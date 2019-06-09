Binali Yıldırım’ın Uğur Dündar’ı seçerek sağladığı 10 şey

Ekrem İmamoğlu ile yapacağı tartışmanın moderatörü konusunda...
Binali Yıldırım’ın “O olmaz, bu olmaz... Öyle olmaz, böyle olmaz...” falan diyerek işi yokuşa süreceğini düşünenler vardı.
*
Binali Yıldırım, “Tartışmayı Uğur Dündar yönetsin” diyerek...
Şu on şeyi sağladı:
*
BİR: Müthiş bir ters köşe yaptı.
*
İKİ: Muazzam bir meydan okumada bulundu.
*
ÜÇ: Özgüveninin doruklarda olduğunu kanıtladı.
*
DÖRT: Çok etkili bir rest çekti.
*
BEŞ: Belirleyici oldu.
*
ALTI: İnisiyatifini ortaya koydu.
*
YEDİ: Kutuplaştırma zihniyetine tekmeyi bastı.
*
SEKİZ: Normalleşme doğrultusunda mühim bir adım attı.
*
DOKUZ: Kafalarda oluşan medya düzenini darmadağın etti.
*
ON: Deplasman hissine bile zerre takmadığını gösterdi.
TAM İSABET: UĞUR DÜNDAR
HERKESİN mutlak olarak taraf olduğu bir ortamda bile...
Üzerinde ittifak edilebilecek bir isimdir Uğur Dündar.
*
Gönlü Ekrem İmamoğlu’ndan yana olsa da...
Hakkaniyetli olacağına güvenilen bir isimdir Uğur Dündar.
*
Kutuplaşma ortamında kutuplardan birine ait görünse de...
Adil olacağından kuşku duyulmayan bir isimdir Uğur Dündar.
*
Mesleki birikimin, kıdemin, hafızanın göz ardı edildiği günümüzde...
Ayaklı tecrübe olarak beliren bir isimdir Uğur Dündar.
SÜKÛT NEREDEN GELİYORDU EKREM BEY?
EKREM İmamoğlu aynen şöyle demişti:
*
“Bir söylenti var ortada... Bir duyum aldım. CNN Türk, sırf beni çektiler diye dört kameramanın işine son vermiş. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Dediğim gibi bir duyum bu... Şimdi CNN Türk’ün bir açıklama yapması gerekiyor. Birkaç gün içinde açıklama yapmazlarsa sükût ikrardan gelir. Bu duyumu doğru olarak kabul ederim”.
*
Ben de diyorum ki:
*
“Bir söylenti var ortada... Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne ‘it’ dediği söyleniyor. Görüntüler de çıktı ortaya... Gerçi sesler çok net değil. Dinleyenlerden bazıları ‘evet, demiş’ derken bazıları da ‘hayır, dememiş’ diyor. Ekrem İmamoğlu’nun bu konuda açıklama yapması lazım. Açıklama yapmazsa sükût ikrardan gelir”.
‘AKILLI OL’ DİYEN ADAM
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’ya “akıllı ol” diyen adamı araştırmışlar.
*
Sonuç şu çıkmış: Arkadaşlarından bazıları Dev-Yol’a müzahir imiş... Bazı yakın arkadaşları DHKP-C’ye yakın iken bazı uzak arkadaşları ise THKP-C’ye yakınmış... Doğu Karadeniz’de Pontus faaliyeti yürüten birileriyle de samimiyeti varmış...
Falan filan...
*
Eskiden olsa...
Araya mutlaka bir FETÖ karıştırılırdı. Bir CIA bağlantısına muhakkak yer verilirdi. PKK’sız, YPG’siz falan asla olmazdı.
*
Çaptan mı düştüler, nedir?
UYUZ TİPLER
Arap turist görünce bozulan, Batılı turist görünce rahatlayan tipler.
*
Sürekli hesabı nasıl karşı tarafa kakalarım derdinde olan tipler.
*
Kendi adayının kusurunu görmeyip başkasının adayının kusurunu abartan tipler.
*
Üç-beş alkış alınca anında feleğini şaşıran tipler.
Binali Yıldırım’ın Uğur Dündar’ı seçerek sağladığı 10 şey
Ekrem İmamoğlu ile yapacağı tartışmanın moderatörü konusunda...
Binali Yıldırım’ın “O olmaz, bu olmaz... Öyle olmaz, böyle olmaz...” falan diyerek işi yokuşa süreceğini düşünenler vardı.
*
Binali Yıldırım, “Tartışmayı Uğur Dündar yönetsin” diyerek...
Şu on şeyi sağladı:
*
BİR: Müthiş bir ters köşe yaptı.
*
İKİ: Muazzam bir meydan okumada bulundu.
*
ÜÇ: Özgüveninin doruklarda olduğunu kanıtladı.
*
DÖRT: Çok etkili bir rest çekti.
*
BEŞ: Belirleyici oldu.
*
ALTI: İnisiyatifini ortaya koydu.
*
YEDİ: Kutuplaştırma zihniyetine tekmeyi bastı.
*
SEKİZ: Normalleşme doğrultusunda mühim bir adım attı.
*
DOKUZ: Kafalarda oluşan medya düzenini darmadağın etti.
*
ON: Deplasman hissine bile zerre takmadığını gösterdi.
TAM İSABET: UĞUR DÜNDAR
HERKESİN mutlak olarak taraf olduğu bir ortamda bile...
Üzerinde ittifak edilebilecek bir isimdir Uğur Dündar.
*
Gönlü Ekrem İmamoğlu’ndan yana olsa da...
Hakkaniyetli olacağına güvenilen bir isimdir Uğur Dündar.
*
Kutuplaşma ortamında kutuplardan birine ait görünse de...
Adil olacağından kuşku duyulmayan bir isimdir Uğur Dündar.
*
Mesleki birikimin, kıdemin, hafızanın göz ardı edildiği günümüzde...
Ayaklı tecrübe olarak beliren bir isimdir Uğur Dündar.
SÜKÛT NEREDEN GELİYORDU EKREM BEY?
EKREM İmamoğlu aynen şöyle demişti:
*
“Bir söylenti var ortada... Bir duyum aldım. CNN Türk, sırf beni çektiler diye dört kameramanın işine son vermiş. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Dediğim gibi bir duyum bu... Şimdi CNN Türk’ün bir açıklama yapması gerekiyor. Birkaç gün içinde açıklama yapmazlarsa sükût ikrardan gelir. Bu duyumu doğru olarak kabul ederim”.
*
Ben de diyorum ki:
*
“Bir söylenti var ortada... Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne ‘it’ dediği söyleniyor. Görüntüler de çıktı ortaya... Gerçi sesler çok net değil. Dinleyenlerden bazıları ‘evet, demiş’ derken bazıları da ‘hayır, dememiş’ diyor. Ekrem İmamoğlu’nun bu konuda açıklama yapması lazım. Açıklama yapmazsa sükût ikrardan gelir”.
‘AKILLI OL’ DİYEN ADAM
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’ya “akıllı ol” diyen adamı araştırmışlar.
*
Sonuç şu çıkmış: Arkadaşlarından bazıları Dev-Yol’a müzahir imiş... Bazı yakın arkadaşları DHKP-C’ye yakın iken bazı uzak arkadaşları ise THKP-C’ye yakınmış... Doğu Karadeniz’de Pontus faaliyeti yürüten birileriyle de samimiyeti varmış...
Falan filan...
*
Eskiden olsa...
Araya mutlaka bir FETÖ karıştırılırdı. Bir CIA bağlantısına muhakkak yer verilirdi. PKK’sız, YPG’siz falan asla olmazdı.
*
Çaptan mı düştüler, nedir?
UYUZ TİPLER
Arap turist görünce bozulan, Batılı turist görünce rahatlayan tipler.
*
Sürekli hesabı nasıl karşı tarafa kakalarım derdinde olan tipler.
*
Kendi adayının kusurunu görmeyip başkasının adayının kusurunu abartan tipler.
*
Üç-beş alkış alınca anında feleğini şaşıran tipler.