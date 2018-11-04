Bırak goygoyu Ahmet Kural

İma ettiğin şey şu:
“Sıla bana söyleyemeyeceğim korkunçlukta bir laf etti... Ben de ona vurmak zorunda kaldım”.
Ne oluyor Ahmet Kural.
Tahrik indirimi falan mı bekliyorsun?
Şunu bil ki Ahmet Kural:
Sıla sana yeryüzünün gelmiş geçmiş en korkunç sözünü söylemiş bile olsa...
Uyguladığın şiddetin gerekçesi olmaz, olamaz.
Kadına şiddetin gerekçesi olmaz Ahmet Kural!
Bırakırsın, gidersin, terk edersin, yüzünü asarsın...
Ama el kaldıramazsın.
Yani demem o ki...
Kendini temize çıkarma adına kendini daha fazla batırma.
Ve goygoyu kes!
MUSTAFA KEMAL GİBİ MİLLİ OL EY BÜYÜKELÇİ!
FOTOĞRAFI gördüğümde gözlerime inanamadım.
“Şaka mı bu” dedim. Teyit üstüne teyit etme ihtiyacı hissettim. Olay şu:
Uganda’da bizim büyükelçiliğimiz bir Cumhuriyet resepsiyonu veriyor... Kıyafet balosu havasında geçen resepsiyona bizim büyükelçimiz ve yardımcısı antik Yunan kıyafetleriyle katılıyorlar.
Birbirlerine “Hi Zeus!” falan dediler mi, bilmiyorum.
Fakat iyi bildiğim bir şey var:
Mustafa Kemal, Bulgaristan’da Sofya askeri ataşesiyken Bulgarların ulusal gününde düzenlenen baloya Yeniçeri kıyafetiyle katılmıştı.
Büyükelçilerimizin Mustafa Kemal gibi milli olmaları bir zorunluluktur!
Aksi takdirde sirk soytarısına dönüşmeleri kaçınılmaz olur.
BELAGATİN ŞEHVETİ VE CİHANGİR İSLAM
CİHANGİR İslam, son dönemde yıldızı parlayan bir siyasetçi...
CHP listelerinden Saadet Partisi mensubu olarak Meclis’e girdi.
Ve etkili konuşmalar yapmaya başladı.
Fakat belagatin şehvetine kendisini biraz fazla kaptırmış olacak ki...
Son yaptığı konuşmada işin tadını kaçırdı.
Dediği aynen şu:
“15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik ülkede. Neydi? Menfaat kavgasıydı”.
CÜMLEYİ BÖYLE KURDUĞUNUZ ANDAN İTİBAREN...
İstediğiniz kadar “Ben öyle demek istemedim” deyin...
İstediğininiz kadar “Sözüm 15 Temmuz direnişçilerine değil” deyin.
İstediğiniz kadar “Ben de 15 Temmuz gecesi meydanlardayım” deyin.
Kurtarmaz.
15 Temmuz’da yaşanan şuydu: Bir tarafta kan dökmeyi göze almış caniler sürüsü vardı.
Bir tarafta ise bunlara karşı ölümü göze alarak direnişe geçen kahramanlar vardı.
Yani iki batıl yoktu meydanlarda...
Bir batıl vardı, bir de hak vardı.
Etkili konuşmak elbette bir hünerdir ama ağızdan çıkanı da kulak duyacak.
SAYIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANIM
KIYMETLİ hocam!
Deizm aleyhine konuşma yapmak, bana bir tür deizm propagandası gibi geliyor.
Lütfen bırakın şu deizm kötülemelerini.
Deizme atıp tutmak yerine İslam’ın güzelliklerini anlatmayı tercih ediniz lütfen.
Şüphesiz siz çok daha iyi bilirsiniz ama böyle yaparsanız daha çok sevap kazanacakmışsınız gibi geliyor bana.
MURAT BAŞOĞLU VE NAMUS
ÖZ yeğenle ilişki yaşamak...
Bu iğrenç olayın kahramanı Murat Başoğlu, gazetecilere “Ben namuslu bir adamım” diye demeç vermiş.
“Ben namuslu adamım” deme gereği duyanlara, bunun altını çizmeye çalışanlara lütfen dikkat buyurunuz.
Namussuzlar, genellikle bu türlerden çıkar.
TÜRK HAVA YOLLARI’NIN RİDDLEY SCOTT FİLMİ
İZLEDİNİZ mi Türk Hava Yolları’nın yeni reklam filmini.
Ben izledim, bayıldım!
Filmi Riddley Baba çekmiş yahu, boru değil.
Yeni havaalanı temasını da içeren heyecanlı bir sinema filmi havasında muhteşem bir reklam filmi!
Tam Riddley Baba’nın imza atacağı türden bir iş.
Türk Hava Yolları’nın reklam filmini Riddley Scott’a çektirmeyi aklına kim getirdiyse... Ona buradan bin selam!
DANIŞMANLARLA İLGİLİ BİR İSTİHBARAT BİLGİSİ
İYİ haber alan kaynaklarımın bildirdiğine göre...
Cumhurbaşkanı danışmanlarının televizyonlarda düzenli program yapmaları veya gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmalarıyla ilgili yeni bir karar alınmış.
Bu karara göre...
Danışmanlar artık televizyonlarda düzenli program yapmayacaklar, gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmayacaklarmış.
TÜRKÇE EZAN NİYE OLMAZ
Olmaz çünkü... Dinlerin sembolik ve otantik metinlerine dokunulamaz.
Olmaz çünkü... Küresel anlamda tek bir ezan olur, her dilde ayrı ezan olmaz.
Olmaz çünkü... Ezan anlaması ve kavranması zor bir metin değildir.
Olmaz çünkü... Arapça tek harf bile bilmeyen ezanın anlamını az çok bilir.
Bırak goygoyu Ahmet Kural
Öyle rezil bir açıklama yapmışsın ki...
İma ettiğin şey şu:
“Sıla bana söyleyemeyeceğim korkunçlukta bir laf etti... Ben de ona vurmak zorunda kaldım”.
Ne oluyor Ahmet Kural.
Tahrik indirimi falan mı bekliyorsun?
Şunu bil ki Ahmet Kural:
Sıla sana yeryüzünün gelmiş geçmiş en korkunç sözünü söylemiş bile olsa...
Uyguladığın şiddetin gerekçesi olmaz, olamaz.
Kadına şiddetin gerekçesi olmaz Ahmet Kural!
Bırakırsın, gidersin, terk edersin, yüzünü asarsın...
Ama el kaldıramazsın.
Yani demem o ki...
Kendini temize çıkarma adına kendini daha fazla batırma.
Ve goygoyu kes!
MUSTAFA KEMAL GİBİ MİLLİ OL EY BÜYÜKELÇİ!
FOTOĞRAFI gördüğümde gözlerime inanamadım.
“Şaka mı bu” dedim. Teyit üstüne teyit etme ihtiyacı hissettim. Olay şu:
Uganda’da bizim büyükelçiliğimiz bir Cumhuriyet resepsiyonu veriyor... Kıyafet balosu havasında geçen resepsiyona bizim büyükelçimiz ve yardımcısı antik Yunan kıyafetleriyle katılıyorlar.
Birbirlerine “Hi Zeus!” falan dediler mi, bilmiyorum.
Fakat iyi bildiğim bir şey var:
Mustafa Kemal, Bulgaristan’da Sofya askeri ataşesiyken Bulgarların ulusal gününde düzenlenen baloya Yeniçeri kıyafetiyle katılmıştı.
Büyükelçilerimizin Mustafa Kemal gibi milli olmaları bir zorunluluktur!
Aksi takdirde sirk soytarısına dönüşmeleri kaçınılmaz olur.
BELAGATİN ŞEHVETİ VE CİHANGİR İSLAM
CİHANGİR İslam, son dönemde yıldızı parlayan bir siyasetçi...
CHP listelerinden Saadet Partisi mensubu olarak Meclis’e girdi.
Ve etkili konuşmalar yapmaya başladı.
Fakat belagatin şehvetine kendisini biraz fazla kaptırmış olacak ki...
Son yaptığı konuşmada işin tadını kaçırdı.
Dediği aynen şu:
“15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik ülkede. Neydi? Menfaat kavgasıydı”.
CÜMLEYİ BÖYLE KURDUĞUNUZ ANDAN İTİBAREN...
İstediğiniz kadar “Ben öyle demek istemedim” deyin...
İstediğininiz kadar “Sözüm 15 Temmuz direnişçilerine değil” deyin.
İstediğiniz kadar “Ben de 15 Temmuz gecesi meydanlardayım” deyin.
Kurtarmaz.
15 Temmuz’da yaşanan şuydu: Bir tarafta kan dökmeyi göze almış caniler sürüsü vardı.
Bir tarafta ise bunlara karşı ölümü göze alarak direnişe geçen kahramanlar vardı.
Yani iki batıl yoktu meydanlarda...
Bir batıl vardı, bir de hak vardı.
Etkili konuşmak elbette bir hünerdir ama ağızdan çıkanı da kulak duyacak.
SAYIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANIM
KIYMETLİ hocam!
Deizm aleyhine konuşma yapmak, bana bir tür deizm propagandası gibi geliyor.
Lütfen bırakın şu deizm kötülemelerini.
Deizme atıp tutmak yerine İslam’ın güzelliklerini anlatmayı tercih ediniz lütfen.
Şüphesiz siz çok daha iyi bilirsiniz ama böyle yaparsanız daha çok sevap kazanacakmışsınız gibi geliyor bana.
MURAT BAŞOĞLU VE NAMUS
ÖZ yeğenle ilişki yaşamak...
Bu iğrenç olayın kahramanı Murat Başoğlu, gazetecilere “Ben namuslu bir adamım” diye demeç vermiş.
“Ben namuslu adamım” deme gereği duyanlara, bunun altını çizmeye çalışanlara lütfen dikkat buyurunuz.
Namussuzlar, genellikle bu türlerden çıkar.
TÜRK HAVA YOLLARI’NIN RİDDLEY SCOTT FİLMİ
İZLEDİNİZ mi Türk Hava Yolları’nın yeni reklam filmini.
Ben izledim, bayıldım!
Filmi Riddley Baba çekmiş yahu, boru değil.
Yeni havaalanı temasını da içeren heyecanlı bir sinema filmi havasında muhteşem bir reklam filmi!
Tam Riddley Baba’nın imza atacağı türden bir iş.
Türk Hava Yolları’nın reklam filmini Riddley Scott’a çektirmeyi aklına kim getirdiyse... Ona buradan bin selam!
DANIŞMANLARLA İLGİLİ BİR İSTİHBARAT BİLGİSİ
İYİ haber alan kaynaklarımın bildirdiğine göre...
Cumhurbaşkanı danışmanlarının televizyonlarda düzenli program yapmaları veya gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmalarıyla ilgili yeni bir karar alınmış.
Bu karara göre...
Danışmanlar artık televizyonlarda düzenli program yapmayacaklar, gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmayacaklarmış.
TÜRKÇE EZAN NİYE OLMAZ
Olmaz çünkü... Dinlerin sembolik ve otantik metinlerine dokunulamaz.
Olmaz çünkü... Küresel anlamda tek bir ezan olur, her dilde ayrı ezan olmaz.
Olmaz çünkü... Ezan anlaması ve kavranması zor bir metin değildir.
Olmaz çünkü... Arapça tek harf bile bilmeyen ezanın anlamını az çok bilir.