İmamoğlu da Yıldırım da beklenenden daha iyiydi

Kontrolden çıkabilirdi... Çıkmadı, çıkmamayı başardı.
Agresifleşebilirdi... Sakin kalabildi.
Sadece taraftarlarına oynayabilirdi... AK Parti seçmenini de gözetti.
Laf kalabalığı yapabilirdi... Süre kısıtlaması nedeniyle yapmadı, yapamadı.
Yeni imajına abanabilirdi... Herkesi kucaklayan eski imajına dönmeye çalıştı.
Gerilim çıkarabilirdi... Bir tatlı huzur almaya gelmiş gibi yaptı.
Binali Bey’e karşı ölçüyü kaçırabilirdi... Saygıda kusur etmemeye çalıştı.
Konuları dağıtabilirdi... Hiç de dağıtmadı, derdini iyi anlattı.
BİNALİ YILDIRIM
Hevessiz görünebilirdi... Fazlasıyla hevesli göründü.
Savunmada kalabilirdi... Beklenenden daha ataktı.
Rakibini küçümseyebilirdi... Babacanlığı elden bırakmadı.
Polemikte geride kalabilirdi... Hiç de kalmadı.
Üstüne üstüne gidebilirdi... Değinip geçerek antipatikleşmedi.
Mağdur konumuna düşürebilirdi... Asla belden aşağı vurmadı.
Aşırı gergin bir tutum alabilirdi... Rahat ve gülümseyen bir tutum aldı.
Bir imaj oluşturamayabilirdi... “Devlet adamı” imajına oynadı.
PROGRAMI İZLERKEN İSMAİL’E ETTİĞİM LAFLAR
Yahu bırak tartışsınlar İsmail. Yahu kesmesene İsmail!
*
“Türkiye’m” de ne İsmail? Müşerref Akay mısın sen İsmail?
*
“Moderasyonumu nasıl buldunuz?” da neyin nesi İsmail?
*
Evine gelen misafirlerine “Yemekler iyiydi değil mi?” diye soruyor musun İsmail?
*
“Türkiye âşığı Kürtler” de ne İsmail? “Türkiye âşığı Türkler” de diyor musun İsmail?
HAVUZ VE ALKOL
GALİBA muhafazakâr kesimlerde şu iki endişe baş göstermiş:
BİR: İmamoğlu gelirse... Belediye havuzları kadın-erkek karışık olacak.
İKİ: İmamoğlu gelirse... Belediye tesislerinde alkol olacak.
*
Tartışma programında durup dururken işte bu iki konuyu gündeme getirdi Ekrem İmamoğlu...
“İkisi de olmayacak... Aman endişe olmasın...” mesajını verdi.
*
Bu durumda şunu söyleyebiliriz:
*
CHP İstanbul’u kazanırsa...
Tayyip Erdoğan’ın partisi İstanbul’da iktidarda olmayacak ama Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da başlattığı uygulama iktidarda olmaya devam edecek.
*
İşin bu kısmı çok ilginç...
İşin daha ilginç kısmı ise şu:
*
İmamoğlu taraftarlarından hiçbirinin...
“Yahu Ekrem Bey... Hiç değilse bir-iki sosyal tesiste alkol olsun... Alkol isteyen oralara, istemeyen alkolsüz tesislere gitsin... Bu mu senin demokrasi anlayışın?” dememesi...
Galiba seçim öncesi muhafazakâr kesimin ürkütülmemesi için bu konuda sessizce bir anlaşmaya varmışlar gibi...
*
Geldiğim son nokta şudur:
Bu memleketin alayı takiyeci!
ÇEVREMDEKİLERİN GÖRÜŞLERİ
Program hiç akmadı be abi...
*
Tam aksiyon olacakken hevesimizi kursağımızda bıraktılar sürekli be aga.
*
Format berbattı be hafız.
*
Bariz sıkıcıydı, ben bayağı bir esnedim be hoca.
*
Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey” havasındaydı be başkan.
*
Sona doğru “Ben en iyisi şöyle bir Netftlix’e dalayım” dedim be hacı.
*
Biz bir ara kendi aramızda konuşmaya başladık be kanka.
*
Temkin kumkuması bir hava vardı ortamda be yoldaş.
212 GÜN OLDU YİĞİT HÂLÂ İÇERİDE
YİĞİT Aksakoğlu, 212 gündür içeride.
*
O Yiğit ki...
Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine destek olmuş bir sivil toplumcudur.
*
O Yiğit ki...
AK Partili belediyelerle işbirliği yapmış bir vakıf çalışanıdır.
*
O Yiğit ki...
Çalıştığı vakıflarda hükümetle ortaklaşa projeler geliştirmiş, buna rağmen hükümeti yıkmakla suçlanmış bir masumdur.
*
O Yiğit ki...
AK Parti’nin “gönül belediyeciliği” kampanyasında kullandığı bazı projelerin geçmişte koordinatörlüğünü yapmıştı.
*
Reformlar ilan ediliyor... “Tutukluluk sorunu çözülecek” deniliyor... Demokrasi sözleri veriliyor... Yargı sorunlarına el atılıyor...
Ama Yiğit Aksakoğlu’nun durumunda hiçbir değişiklik olmuyor.
*
Yiğit’in durumu değişmedikçe...
Kâğıt üzerinde gayet iyi duran güzel sözlerin, parlak vaatlerin ve umut veren açıklamaların benim için bir anlamı olmayacak.
İmamoğlu da Yıldırım da beklenenden daha iyiydi
EKREM İMAMOĞLU
Kontrolden çıkabilirdi... Çıkmadı, çıkmamayı başardı.
Agresifleşebilirdi... Sakin kalabildi.
Sadece taraftarlarına oynayabilirdi... AK Parti seçmenini de gözetti.
Laf kalabalığı yapabilirdi... Süre kısıtlaması nedeniyle yapmadı, yapamadı.
Yeni imajına abanabilirdi... Herkesi kucaklayan eski imajına dönmeye çalıştı.
Gerilim çıkarabilirdi... Bir tatlı huzur almaya gelmiş gibi yaptı.
Binali Bey’e karşı ölçüyü kaçırabilirdi... Saygıda kusur etmemeye çalıştı.
Konuları dağıtabilirdi... Hiç de dağıtmadı, derdini iyi anlattı.
BİNALİ YILDIRIM
Hevessiz görünebilirdi... Fazlasıyla hevesli göründü.
Savunmada kalabilirdi... Beklenenden daha ataktı.
Rakibini küçümseyebilirdi... Babacanlığı elden bırakmadı.
Polemikte geride kalabilirdi... Hiç de kalmadı.
Üstüne üstüne gidebilirdi... Değinip geçerek antipatikleşmedi.
Mağdur konumuna düşürebilirdi... Asla belden aşağı vurmadı.
Aşırı gergin bir tutum alabilirdi... Rahat ve gülümseyen bir tutum aldı.
Bir imaj oluşturamayabilirdi... “Devlet adamı” imajına oynadı.
PROGRAMI İZLERKEN İSMAİL’E ETTİĞİM LAFLAR
Yahu bırak tartışsınlar İsmail. Yahu kesmesene İsmail!
*
“Türkiye’m” de ne İsmail? Müşerref Akay mısın sen İsmail?
*
“Moderasyonumu nasıl buldunuz?” da neyin nesi İsmail?
*
Evine gelen misafirlerine “Yemekler iyiydi değil mi?” diye soruyor musun İsmail?
*
“Türkiye âşığı Kürtler” de ne İsmail? “Türkiye âşığı Türkler” de diyor musun İsmail?
HAVUZ VE ALKOL
GALİBA muhafazakâr kesimlerde şu iki endişe baş göstermiş:
BİR: İmamoğlu gelirse... Belediye havuzları kadın-erkek karışık olacak.
İKİ: İmamoğlu gelirse... Belediye tesislerinde alkol olacak.
*
Tartışma programında durup dururken işte bu iki konuyu gündeme getirdi Ekrem İmamoğlu...
“İkisi de olmayacak... Aman endişe olmasın...” mesajını verdi.
*
Bu durumda şunu söyleyebiliriz:
*
CHP İstanbul’u kazanırsa...
Tayyip Erdoğan’ın partisi İstanbul’da iktidarda olmayacak ama Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da başlattığı uygulama iktidarda olmaya devam edecek.
*
İşin bu kısmı çok ilginç...
İşin daha ilginç kısmı ise şu:
*
İmamoğlu taraftarlarından hiçbirinin...
“Yahu Ekrem Bey... Hiç değilse bir-iki sosyal tesiste alkol olsun... Alkol isteyen oralara, istemeyen alkolsüz tesislere gitsin... Bu mu senin demokrasi anlayışın?” dememesi...
Galiba seçim öncesi muhafazakâr kesimin ürkütülmemesi için bu konuda sessizce bir anlaşmaya varmışlar gibi...
*
Geldiğim son nokta şudur:
Bu memleketin alayı takiyeci!
ÇEVREMDEKİLERİN GÖRÜŞLERİ
Program hiç akmadı be abi...
*
Tam aksiyon olacakken hevesimizi kursağımızda bıraktılar sürekli be aga.
*
Format berbattı be hafız.
*
Bariz sıkıcıydı, ben bayağı bir esnedim be hoca.
*
Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey” havasındaydı be başkan.
*
Sona doğru “Ben en iyisi şöyle bir Netftlix’e dalayım” dedim be hacı.
*
Biz bir ara kendi aramızda konuşmaya başladık be kanka.
*
Temkin kumkuması bir hava vardı ortamda be yoldaş.
212 GÜN OLDU YİĞİT HÂLÂ İÇERİDE
YİĞİT Aksakoğlu, 212 gündür içeride.
*
O Yiğit ki...
Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine destek olmuş bir sivil toplumcudur.
*
O Yiğit ki...
AK Partili belediyelerle işbirliği yapmış bir vakıf çalışanıdır.
*
O Yiğit ki...
Çalıştığı vakıflarda hükümetle ortaklaşa projeler geliştirmiş, buna rağmen hükümeti yıkmakla suçlanmış bir masumdur.
*
O Yiğit ki...
AK Parti’nin “gönül belediyeciliği” kampanyasında kullandığı bazı projelerin geçmişte koordinatörlüğünü yapmıştı.
*
Reformlar ilan ediliyor... “Tutukluluk sorunu çözülecek” deniliyor... Demokrasi sözleri veriliyor... Yargı sorunlarına el atılıyor...
Ama Yiğit Aksakoğlu’nun durumunda hiçbir değişiklik olmuyor.
*
Yiğit’in durumu değişmedikçe...
Kâğıt üzerinde gayet iyi duran güzel sözlerin, parlak vaatlerin ve umut veren açıklamaların benim için bir anlamı olmayacak.