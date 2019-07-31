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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Fatih Terim ile Ali Koç arasındaki farklar

31 Temmuz 2019

Ali Koç hayata 10–0 galip başlamışken... Fatih Terim hayata 10–0 mağlup başlamıştır.

Ali Koç masa başında yüksek strateji konuşmayı severken... Fatih Terim soyunma odalarında gaz vermeyi sever.

*
Ali Koç öfke kontrolü kursundan yeni çıkmış gibiyken... Fatih Terim icabında kebapçı basar.

*
Ali Koç için zenginlik bazen dezavantaja dönüşürken... Fatih Terim için yoksulluktan gelmek bir avantaj.

*

Ali Koç henüz hınçlı öfkelere pek muhatap olmamışken... Fatih Terim öfkeye maruz kalmanın kralını yaşamıştır.

*

Ali Koç en azından şimdilik düz bir çizgide ilerlerken... Fatih Terim hep inişli çıkışlı bir seyir izler.

*

Ali Koç sürekli bir anlama çabası içindeyken... Fatih Terim sürekli yemiş yutmuş hatmetmiş havasındadır.

GALOŞ

SEVENİ de sevmeyeni de kabul eder ki...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siyasette geldiği her konuma...

Yer sofralarına diz çöküp oturarak gelmiştir.

Nazenin tavırlara prim vermeyerek gelmiştir.

Elitizm melitizm taslayanlarla kafa bularak gelmiştir.

Çamurun, tozun üstüne üstüne giderek gelmiştir.

Bütün enerjisini halka dokunmaktan alarak gelmiştir.

*

İşte tam da bu yüzden tarlaya galoşla girmek...

Tayyip Erdoğan’ın siyaset macerasının mahiyetiyle çelişmektedir.

*

Belki de etrafındakilerden bazıları...

“Efendim siz şimdi tarlaya adım atacaksınız... Lütfen şu galoşu giyin... Giyin de ayakkabınız ve paçalarınız tozlanmasın...” falan demiş olabilirler.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buna karşı...

“Ne galoşu kardeşim, galoş da nereden çıktı, galoş maloş uymaz bize” demesi gerekirdi.

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