbun, bir cephenin, bir kesimin hocası değildir, hepimizin hocasıdır. Cephesi mephesi olmaz.
BU ADAM PEYGAMBER’E HUNHARCA İFTİRA ATIYOR
SOSYAL medyada izledim:
Başında yeşil sarığı, kocaman sakalıyla şarlatanın teki, oturmuş altın varaklı bir koltuğa, Peygamberimizle ilgili bir hikâye anlatıyor.
*
Anlattığı hikâye şöyle bir şey:
*
Güya bir sahabe Peygamberimize gelip “Geçinemiyorum Ya Resulallah” demiş.
Peygamberimiz de bunun üzerine “Kaç dirhem maaş alıyorsun?” diye sormuş. “5 dirhem” cevabını alınca da “Söyle yetkililere, senin maaşını 5 dirhemden 3 dirheme indirsinler” demiş. Bir süre sonra tekrar aynı sahabeye rastlayan Peygamberimiz, “Durumun şimdi nasıl” diye sormuş. Sahabe de “Şimdi çok iyi geçiniyorum” cevabını vermiş.
*
Şarlatan adam, bunu anlattıktan sonra da hükmünü veriyor:
“Geçinemiyorum diyenin maaşını indireceksin. Sünnet budur”.
*
Bütün hadis kitaplarını inceliyorsun, yok böyle bir anlatı.
Zayıf, kuvvetli her türlü hadise bakıyorsun, yok böyle bir şey.
Yani şarlatan adam uyduruyor, basbayağı yalan söylüyor.
Ve tabii Peygamber’e hunharca iftira atıyor.
*
Ve bu yaptığıyla geçinemeyen ve maaşının artmasını bekleyen ne kadar insan varsa...
Hepsini Peygamber’le karşı karşıya getiriyor.
*
Bu adama derhal dava açılmalı...
Dava konusu da şu olmalı:
“Aldıkları maaşla geçinemeyen insanları, dini değerlere karşı soğutmak”.
ÇATAL KAŞIK FIRLATMAKLA BUNUN NE İLGİSİ VAR?
SELAHATTİN Demirtaş meşhur tiyatro fotoğrafına yönelik tepkileri, Ahmet Kaya’ya fırlatılan çatal kaşık olayıyla bir tutmuş.
*
Oysa...
Hem Ahmet Kaya’ya çatal bıçak fırlatanlara aşırı tepki göstermek, hem de meşhur tiyatro fotoğrafını kibarca eleştirmek mümkün.
*
Gelen, gelecek ve gelebilecek her türlü eleştiri karşısında...
“Çatal bıçak fırlatıyorlar” demek...
Her türlü eleştirinin önüne geçme çabasından başka bir şey değil.
ANINDA KAÇARIM
Biri “Çay var içersen, yol var gidersen, ben var seversen” derse... Anında kaçarım.
*
Biri “Ooo bilmem ne! Alırım bir dal” derse... Anında kaçarım.
*
Biri “Her söze verecek cevabım var” diye söze başlarsa... Anında kaçarım.
*
Biri her işittiği itiraza anında “Boş yapma” diye karşılık veriyorsa... Anında kaçarım.
ORHAN PAMUK’LA YÜZDE YÜZ MUTABIKIM
İSTANBUL’da yaptığı bir konuşmada şunları söylemiş Orhan Pamuk:
*
Benim Doğu-Batı anlayışım hangisi daha iyi, hangisi daha kötü, hangisini daha çok seviyorum, hangisini daha az seviyorum gibi değil. Hangisini üstün tutuyorum da değil.
Aslında İstanbul’da yaşayan bizlerin zaten öyle olmaması lazım. Çünkü biz iki taraftan da işimize geldiği gibi keyifle alıyoruz ve bunu da mesele etmiyoruz. Benim romanlarım Doğu’nun şurası güzel, Batı’nın şurası güzel demiyor.
Doğululuğumuzu veya Batılılığımızı abartarak bunu tek kimlik haline getirenlere karşıyım. İster İslamcı kimlik, ister laik kimlik, ister modern kimlik dayatanlar Türk demokrasisini tükettiler.
*
Orhan Pamuk’la ilgili düşüncelerim pek olumlu değil ama kendisinin bu sözleriyle yüzde yüz mutabıkım.
ANKSİYETENİZ VARSA
Aman Erol Mütercimler’den dirhem dirhem uzak durun.
*
Komplo teorisi içeren dizilere ve filmlere sakın ha sakın sarmayın.
*
Doğu Perinçek’e kulak verin ama söylediklerine yüzde yüz katılmayın.
*
Kanal İstanbul konusunda yapılan her türlü spekülasyona aman mesafe...
*
Kamer Genç’in yıllar önce Meclis kürsüsünde yaptığı FETÖ konuşmasını günde iki kere dinleyin.
*
Aşırı dağınık ve çok konuşan tüm arkadaşlarınızı bloklayın.
*
Ahmet Davutoğlu’nun “Ben AK Parti’deyken AK Parti’nin her şeyine karşıydım” türü demeçlerine maruz kalmamaya özen gösterin.
*
Hadise’nin doğrudan Beyonce’yi taklit eden görüntülerinden aman kendinizi sakının. Aman ha aman!
Kutuplaşmanın öznesi olamayacak isimler
*
MAZHAR ALANSON... Şarkılarında hepimizin anıları var, hepimizin sevinçleri var, hepimizin hüzünleri var. Asla sadece bir kesime ait olmaz, olamaz.
*
CEM YILMAZ... Esprilerine hepimiz gülüyoruz. Yaptığı şakaları hepimiz yapmaya çalışıyoruz. Sadece bir siyasetin dostu olmaz, olamaz.
*
ORHAN GENCEBAY... Müziği ortak paydamızdır. Şarkıları atalar sözümüz gibidir. Siyasi kritiklerin öznesi yapılmaz, yapılamaz.
ŞENER ŞEN... Ayrı gayrı olmadan hepimiz onun sanatını takdir ediyoruz. Şener Şen milletindir, partisi olmaz.
*
TARKAN... Siyasetle değil sanatla zirveye ulaştı. Sanatıyla da zirvede kaldı. Bir siyasi kutbun adamı olmaz, olamaz.
*
KADİR İNANIR... Filmleriyle büyüdük. Hiç değilse bunun bir kredisi olmalı. Bir lokmada harcanmaz, harcanamaz.
*
HÜLYA KOÇYİĞİT... Hangi siyasete yakın, hangi siyasete uzak olursa olsun Türk sinemasının temel taşlarındandır. Hedef haline getirilemez.
*
ACUN... Medyatik zekâsıyla bir başarı hikâyesi yazdı, yazıyor. Sadece tek bir siyasetin içine hapsedilemez.
*
İLBER ORTAYLI... Sadece bir kutbun, bir cephenin, bir kesimin hocası değildir, hepimizin hocasıdır. Cephesi mephesi olmaz.
BU ADAM PEYGAMBER’E HUNHARCA İFTİRA ATIYOR
SOSYAL medyada izledim:
Başında yeşil sarığı, kocaman sakalıyla şarlatanın teki, oturmuş altın varaklı bir koltuğa, Peygamberimizle ilgili bir hikâye anlatıyor.
*
Anlattığı hikâye şöyle bir şey:
*
Güya bir sahabe Peygamberimize gelip “Geçinemiyorum Ya Resulallah” demiş.
Peygamberimiz de bunun üzerine “Kaç dirhem maaş alıyorsun?” diye sormuş. “5 dirhem” cevabını alınca da “Söyle yetkililere, senin maaşını 5 dirhemden 3 dirheme indirsinler” demiş. Bir süre sonra tekrar aynı sahabeye rastlayan Peygamberimiz, “Durumun şimdi nasıl” diye sormuş. Sahabe de “Şimdi çok iyi geçiniyorum” cevabını vermiş.
*
Şarlatan adam, bunu anlattıktan sonra da hükmünü veriyor:
“Geçinemiyorum diyenin maaşını indireceksin. Sünnet budur”.
*
Bütün hadis kitaplarını inceliyorsun, yok böyle bir anlatı.
Zayıf, kuvvetli her türlü hadise bakıyorsun, yok böyle bir şey.
Yani şarlatan adam uyduruyor, basbayağı yalan söylüyor.
Ve tabii Peygamber’e hunharca iftira atıyor.
*
Ve bu yaptığıyla geçinemeyen ve maaşının artmasını bekleyen ne kadar insan varsa...
Hepsini Peygamber’le karşı karşıya getiriyor.
*
Bu adama derhal dava açılmalı...
Dava konusu da şu olmalı:
“Aldıkları maaşla geçinemeyen insanları, dini değerlere karşı soğutmak”.
ÇATAL KAŞIK FIRLATMAKLA BUNUN NE İLGİSİ VAR?
SELAHATTİN Demirtaş meşhur tiyatro fotoğrafına yönelik tepkileri, Ahmet Kaya’ya fırlatılan çatal kaşık olayıyla bir tutmuş.
*
Oysa...
Hem Ahmet Kaya’ya çatal bıçak fırlatanlara aşırı tepki göstermek, hem de meşhur tiyatro fotoğrafını kibarca eleştirmek mümkün.
*
Gelen, gelecek ve gelebilecek her türlü eleştiri karşısında...
“Çatal bıçak fırlatıyorlar” demek...
Her türlü eleştirinin önüne geçme çabasından başka bir şey değil.
ANINDA KAÇARIM
Biri “Çay var içersen, yol var gidersen, ben var seversen” derse... Anında kaçarım.
*
Biri “Ooo bilmem ne! Alırım bir dal” derse... Anında kaçarım.
*
Biri “Her söze verecek cevabım var” diye söze başlarsa... Anında kaçarım.
*
Biri her işittiği itiraza anında “Boş yapma” diye karşılık veriyorsa... Anında kaçarım.
ORHAN PAMUK’LA YÜZDE YÜZ MUTABIKIM
İSTANBUL’da yaptığı bir konuşmada şunları söylemiş Orhan Pamuk:
*
Benim Doğu-Batı anlayışım hangisi daha iyi, hangisi daha kötü, hangisini daha çok seviyorum, hangisini daha az seviyorum gibi değil. Hangisini üstün tutuyorum da değil.
Aslında İstanbul’da yaşayan bizlerin zaten öyle olmaması lazım. Çünkü biz iki taraftan da işimize geldiği gibi keyifle alıyoruz ve bunu da mesele etmiyoruz. Benim romanlarım Doğu’nun şurası güzel, Batı’nın şurası güzel demiyor.
Doğululuğumuzu veya Batılılığımızı abartarak bunu tek kimlik haline getirenlere karşıyım. İster İslamcı kimlik, ister laik kimlik, ister modern kimlik dayatanlar Türk demokrasisini tükettiler.
*
Orhan Pamuk’la ilgili düşüncelerim pek olumlu değil ama kendisinin bu sözleriyle yüzde yüz mutabıkım.
ANKSİYETENİZ VARSA
Aman Erol Mütercimler’den dirhem dirhem uzak durun.
*
Komplo teorisi içeren dizilere ve filmlere sakın ha sakın sarmayın.
*
Doğu Perinçek’e kulak verin ama söylediklerine yüzde yüz katılmayın.
*
Kanal İstanbul konusunda yapılan her türlü spekülasyona aman mesafe...
*
Kamer Genç’in yıllar önce Meclis kürsüsünde yaptığı FETÖ konuşmasını günde iki kere dinleyin.
*
Aşırı dağınık ve çok konuşan tüm arkadaşlarınızı bloklayın.
*
Ahmet Davutoğlu’nun “Ben AK Parti’deyken AK Parti’nin her şeyine karşıydım” türü demeçlerine maruz kalmamaya özen gösterin.
*
Hadise’nin doğrudan Beyonce’yi taklit eden görüntülerinden aman kendinizi sakının. Aman ha aman!