AK Parti’nin Atatürk’e açılma stratejisi tutar mı?

- CHP dindarlara açılırken... Ne kadar acemi ise...

- AK Parti de Atatürk’e açılırken... O kadar acemi...

*

- CHP başörtüsüne “he” derken... Ne kadar geç kalmışsa...

- AK Parti de Atatürk derken... O kadar geç kalmış durumda.

*

- CHP çarşaflı kadınlara rozet takarken... Ne denli yadırgandıysa...

- AK Parti de “İzindeyiz Ulu Önder” derken... O denli yadırganacak.

*

- CHP’nin dindar kesimlere açılması... Ne kadar oy kaygısına bağlandıysa...

- AK Parti’nin Atatürk’e açılması da... O kadar oy kaygısına bağlanacak.

*

Kısacası... Sonuç olarak...

- CHP’nin dindarlara açılma stratejisi ne kadar tuttuysa...

- AK Parti’nin Atatürk’e açılma stratejisi o kadar tutar.

2017’DE ATATÜRK BİR KEZ DAHA NASIL KAZANDI?

- KAZANDI, çünkü: Atatürk’e karşıtım diye ortaya çıkanlar, gerçekten ama gerçekten hep çok müptezel bir dil kullandılar.

- Kazandı, çünkü: Marjinalleri saymazsak Atatürk, bu ülkenin en sağlam değerleri arasında.

- Kazandı, çünkü: Milli Mücadele, bu ülke tarihinin en şerefli mücadelesidir, Atatürk de o mücadelenin her şeyidir.

- Kazandı, çünkü: Ortadoğu’daki gelişmeler, Atatürk’ün gösterdiği hedefin ne denli doğru bir hedef olduğunu kafalara mıh gibi çaktı.

- Kazandı, çünkü: FETÖ falan türü girişimler, Atatürk’ün ortaya koyduğu laiklik ilkesinin neden önemli olduğunu beyinlere çaktı.

- Kazandı, çünkü: Öyle şeyler yaşanmaya başladı ki... Atatürk, bu ülkede özgürlüğün en temel meşalesi haline geliverdi.

NE DİYE ÖFKELENİYORSUN Kİ ATATÜRKÇÜ KARDEŞ

ATATÜRKÇÜ kardeş!

AK Parti, Atatürk’e yöneldi diye...

Bakıyorum sende bir öfke, bir burun kıvırma, bir memnuniyetsizlik falan.

*

- “Yeni mi akılları başına geldi” diyorsun.

- “Bunların hepsi oy kaygısından” diyorsun.

- “Samimi değiller samimi” diyorsun.

- “Politik çıkar için yapıyorlar” diyorsun.

*

Boş ver bunları Atatürkçü kardeş!

Hiç takılma!

*

Eğer oy için, politik çıkar için Atatürkçü olmak zorunda kalıyorlarsa...

Bu durum Atatürk’ün bu ülke için ne denli vazgeçilmez bir değer olduğunun muhteşem bir kanıtı değil midir?

Ne diye öfkeleniyorsun, ne diye huzursuz oluyorsun, ne diye burun kıvırıyorsun ki...

Keyfini çıkarsana yahu keyfini!

İMAM HATİPLER KAPATILSIN MI?





AL, bak!

Senin kapatılsın dediğin imam hatibin kızları, Ata’nın adını nasıl da yazdılar!

*

Emin misin?

İmam hatipler kapatılsın mı gerçekten de?

DEVREYE GİR REİS

REİS devreye girdi.

- MTV zammı geri alındı.

- Cam film yasağı kalktı.

*

Mesaj yağıyor, “Ahmet Bey, şöyle bir sorunumuz var, söyleyin Reis’e, devreye girsin” diye...

*

Gülüyorum.

NİYE SUSTUN FESLİ?

ATATÜRK’e rahat rahat sövüyordun.

Ağzına geleni söylüyordun.

Bak, Tayyip Erdoğan nasıl da Atatürk’e güçlü bir biçimde sahip çıktı.

Yine konuşsana Fesli!

Niye sustun ki?

*

Yiğitsen, adamsan, delikanlıysan...

Atatürk’e hakaretler yağdırırken sergilediğin cesaretin onda birini, Atatürk’e sahip çıkan Erdoğan’a karşı da sergilesene.

O DEĞİL DE

- O değil de... Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD’de dolaştığı parklar pek güzel be!

*

- O değil de... Kasımda aşk başka maşka değil be!

*

- O değil de... Özgür Özel çok çalışkan bir adam be!

MELİH GÖKÇEK’E İŞ TEKLİF EDİYORUM





BANA mesaj yazmış Twitter’dan Melih Gökçek.

“Artık işim gücüm yok. Gel Ankara’ya gezelim” falan diyor.

*

Gideceğim Ankara’ya.

Ve işsiz güçsüz Melih Gökçek’e şu işleri teklif edeceğim:

*

- Gel beraber Tunalı’da kafe açalım.

- Gel beraber CHP’ye danışmanlık hizmeti verelim.

- Gel beraber bir kıyı kasabasında balıkçılık yapalım.

- Gel beraber Balgat halk pazarında limon satalım.

- Gel beraber “Erik Dalı” isimli bir türkübar açalım.

*

Artık hangisini kabul ederse...