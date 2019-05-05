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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Çukurca Rengârenk

5 Mayıs 2019

Yüksekova’ya indik... Hava buz... Dağlar karlı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu esnaf gezisinde bulduk...

Sonra zırhlı araçlara doluşup karayolundan Çukurca’ya doğru hareket ettik.

Hedefimiz ikincisi düzenlenen “Çukurca Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali”...

Uzun yolculuk boyunca Süleyman Soylu ile bölge üzerine uzun bir söyleşi yaptık.

Ve Çukurca...

Hakkâri’den gelen bir grup bisikletliyle güzel bir muhabbet...

Ardından festivalin resmi açılışı...

Sonra keskin nişancılara keskin nişancılık öğreten özel harekât polisi Yeşim Kalender’le tanışma...

Sonra yaman akan Zap Suyu’nda rafting yapan Çukurca gençlerine alkış...

Dağlara korkusuzca tırmanan dağcıların gösterisi...

Ve daha neler neler...

Çukurca Rengârenk

Şu anda Çukurca’da üç Oflu arkadaşın açtığı “Zap Sofrası” adlı restorandayım. Yemekler Çukurca’ya özgü ve hepsi birbirinden enfes... Burada verdiğimiz kısa molada yazıyorum bunları...

*

Az sonra tekrar yola çıkacağız...

Van üzerinden İstanbul’a doğru geleceğiz....

Çukurca Rengârenk

Bu anlattıklarımın tüm ayrıntıları ve daha fazlası...

YARIN BU KÖŞEDE....

Çukurca Rengârenk

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA FOTOSAFARİ

Çukurca Rengârenk

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