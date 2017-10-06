Fesli Deli Kadir’in ille de elinde baltayla heykele saldırması mı gerekiyor?

*

Demiş ki:

“Heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz.”

*

Ne zaman Fesli Deli Kadir’in bu tür bir vukuatından söz etsem...

“Ya bırak... Dikkate alma şu herifi... Meczubun tekidir” diyorlar.

*

İyi de...

Eline baltayı, nacağı alıp Atatürk heykellerine saldıran meczuplar için hiçbirimiz “Ya bırakın... Dikkate almayın şu herifleri... Meczup bunlar meczup” demiyoruz.

*

Hatta ve hatta...

Türk yargısı, bu baltalı meczupları...

Kulaklarından tuttuğu gibi atıveriyor içeriye...

*

Ne yani?

Fesli Deli Kadir’e de benzer bir muamele yapılması için...

İlle de elinde baltayla Atatürk heykeline saldırması mı gerekiyor?

*

“Heykeller köpek leşi gibi sürüklenecek” diye höykürmek...

Baltayla heykele saldırmaktan bile daha adice, daha alçakça değil mi?

EMNİYET’İN MİSYON VE VİZYONU

KENDİ açıklamalarına göre...

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün MİSYONU şu imiş:

“Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunmak.”

*

Yine kendi açıklamalarına göre...

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün VİZYONU şu imiş:

“Adalet ve güvenlik olgusunun tesisine katkıda bulunan, birey ve toplum odaklı proaktif polislik anlayışıyla güvenlik hizmeti sunan bir teşkilat olmak.”

*

Alanya’da, sokak ortasında çaresiz bir kadını vahşi biçimde döven iki polis memurunun durumu...

Bu misyon ve vizyonun neresine karşılık geliyor acaba?

KADINA BAKIŞ

KADIN denilince...

Adamların aklına şu iki şey geliyor:

- BİR: Soyulmuş ya da soyulmamış domates...

- İKİ: Ambalajı açılmış ya da açılmamış teşhir ürünü...

*

Hay sizin kadın tahayyülünüze...

BATI’NIN AHLAKSIZLIĞI

HABER şu:

*

“Hollanda Savunma Bakanı Jeannie Hennis, Birleşmiş Milletler adına Mali’de görev yapan iki Hollandalı askerin yaşamını yitirmesinde siyasi sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle istifa etti.”

*

Bu Batılılar da çok ahlaksız oluyorlar çok.

OĞULLAR OĞULLUKTAN SESSİZCE ÇEKİLMESİNİ BİLMELİDİR ABİLER





FATİH Erbakan örnek olayından yola çıkarak söylüyorum:

*

Güçlü siyasi liderlerin oğullarının, sadece babalarının soyadlarına tutunarak çırpındıklarını gördükçe...

Ece Ayhan’ın “Mor Külhani” şiirindeki şu dize aklıma gelir:

“Oğullar oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler.”

NASIL OLUYOR DA ‘BEN İSTİFA ETMEM’ DİYEMİYORLAR?

DİYEMİYORLAR.

Çünkü meydan okumak istemiyorlar, çekiniyorlar.

*

Diyemiyorlar.

Çünkü davaya ihanet suçlamasıyla karşı karşıya kalmaktan korkuyorlar.

*

Diyemiyorlar.

Çünkü Erdoğan’ın gücünün fazlasıyla farkındalar.

*

Diyemiyorlar.

Çünkü seçilmelerinde en büyük faktör Erdoğan.

*

Diyemiyorlar.

Çünkü dışlanmaktan ürküyorlar.

*

Diyemiyorlar.

Çünkü “Sen Erdoğan’a ihanet ettin” denilerek dev bir mekanizmanın kendilerine karşı çıkabileceğini düşünüyorlar.

*

Diyemiyorlar.

Çünkü yıpratma kampanyasına maruz kalmaktan çekiniyorlar.

*

Diyemiyorlar.

Çünkü tabanda gerçekten de esaslı bir karşılıkları yok.

*

Diyemiyorlar.

Çünkü belli bir yıpranmanın içine girdiklerinin farkındalar.

SEYREYLE GÜMBÜRTÜYÜ

MELİH Gökçek’in aday yapılmadığı ilk yerel seçimde...

AK Parti, Ankara’yı kaybederse...

Sen işte o zaman gör Melih Gökçek’i.

ALDANMA ÜZERİNE BİR ÖZLÜ SÖZ

“ALDANMA diye bir şey yoktur. Sadece biraz fazla güvenmek vardır. Ve insanı aldandığı değil, en çok güvendiği aldatır.”

MAKSİM GORKİ

GELİN, İTİRAF EDELİM

- BİRKAÇ gündür Melih Gökçek hepimize sempatik gelmeye başlamadı mı?

*

- Barzani’den fena halde sıkılmadık mı?

*

- Murat Başoğlu ve karısı Hande denilince... Hepimizde bir tiksinme duygusu oluşmuyor mu?

*

- Kadın döven polisin tutuklanması karşısında... Hepimiz “oh” demedik mi?

*

- Mahmut Tanal, biraz Kamer Genç’in light versiyonu gibi değil mi?

*

- Bu saatten sonra Adalet Yürüyüşü’nden Kılıçdaroğlu fotoğrafı paylaşmak hepimize fena halde demode gelmiyor mu?