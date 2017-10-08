Allah hepimize Arda Turan lakaytlığı versin

- Euro rekor kırarken...

- Askerimiz İdlib’e girerken...

- Vergiler artarken...

- Barzani gerilimi sürerken...

- Enflasyon büyürken...

- Havalar soğurken...

Allah bütün bir milletimize...

Takımı üç sıfır mağlup olmuş Arda Turan lakaytlığı versin...

Amin.

MELİH GÖKÇEK’E TWİTTER YASAĞI

YER: Beştepe.

Saat: Akşam saatleri...

Taraflar: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek’e şunları söylemiş:

- Bundan sonra Twitter’da boş işlerle uğraşmak yok.

- Varsa yoksa Ankara için uğraşacaksın.

- Polemikti, şuydu, buydu... İstemem.

- Önümüzdeki iki yılı sadece Ankara’nın sorunlarına ayıracaksın.

*

Sonuç?

Ben artık Twitter’da Melih Gökçek’le mavra yapamayacağım.

YA BORÇLANACAĞIZ, YA VERGİLERİ ARTTIRACAĞIZ

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek’in şu sözü, herkesin dilinde:

“Ya borçlanacağız, ya vergileri arttıracağız”.

*

Rahmetli Erbakan Hocamız yaşasaydı...

Mehmet Şimşek’in üzerine şimşek gibi yürürdü.

*

Çünkü “vergi” ve “borçlanma” kıskacı dışında millete herhangi bir alternatif sunmamak...

Erbakan Hocamızı en çıldırtan yaklaşımdı.

KENDİME NOTLAR

ÖNÜMÜZDEKİ günlerde yapılacaklar

- Aamir Khan filmlerinin tümü izlenecek.

*

- Yağmurda uzun bir yürüyüş yapılacak.

*

- Birkaç hanut gezi peşine düşülecek.

*

- Kadim dostum Taylan Bilgel’le İstanbul gecelerine akılacak.

*

- Lenin’in “Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı” adlı eseri okunacak.

*

- Kadir Mısıroğlu’nun tam teşekküllü bir devlet hastanesinden akli muvazene raporu alması teşvik edilecek.

*

- “Tuvana” adının manası öğrenilecek.

*

- Canlı yayında trollenen Abdulkadir Selvi’ye geçmiş olsun telefonu açılacak.

*

- Arda Turan’a “adamım ben adam” diye açıklama yapması tavsiye edilecek.

DELİKANLILIĞI ÇÖKERTTİN BE ALİ AĞAOĞLU!

KADİR Topbaş görevinin başındayken...

Hakkında tek bir kelime bile edemeyen Ali Ağaoğlu...

Kadir Topbaş görevi bırakınca...

Başladı saydırmaya...

*

“Delikanlılık dersi No 1”e göre...

Ali Ağaoğlu’nun bu yaptığı delikanlılığın resmen ve alenen iğfal edilmesidir.

İYİ Kİ İSLAM’DA RESİM GÜNAH, BİR DE OLMASAYDI!

ADNAN Hoca ressam olmuş.

Almış eline fırçayı, yağlıboya bir tablo yapmış.

*

Tabloya günaha girmemeye çalışarak şöyle bir bakınca...

Dedim ki:

İyi ki İslam’da resmin günah olduğuna dair bir algı var. Böyle bir algı olmasaydı... Adnan Hoca’nın işi nelere kadar vardıracağını düşünmek bile istemiyorum.

SORUN PLAKAYLA ÇÖZÜLSEYDİ

ADANA’nın MHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kerkük için “82”, Musul için de “83” plakaları hazırlamış.

*

Eli değmişken...

“84 İdlip”, “85 Şam”, “86 Berlin”, “87 Londra”, “88 Pensilvanya” diye gitseydi keşke Hüseyin başkan...

*

Nasıl olsa plaka yapmaya bir şey diyen yok.

YENİ BAŞLAYAN BEKİR BOZDAĞ İÇİN DEMOKRASİ

HÜKÜMET Sözcüsü Bekir Bozdağ demiş ki:

“Parti bir kişiyi aday gösteriyorsa... O kişiyi çekme hakkı da vardır”.

*

Bekir Bozdağ’a göre durum bu.

Ama demokrasiye göre durum hiç de öyle değil.

*

Demokrasiye göre...

- Sen parti olarak bir kişiyi aday gösterirsin.

- O kişi, milletten oyu alır ve başkan olur.

- Artık o kişiyi o makamdan indirmek, sadece ve sadece milletin işidir.

*

Bekir Bey’e bir de soru sormak istiyorum:

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken...

Refah Partisi kendisini çekseydi...

Siz yine “Parti bir kişiyi aday gösteriyorsa... O kişiyi çekme hakkı da vardır” der miydiniz?