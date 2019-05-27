Gazetecilere saldıranlar nereden alıyorlar cesareti?

Yeniçağ gazetesi yazarlarından Yavuz Selim Demirağ’a öldüresiye saldırdılar.
*
Sonra...
Antalya’da yerel gazetecilik yapan İdris Özyol’a saldırdılar.
*
Ve şimdi de...
ODATV yazarı Sabahattin Önkibar’a saldırdılar.
*
Bu şehir eşkıyaları, bu cesareti nereden alıyor olabilirler?
*
Nereden olacak?
Şuradan:
*
Yavuz Selim Demirağ’a öldüresiye saldıranlar yakalandıklarında...
“Şak” diye serbest bırakıldılar ya...
İşte oradan alıyorlar!
*
Bu arada Önkibar’a saldıranlar dün akşamüzeri yakalandı.
*
Bakalım sonucu ne olacak?
Cesaret verici mi olacak? Yoksa cesaret kırıcı mı?
Hep birlikte göreceğiz.
CUMHURBAŞKANLIĞI İFTARI
CUMHURBAŞKANI’nın sanatçı ve sporculara verdiği iftara katılan sanatçılara şöyle bir bakınca...
Şunu söyledim:
Keşke “Her şey çok güzel olacak” diyen sanatçılar da bu iftara davet edilseydi.
*
“Cumhurbaşkanlığı iftarı” adına çok daha münasip olurdu.
İŞTE BÖYLESİ MESAJLARLA GÜZELLİK BÜYÜYECEK!
BİNALİ Yıldırım, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaşmış:
*
“Son günlerde CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum. İstanbullu hemşerilerimin, adayların kendilerine en iyi şekilde ifade etmesine fırsat tanıyacağına inanıyorum. İstanbul demek hoşgörü demek, İstanbul demek barış demek.”
*
Keşke Ekrem İmamoğlu da...
Bu mesajın altına...
“Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim Sayın Binali Yıldırım” yazsa...
*
Bu arada bir keşke daha:
Keşke Binali Yıldırım, Saadet Partisi’nin iftarına katılıp Ekrem İmamoğlu ile yan yana fotoğraf verseydi.
ARTIK RAHATÇA ÇOK UYUYABİLİRİM
ALDIĞIM bilgilere göre...
*
Trump... Günde 3-4 saat uyuyormuş.
*
Einstein ise... Günde 11 saat uyuyormuş.
*
“Çok uyuyorum... Uykumu azaltmalıyım...” falan diyordum.
Bu iki sonucu gördükten sonra...
Vazgeçtim.
THY’DEN İYİ HABER
TÜRK Hava Yolları’ndan gelen iyi haberler karşısında morali bozulmayanlardansanız...
Şu bilgileri verebilirim:
*
THY büyüyor.
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın verdiği bilgiye göre...
Hem yeni uçakların devreye girmesi hem de yeni havalimanına taşınılması nedeniyle...
Bu yıl 10 bini bulacak bir istihdam söz konusu...
Güzel bir gelişme bu.
KİM NE DERSE DESİN
Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yapması da...
Öcalan’ın “Açlık grevleri ve ölüm oruçları bitirilsin” diye çağrı yapması da...
Leyla Güven’in açlık grevine son vermesi de...
İnsaniyet açısından iyi olmuştur.
ŞU BİR AVUÇ KÖTÜ İNSANA DA BİR ŞEY SÖYLE EKREM BEY
DÜN partisinin “İstanbul Gönüllüleri” toplantısında şöyle dedi Ekrem İmamoğlu:
*
“Biz bu bir avuç ağzı kötü insana, bu milletin ahlakıyla, vicdanıyla ders vereceğiz. İyilik kazanacak. Güler yüzlü olacağız.”
*
Şahane bir mesaj...
Alkış... Alkış... Alkış...
Sonuna kadar alkış...
*
Fakat şöyle bir durum da var:
Tam bir haftadır...
En kibarı...
“Senin an...ı s....z” olan...
Küfürlü, tehditli mesajlar alıyorum kendilerinin Ekrem İmamoğlu taraftarı olduğunu gördüğüm, anladığım tiplerden...
*
Keşke Ekrem İmamoğlu...
Taraftarları arasında yer alan bu bir avuç ağzı kötü insana da...
Bu milletin ahlakıyla, bu milletin vicdanıyla bir ders verse.
Minnacık bir ders bile kabulümdür.
BİR AÇIKLAMA GELDİ İMAMOĞLU CENAHINDAN
GEÇEN gün yazdığım bir yazıda...
İmamoğlu’nun ana akım bir Yunan gazetesine röportaj verdiğinden söz etmiştim.
*
Bununla ilgili olarak...
Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ofisinden bir açıklama geldi.
Aynen yayınlıyorum:
*
“Yunan medyasıyla ilgili tartışma, bir internet gazetesi olan Themanews üzerinden, bu gazeteden Güneş gazetesinden alıntılama yapmasıyla başladı. Yani Etnos üzerinden başlamadı. Kıytırık ifadesi, o internet gazetesi ile ilgilidir. Etnos’a gelince... Muhabir, Ekrem İmamoğlu’nun bir programını izlemek istedi. İzlemesi 29 Mart günü Ümraniye’den öğleden sonra başladı. Başkan’la seçim otobüsünde bir fotoğraf çekimi yaptı, birkaç soru yöneltti, yanıtını aldı. Bunlar da işsizlik, kadın hakları, siyasi programlar çerçevesinde kaldı. On dakika dahi sürmedi. Muhabir, söz konusu yazısını seçimden sonra kaleme aldı.”
Gazetecilere saldıranlar nereden alıyorlar cesareti?
Önce...
Yeniçağ gazetesi yazarlarından Yavuz Selim Demirağ’a öldüresiye saldırdılar.
*
Sonra...
Antalya’da yerel gazetecilik yapan İdris Özyol’a saldırdılar.
*
Ve şimdi de...
ODATV yazarı Sabahattin Önkibar’a saldırdılar.
*
Bu şehir eşkıyaları, bu cesareti nereden alıyor olabilirler?
*
Nereden olacak?
Şuradan:
*
Yavuz Selim Demirağ’a öldüresiye saldıranlar yakalandıklarında...
“Şak” diye serbest bırakıldılar ya...
İşte oradan alıyorlar!
*
Bu arada Önkibar’a saldıranlar dün akşamüzeri yakalandı.
*
Bakalım sonucu ne olacak?
Cesaret verici mi olacak? Yoksa cesaret kırıcı mı?
Hep birlikte göreceğiz.
CUMHURBAŞKANLIĞI İFTARI
CUMHURBAŞKANI’nın sanatçı ve sporculara verdiği iftara katılan sanatçılara şöyle bir bakınca...
Şunu söyledim:
Keşke “Her şey çok güzel olacak” diyen sanatçılar da bu iftara davet edilseydi.
*
“Cumhurbaşkanlığı iftarı” adına çok daha münasip olurdu.
İŞTE BÖYLESİ MESAJLARLA GÜZELLİK BÜYÜYECEK!
BİNALİ Yıldırım, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaşmış:
*
“Son günlerde CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum. İstanbullu hemşerilerimin, adayların kendilerine en iyi şekilde ifade etmesine fırsat tanıyacağına inanıyorum. İstanbul demek hoşgörü demek, İstanbul demek barış demek.”
*
Keşke Ekrem İmamoğlu da...
Bu mesajın altına...
“Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim Sayın Binali Yıldırım” yazsa...
*
Bu arada bir keşke daha:
Keşke Binali Yıldırım, Saadet Partisi’nin iftarına katılıp Ekrem İmamoğlu ile yan yana fotoğraf verseydi.
ARTIK RAHATÇA ÇOK UYUYABİLİRİM
ALDIĞIM bilgilere göre...
*
Trump... Günde 3-4 saat uyuyormuş.
*
Einstein ise... Günde 11 saat uyuyormuş.
*
“Çok uyuyorum... Uykumu azaltmalıyım...” falan diyordum.
Bu iki sonucu gördükten sonra...
Vazgeçtim.
THY’DEN İYİ HABER
TÜRK Hava Yolları’ndan gelen iyi haberler karşısında morali bozulmayanlardansanız...
Şu bilgileri verebilirim:
*
THY büyüyor.
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın verdiği bilgiye göre...
Hem yeni uçakların devreye girmesi hem de yeni havalimanına taşınılması nedeniyle...
Bu yıl 10 bini bulacak bir istihdam söz konusu...
Güzel bir gelişme bu.
KİM NE DERSE DESİN
Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yapması da...
Öcalan’ın “Açlık grevleri ve ölüm oruçları bitirilsin” diye çağrı yapması da...
Leyla Güven’in açlık grevine son vermesi de...
İnsaniyet açısından iyi olmuştur.
ŞU BİR AVUÇ KÖTÜ İNSANA DA BİR ŞEY SÖYLE EKREM BEY
DÜN partisinin “İstanbul Gönüllüleri” toplantısında şöyle dedi Ekrem İmamoğlu:
*
“Biz bu bir avuç ağzı kötü insana, bu milletin ahlakıyla, vicdanıyla ders vereceğiz. İyilik kazanacak. Güler yüzlü olacağız.”
*
Şahane bir mesaj...
Alkış... Alkış... Alkış...
Sonuna kadar alkış...
*
Fakat şöyle bir durum da var:
Tam bir haftadır...
En kibarı...
“Senin an...ı s....z” olan...
Küfürlü, tehditli mesajlar alıyorum kendilerinin Ekrem İmamoğlu taraftarı olduğunu gördüğüm, anladığım tiplerden...
*
Keşke Ekrem İmamoğlu...
Taraftarları arasında yer alan bu bir avuç ağzı kötü insana da...
Bu milletin ahlakıyla, bu milletin vicdanıyla bir ders verse.
Minnacık bir ders bile kabulümdür.
BİR AÇIKLAMA GELDİ İMAMOĞLU CENAHINDAN
GEÇEN gün yazdığım bir yazıda...
İmamoğlu’nun ana akım bir Yunan gazetesine röportaj verdiğinden söz etmiştim.
*
Bununla ilgili olarak...
Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ofisinden bir açıklama geldi.
Aynen yayınlıyorum:
*
“Yunan medyasıyla ilgili tartışma, bir internet gazetesi olan Themanews üzerinden, bu gazeteden Güneş gazetesinden alıntılama yapmasıyla başladı. Yani Etnos üzerinden başlamadı. Kıytırık ifadesi, o internet gazetesi ile ilgilidir. Etnos’a gelince... Muhabir, Ekrem İmamoğlu’nun bir programını izlemek istedi. İzlemesi 29 Mart günü Ümraniye’den öğleden sonra başladı. Başkan’la seçim otobüsünde bir fotoğraf çekimi yaptı, birkaç soru yöneltti, yanıtını aldı. Bunlar da işsizlik, kadın hakları, siyasi programlar çerçevesinde kaldı. On dakika dahi sürmedi. Muhabir, söz konusu yazısını seçimden sonra kaleme aldı.”