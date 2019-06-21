Elini vicdanına koy da söyle

*
Otelde İsmail’le buluşan Binali Yıldırım ve ekibi olsaydı ve bu buluşmadan Ekrem İmamoğlu’nun haberi olmasaydı...
Sen yine de...
“Ne olmuş yaaa... Çok mu fifi yaniii...” der miydin?
*
Söyle bakalım Binali Yıldırım’cı arkadaş...
*
“Kazansa da yargı kararıyla o görevde duramayabilir” açıklaması, başkasının adayı hakkında değil de senin adayın hakkında söylenseydi...
Sen yine de...
Böyle sakin kalır, böyle olağan karşılar mıydın?
*
Söyle bakalım solcu arkadaş...
*
Darbeyle devrilen, hapislere atılan, duruşmada öldürülen devlet başkanı, İslamcı biri değil de en diktatöründen bir solcu olsaydı...
Sen yine de...
“Oh olsun... Oh olsun... Bana ne ya...” der miydin?
*
Söyle bakalım iktidardakilerle maytap geçmeyi alışkanlık haline getiren gazeteci arkadaş...
*
“Valiye it demedim, basit dedim, ilk heceyi yutmuşum” diye açıklama yapan İmamoğlu değil de Binali Yıldırım olsaydı...
Sen yine de...
Dünyanın en makul açıklamasını dinler gibi dinler miydin?
ÇARPIT BABAM ÇARPIT
- ÇARPITMA BİR: Sisi, henüz darbe yapmadan önce Mısır Genelkurmay Başkanı iken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir fotoğraf çektirmiş. O fotoğrafı yayınlayıp “E hani Sisi kötüydü” falan diye çarpıtma yapıyorlar. Yapanlar arasında CHP milletvekilleri de var. Yaptıklarının bal gibi de çarpıtma olduğunu bilerek yapıyorlar bunu.
*
- ÇARPITMA İKİ: Şalom gazetesi, hem Binali Yıldırım’la hem de Ekrem İmamoğlu’yla röportaj yapmış... Binali Yıldırım’la yapılan röportajı köşe bucak saklayıp Ekrem İmamoğlu’yla yapılan röportajı göze sokuyorlar... Yaptıklarının ahlaken düşüklük olduğunu bile bile yapıyorlar bunu.
METİNER, GÖKÇEK’E GOL MÜ ATMAK İSTEDİ?
MELİH Gökçek’in...
“Terbiyeni takın. Fetullah Gülen’e FETÖ diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile” diye bir tweet’i vardır.
*
Çok meşhur bir tweet’tir bu.
Gökçek’in yok olmasını dilediği türden bir tweet.
*
Gökçek ne zaman kafayı kaldırsa...
“Güm” diye çakarlar bu tweet’i...
*
AK Partili Mehmet Metiner, ne yaptı biliyor musunuz?
Katıldığı bir televizyon programında...
İşte bu meşhur tweet’in “İmamoğlu’nun tweet’i” olduğunu iddia etti.
*
Metiner gerçi sonradan özür diledi ama ben yine de...
Neredeyse Melih Gökçek’le özdeşleşmiş bu tweet’e, “İmamoğlu’nun tweet’i” diyen Mehmet Metiner’in...
Asıl golü Melih Gökçek’e atmak istediği kanısındayım.
*
Gaybı ancak Allah bilir tabii ki.
BİR KERE OLSUN BİLEMEYELİM
ÖZCAN Deniz boşanıyormuş.
*
Evlendiğinde herkes gibi ben de “İki yıl sürmez” demiştim.
*
Bir kere de bilemeyelim be arkadaş!
ŞU SEÇİM BİR BİTSE DE
- İki tarafın da azgın fanatizmi biraz azalsa...
*
- Binali ve Ekrem isimlerini bir süre duymasak...
*
- The Marmara yeniden demode olsa...
*
- İsmail yeniden annelerin ellerinden öpse...
*
- Başka konulardan söz edebilsek...
*
- Anketçi zulmünden kurtulsak...
*
- Yalanlar, çarpıtmalar falan bir bitse...
TARAFSIZ KİME DERLER?
Yandaş kime derler? GAZETECİ olarak...
Ekrem İmamoğlu’nu yağlayıp yıkarsan... “Aman da Ekrem Beyciğim” falan yaparsan... “Ekrem Bey kesin kazanacak” dersen...
Yüzde yüz TARAFSIZ kabul edilirsin.
*
Gazeteci olarak...
Binali Yıldırım’a yönelik olumlu bir tanecik cümle kurarsan... Yanlışlıkla “Binali Bey de tecrübeli adam” falan diye bir cümle kurarsan...
Adın ‘YANDAŞ’a çıkar, aşağılarlar da aşağılarlar.
*
Bu çarpık algıyı bir norm hale getirmeye çalışanlar...
Çoğunluk mudur, azınlık mıdır bilemem ama azgın oldukları kesin.
HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ ÜÇ ŞEY
106 yaşına basan Muazzez İlmiye Çığ’a sormuşlar:
“Hayattaki en önemli üç şey nedir?”
*
Cevap vermiş:
BİR: Sevgi... İKİ: Dostluk...
ÜÇ: Kendine güven...
*
Bir asrı aşan bir ömürden damıtılmış en önemli üç şeyin bu derece klişe olması beni düş kırıklığına uğrattı.
Umarım Muazzez Hanım, asıl en önemli üç şeyi gizlemek için bu üçünü ortaya atmıştır.
Elini vicdanına koy da söyle
SÖYLE bakalım Ekrem İmamoğlu’cu arkadaş...
*
Otelde İsmail’le buluşan Binali Yıldırım ve ekibi olsaydı ve bu buluşmadan Ekrem İmamoğlu’nun haberi olmasaydı...
Sen yine de...
“Ne olmuş yaaa... Çok mu fifi yaniii...” der miydin?
*
Söyle bakalım Binali Yıldırım’cı arkadaş...
*
“Kazansa da yargı kararıyla o görevde duramayabilir” açıklaması, başkasının adayı hakkında değil de senin adayın hakkında söylenseydi...
Sen yine de...
Böyle sakin kalır, böyle olağan karşılar mıydın?
*
Söyle bakalım solcu arkadaş...
*
Darbeyle devrilen, hapislere atılan, duruşmada öldürülen devlet başkanı, İslamcı biri değil de en diktatöründen bir solcu olsaydı...
Sen yine de...
“Oh olsun... Oh olsun... Bana ne ya...” der miydin?
*
Söyle bakalım iktidardakilerle maytap geçmeyi alışkanlık haline getiren gazeteci arkadaş...
*
“Valiye it demedim, basit dedim, ilk heceyi yutmuşum” diye açıklama yapan İmamoğlu değil de Binali Yıldırım olsaydı...
Sen yine de...
Dünyanın en makul açıklamasını dinler gibi dinler miydin?
ÇARPIT BABAM ÇARPIT
- ÇARPITMA BİR: Sisi, henüz darbe yapmadan önce Mısır Genelkurmay Başkanı iken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir fotoğraf çektirmiş. O fotoğrafı yayınlayıp “E hani Sisi kötüydü” falan diye çarpıtma yapıyorlar. Yapanlar arasında CHP milletvekilleri de var. Yaptıklarının bal gibi de çarpıtma olduğunu bilerek yapıyorlar bunu.
*
- ÇARPITMA İKİ: Şalom gazetesi, hem Binali Yıldırım’la hem de Ekrem İmamoğlu’yla röportaj yapmış... Binali Yıldırım’la yapılan röportajı köşe bucak saklayıp Ekrem İmamoğlu’yla yapılan röportajı göze sokuyorlar... Yaptıklarının ahlaken düşüklük olduğunu bile bile yapıyorlar bunu.
METİNER, GÖKÇEK’E GOL MÜ ATMAK İSTEDİ?
MELİH Gökçek’in...
“Terbiyeni takın. Fetullah Gülen’e FETÖ diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile” diye bir tweet’i vardır.
*
Çok meşhur bir tweet’tir bu.
Gökçek’in yok olmasını dilediği türden bir tweet.
*
Gökçek ne zaman kafayı kaldırsa...
“Güm” diye çakarlar bu tweet’i...
*
AK Partili Mehmet Metiner, ne yaptı biliyor musunuz?
Katıldığı bir televizyon programında...
İşte bu meşhur tweet’in “İmamoğlu’nun tweet’i” olduğunu iddia etti.
*
Metiner gerçi sonradan özür diledi ama ben yine de...
Neredeyse Melih Gökçek’le özdeşleşmiş bu tweet’e, “İmamoğlu’nun tweet’i” diyen Mehmet Metiner’in...
Asıl golü Melih Gökçek’e atmak istediği kanısındayım.
*
Gaybı ancak Allah bilir tabii ki.
BİR KERE OLSUN BİLEMEYELİM
ÖZCAN Deniz boşanıyormuş.
*
Evlendiğinde herkes gibi ben de “İki yıl sürmez” demiştim.
*
Bir kere de bilemeyelim be arkadaş!
ŞU SEÇİM BİR BİTSE DE
- İki tarafın da azgın fanatizmi biraz azalsa...
*
- Binali ve Ekrem isimlerini bir süre duymasak...
*
- The Marmara yeniden demode olsa...
*
- İsmail yeniden annelerin ellerinden öpse...
*
- Başka konulardan söz edebilsek...
*
- Anketçi zulmünden kurtulsak...
*
- Yalanlar, çarpıtmalar falan bir bitse...
TARAFSIZ KİME DERLER?
Yandaş kime derler? GAZETECİ olarak...
Ekrem İmamoğlu’nu yağlayıp yıkarsan... “Aman da Ekrem Beyciğim” falan yaparsan... “Ekrem Bey kesin kazanacak” dersen...
Yüzde yüz TARAFSIZ kabul edilirsin.
*
Gazeteci olarak...
Binali Yıldırım’a yönelik olumlu bir tanecik cümle kurarsan... Yanlışlıkla “Binali Bey de tecrübeli adam” falan diye bir cümle kurarsan...
Adın ‘YANDAŞ’a çıkar, aşağılarlar da aşağılarlar.
*
Bu çarpık algıyı bir norm hale getirmeye çalışanlar...
Çoğunluk mudur, azınlık mıdır bilemem ama azgın oldukları kesin.
HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ ÜÇ ŞEY
106 yaşına basan Muazzez İlmiye Çığ’a sormuşlar:
“Hayattaki en önemli üç şey nedir?”
*
Cevap vermiş:
BİR: Sevgi... İKİ: Dostluk...
ÜÇ: Kendine güven...
*
Bir asrı aşan bir ömürden damıtılmış en önemli üç şeyin bu derece klişe olması beni düş kırıklığına uğrattı.
Umarım Muazzez Hanım, asıl en önemli üç şeyi gizlemek için bu üçünü ortaya atmıştır.