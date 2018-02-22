Ey iktidar muhalifleri! Zinadan uzak durun!

İşte tam bu yüzden...



İktidar cephesinin...



Muhafazakârlar ile milliyetçileri aynı çatı altında birleştirecek şöyle okkalı bir kültürel değerler üzerinden yapılacak bir tartışmaya şiddetle ihtiyacı var.



“Zina tartışması” var ya “zina tartışması”...



Bunun için...



Bulunmaz bir nimet.



Cumhurbaşkanı Erdoğan...



İşte bu yüzden...



Durup dururken...



“Zina” tartışmasının fitilini ateşleyiverdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan istiyor ki...



“Zinayı savunanlar” ile “Zinaya karşı çıkanlar” arasında şöyle güzel, şöyle sert, şöyle etkili, şöyle kuvvetli bir tartışma çıksın.



Ve böylece...



Muhafazakâr milliyetçi cephe gücüne güç katsın, sandıklar patlasın, hayat bayram olsun, kuşlar cıvıldasın falan...



Bu stratejiyi ancak şöyle bir tavır bozabilir:



Eğer iktidar muhaliflerinin bir teki bile...



Zina tartışmasına girmezlerse...



Zina tartışmasına yüz vermezlerse...



Ne girmesi! Ne yüz vermesi!



“Zina” kelimesinin “z”sini bile telaffuz etmezlerse...



Zina konusu, kursakta bir heves olarak kalır.



Bakalım başarabilecekler mi?





‘ESAD’LA GÖRÜŞÜLSÜN’ DİYENLERE NEDEN HAK VERMEYE BAŞLADIM?

Suriye konusunda iki ana eksen var:



BİRİNCİ EKSEN: Amerika, YPG, PKK ekseni.



İKİNCİ EKSEN: Rusya, İran, Esad ekseni...



Türkiye...



Birinci eksene uzak duruyor. Çünkü orada PKK var.



Türkiye...



İkinci eksene de uzak duruyor. Çünkü orada Esad var.



Böylece Türkiye...



İki eksenin de...



Ne tam içinde yer alabiliyor ne de tam dışında...



İşte tam da bu nedenle...



“Esad’la görüşülsün” diyenlere...



Hak vermeye başladım.





ŞU ŞEREFSİZLERE 'CİNSEL İSTEKLİ' MUAMELESİ YAPMAYIN

Minnacık çocuklara tecavüz eden ruh hastası psikopatları kimyasal yollarla hadım edeceklermiş.



Adalet Bakanı’nın bu konudaki açıklaması aynen şöyle:



“Kimyasallarla cinsel isteği ortadan kaldırma konusunda irademiz var”.



Size bir şey söyleyeyim mi?



Bu yaklaşım...



Bu psikopat şerefsizleri, “cinsel istekleri fazla olan ve bu isteklerini dizginleyemeyen tipler” olarak görme yaklaşımıdır.



Kardeşim!



Bu herifler, “cinsel isteği fazla” oldukları için bu alçaklığı yapmıyorlar.



Bu herifler, ruh hastası alçak oldukları için bunu yapıyorlar.



Hadi diyelim ki hadım ederek cinsel isteklerini ortadan kaldırdınız...



Peki ruh hastası psikopatlıklarını, alçaklıklarını, şerefsizliklerini nasıl ortadan kaldıracaksınız?



Hiç mi düşünmezsiniz yahu?



Hiç mi akıl etmezsiniz?





OSMANLI TOKADI ABDÜLCANBAZ VE TURHAN SELÇUK









Turhan Selçuk’un meşhur çizgi kahramanı Abdülcanbaz, bir İstanbul beyefendisidir.



Abdülcanbaz’ın iki önemli silahı vardır:



Zekâsı ve Osmanlı tokadı.



Çok az macerasında tabanca kullanan Abdülcanbaz, neredeyse her macerasında kötülere, zalimlere karşı ünlü Osmanlı tokadını kullanır. Onun Osmanlı tokadından nasibini alanın ayağa kalktığı görülmemiştir.



Osmanlı tokadı mevzusunun bu kadar dallanıp budaklandığı böyle bir ortamda...



Turhan Selçuk’un Abdülcanbaz’ını anmadan geçemedim.





BATTANİYEDEN YATAKTAN CİNSEL GÜDÜ ÇIKARAN HOCA

Nureddin Yıldız adlı Hoca, bel altı faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.



Bu kez de...



Yatağın şeklinin, battaniyenin falan cinsel dürtüleri uyandırabileceğini söylemiş.



Var ya...



Azıcık komplocu bir tip olsam ve azıcık da insafsız olsam...



Bu adamın...



İngiliz Derin Devleti, İsrail, FETÖ, MOSSAD, CIA falan tarafından İslam’ı küçük düşürmek için görevlendirildiğini falan söyleyeceğim.



Durum artık bu kadar vahim yani.





HAK EDEN / HAK ETMEYEN

Hak etmeyene hak ettiğinden daha fazla değer vermek ile hak edene hak ettiğinden daha az değer vermek arasında...



Pek fazla fark yok gibi...





'ALDATILDIK' ŞARKISI

“Aldatıldık”, artık siyasi literatürümüzün neredeyse vazgeçilmez kelimesi haline gelmiş durumda.



Madem öyle...



Bunun bir şarkısı olduğunu da söyleyelim.



Mandalina satarken keşfedilen Veysel Mutlu kardeşimizin son zamanlarda epey popüler olan bir şarkısı var.



Şarkının ilgili bölümü aynen şöyle;



“Vay delikanlı gönlüm vay / Sen bu kurşunu yine mi yedin”.