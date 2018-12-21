Hulusi Akar’a vuralım ama hakkını da teslim edelim!

Ve “İkisi de aynı ölçüde etkiliydi” demiştim.
*
Bugün o performans değerlendirmesini bir tarafa bırakıyorum ve Hulusi Akar’la ilgili söylemem gereken bir hususu yüksek sesle söylüyorum:
*
Efendiler!
Hulusi Akar’ın bin yanlışı vardır.
- Mesela bütün uyarılara rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri içinde beliren FETÖ tehlikesini dikkate almamıştır.
- Mesela FETÖ’cü subayların darbeye yeltenecek kadar orduya sızmış olduklarını fark edememiştir.
- Mesela darbe hazırlığının istihbaratını tam olarak alamamış ve önleyici tedbiri geliştirememiştir.
Falan...
*
Ama Hulusi Akar’ın öyle muazzam bir doğrusu vardır ki...
O bir doğrusuyla, bin yanlışını yerlere çalıp gömmüştür.
*
Efendiler!
Söz konusu bir doğru şudur:
FETÖ’cü katil çetesi, Hulusi Akar’ın kafasına silah dayayıp “Gel, başımıza geç” dediği halde...
- Buna karşı yiğitçe direnmiş ve adamların teklifini şiddetle reddetmiştir.
- “Hadi len oradan!” demesini bilmiştir.
- FETÖ’cü azgın çetenin hevesini kursağında bırakmıştır.
- Hain kalkışmanın başarısızlıkla sonuçlanmasının en önemli etkeni olmuştur.
*
Oysa aynı Hulusi Akar...
- “Gel, başımıza geç” teklifine “Evet” diyebilirdi.
- Alçak darbe girişimine öncülük edebilirdi.
- 27 Mayıs’ın Cemal Gürsel’i gibi ülkenin bir numaralı muktediri olabilirdi.
Ki 27 Mayıs’ta Cemal Gürsel’in kafasına hiç kimse silah falan da dayamamıştı!
YILDIRIM ADAY OLMAZ MI? ÖZHASEKİ ÇEKİLEBİLİR Mİ?
- Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığının gerçekleşmeyebileceği...
- Mehmet Özhaseki’nin Ankara adaylığından çekilebileceği...
Rivayet ediliyor, söyleniyor, üfürülüyor, konuşuluyor, fısıldanıyor.
*
Bu konudaki hakikati açıklıyorum:
*
Evet...
AK Parti içinde her iki ihtimalin de değerlendirilmesi gerektiğini savunanlar ve düşünenler var.
Fakat her iki ihtimalin de gerçekleşme ihtimali çok düşük gibi!
‘HAKAN: MUHAFIZ’A BURUN KIVIRANLARA SAYDIRMACA
- Ya arkadaş, bir kere de bir şeyi beğenin ya!
*
- Adamlar İstanbulumuzu, Ayasofyamızı, tılsımlı gömleğimizi, tarihimizi, bugünümüzü gayet güzel bir şekilde tüm dünyaya tanıtıyorlar, hiç değilse azıcık hoşnut olun ya!
*
- Çağatay Ulusoy... Elinden geleni fazlasıyla yapmış, gayet iyi oynamış çocuk... Hemen bir çırpıda “Olmamış” deyip geçmeyin ya!
*
- Başkası yapsa ayılıp bayılacağınız bir diziye, sırf bizimkiler yaptı diye burun kıvırıyorsunuz! Kurtulun şu kompleksinizden ya!
*
- Ya arkadaş, bir kere de bir şeyi beğenin ya!
İLAHİ EMEL MÜFTÜOĞLU!
DEMİŞ ki:
“Adam papağanın boğazını sıkmıyordu. Papağan böyle bağırır.”
*
Papağanın boğazını sıkan adam bile...
“Abi çok içmiştim ondan öyle yaptım... Abi ben psikopatım ondan öyle yaptım...” falan derken...
Emel Müftüoğlu’nun yaptığı...
Psikopattan daha çok psikopatçılık değilse nedir?
BAKAN SELÇUK’TAN ‘KİTAPTA SIFIR KDV’ ÇIKIŞI BEKLİYORUZ
MİLLİ Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk!
- Zaten kitap okuyanımız azken...
- Zaten kitap piyasası can çekişiyorken...
- Zaten büyük bir okuma seferberliğine ihtiyacımız varken...
Kitapta KDV oranları arttı, arttırıldı.
*
Sayın Bakan!
Lütfen ayağa kalkınız ve “Kitapta sıfır KDV” diye etkili bir çıkış yapınız!
AK PARTİ KARŞITI SEÇMENİN RUH HALİ
- Boşa umutlanmak istemiyorlar.
- “Kazanacağız” demekten korkuyorlar.
- “Bu sefer olacak galiba” demekten uzak duruyorlar.
- “Yine aynısı olacak” diyerek totem yapıyorlar.
TEK CÜMLELİK YORUMLAR
ABD’nin Suriye’den çekilmesi üzerine...
“Geldikleri gibi gidiyorlar!”
*
Yunan Genelkurmay Başkanı’nın “Türkler gelirse yerle bir ederiz” açıklaması üzerine...
“Sen konuyu önce bir dedelerinle konuş delikanlı!”
MUHARREM İNCE’NİN SİYASİ ÖMRÜ
- Dur bakayım şunlar bir yenilsin de bana iş düşsün diye beklerse...
- Sanki kendisi aday olmuş gibi çalışmazsa...
- Armut pişsin ağzıma düşsün diye umut ederse...
- Galibiyet benim işimi bitirir diye düşünürse...
BİTER.
Hulusi Akar’a vuralım ama hakkını da teslim edelim!
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında Meclis’te geçen tartışmayla ilgili olarak bir performans değerlendirmesi yapmıştım dünkü yazımda.
Ve “İkisi de aynı ölçüde etkiliydi” demiştim.
*
Bugün o performans değerlendirmesini bir tarafa bırakıyorum ve Hulusi Akar’la ilgili söylemem gereken bir hususu yüksek sesle söylüyorum:
*
Efendiler!
Hulusi Akar’ın bin yanlışı vardır.
- Mesela bütün uyarılara rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri içinde beliren FETÖ tehlikesini dikkate almamıştır.
- Mesela FETÖ’cü subayların darbeye yeltenecek kadar orduya sızmış olduklarını fark edememiştir.
- Mesela darbe hazırlığının istihbaratını tam olarak alamamış ve önleyici tedbiri geliştirememiştir.
Falan...
*
Ama Hulusi Akar’ın öyle muazzam bir doğrusu vardır ki...
O bir doğrusuyla, bin yanlışını yerlere çalıp gömmüştür.
*
Efendiler!
Söz konusu bir doğru şudur:
FETÖ’cü katil çetesi, Hulusi Akar’ın kafasına silah dayayıp “Gel, başımıza geç” dediği halde...
- Buna karşı yiğitçe direnmiş ve adamların teklifini şiddetle reddetmiştir.
- “Hadi len oradan!” demesini bilmiştir.
- FETÖ’cü azgın çetenin hevesini kursağında bırakmıştır.
- Hain kalkışmanın başarısızlıkla sonuçlanmasının en önemli etkeni olmuştur.
*
Oysa aynı Hulusi Akar...
- “Gel, başımıza geç” teklifine “Evet” diyebilirdi.
- Alçak darbe girişimine öncülük edebilirdi.
- 27 Mayıs’ın Cemal Gürsel’i gibi ülkenin bir numaralı muktediri olabilirdi.
Ki 27 Mayıs’ta Cemal Gürsel’in kafasına hiç kimse silah falan da dayamamıştı!
YILDIRIM ADAY OLMAZ MI? ÖZHASEKİ ÇEKİLEBİLİR Mİ?
- Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığının gerçekleşmeyebileceği...
- Mehmet Özhaseki’nin Ankara adaylığından çekilebileceği...
Rivayet ediliyor, söyleniyor, üfürülüyor, konuşuluyor, fısıldanıyor.
*
Bu konudaki hakikati açıklıyorum:
*
Evet...
AK Parti içinde her iki ihtimalin de değerlendirilmesi gerektiğini savunanlar ve düşünenler var.
Fakat her iki ihtimalin de gerçekleşme ihtimali çok düşük gibi!
‘HAKAN: MUHAFIZ’A BURUN KIVIRANLARA SAYDIRMACA
- Ya arkadaş, bir kere de bir şeyi beğenin ya!
*
- Adamlar İstanbulumuzu, Ayasofyamızı, tılsımlı gömleğimizi, tarihimizi, bugünümüzü gayet güzel bir şekilde tüm dünyaya tanıtıyorlar, hiç değilse azıcık hoşnut olun ya!
*
- Çağatay Ulusoy... Elinden geleni fazlasıyla yapmış, gayet iyi oynamış çocuk... Hemen bir çırpıda “Olmamış” deyip geçmeyin ya!
*
- Başkası yapsa ayılıp bayılacağınız bir diziye, sırf bizimkiler yaptı diye burun kıvırıyorsunuz! Kurtulun şu kompleksinizden ya!
*
- Ya arkadaş, bir kere de bir şeyi beğenin ya!
İLAHİ EMEL MÜFTÜOĞLU!
DEMİŞ ki:
“Adam papağanın boğazını sıkmıyordu. Papağan böyle bağırır.”
*
Papağanın boğazını sıkan adam bile...
“Abi çok içmiştim ondan öyle yaptım... Abi ben psikopatım ondan öyle yaptım...” falan derken...
Emel Müftüoğlu’nun yaptığı...
Psikopattan daha çok psikopatçılık değilse nedir?
BAKAN SELÇUK’TAN ‘KİTAPTA SIFIR KDV’ ÇIKIŞI BEKLİYORUZ
MİLLİ Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk!
- Zaten kitap okuyanımız azken...
- Zaten kitap piyasası can çekişiyorken...
- Zaten büyük bir okuma seferberliğine ihtiyacımız varken...
Kitapta KDV oranları arttı, arttırıldı.
*
Sayın Bakan!
Lütfen ayağa kalkınız ve “Kitapta sıfır KDV” diye etkili bir çıkış yapınız!
AK PARTİ KARŞITI SEÇMENİN RUH HALİ
- Boşa umutlanmak istemiyorlar.
- “Kazanacağız” demekten korkuyorlar.
- “Bu sefer olacak galiba” demekten uzak duruyorlar.
- “Yine aynısı olacak” diyerek totem yapıyorlar.
TEK CÜMLELİK YORUMLAR
ABD’nin Suriye’den çekilmesi üzerine...
“Geldikleri gibi gidiyorlar!”
*
Yunan Genelkurmay Başkanı’nın “Türkler gelirse yerle bir ederiz” açıklaması üzerine...
“Sen konuyu önce bir dedelerinle konuş delikanlı!”
MUHARREM İNCE’NİN SİYASİ ÖMRÜ
- Dur bakayım şunlar bir yenilsin de bana iş düşsün diye beklerse...
- Sanki kendisi aday olmuş gibi çalışmazsa...
- Armut pişsin ağzıma düşsün diye umut ederse...
- Galibiyet benim işimi bitirir diye düşünürse...
BİTER.