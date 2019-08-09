AK Parti’den Kazdağları için şunları işitmek istiyoruz

Tek bir ağacın bile kesilmesine göz yummayız... Fidan dikerek orman geri getirilmez... Fidan midan laflarını artık etmiyoruz, etmeyeceğiz.
Protestocuların gizli amaçları falan bizi ilgilendirmez... Biz sadece Allah’ın emaneti olan doğaya ihanet var mı, yok mu ona bakarız.
Siyanürün zerresine bile tahammülümüz yoktur... Kanadalı o şirket, siyanürünü alıp gitsin de Kanada’nın doğasında kullansın.
Bu madenin izni taaa AK Parti kurulmadan önce verilmiş... AK Parti kurulmadan önce atılan çoğu adımı nasıl engellediysek, bu adımı da engelleriz.
Altın aranan bölgenin Kazdağları’nın göbeğinde olmaması hiç önemli değil... Kazdağları’nın 40 km ötesi de doğamızın bir parçasıdır.
BUGÜN KENDİMİ...
Bugün kendimi... Esenler Otogarı gibi hissediyorum... Tekinsiz, karanlık, yabani, hoyrat ve külüstür...
*
Bugün kendimi... Eminönü gibi hissediyorum... Gaddar, şefkatsiz, gürültülü, sahipsiz ve yalnız...
*
Bu gün kendimi... Kazdağları gibi hissediyorum... Siyanürlü, nefessiz, geleceksiz ve umarsız...
*
Bugün kendimi... Denizli gibi hissediyorum... Sallantılı, artçılara açık, endişeli ve kaçacak yeri yok...
HABER DEĞERİ
BURCU Esmersoy’un boşanmasının değil...
Evliliğini sürdürmesinin haber değeri vardır.
Nokta.
BEN SIKILDIM BABACAN
Yaptığın yazılı açıklamaların satır aralarını okumaya çalışmaktan...
Yanında yörende kimler olduğunu anlamaya çabalamaktan...
Her gün bin türlü dedikoduya maruz kalıyor olmaktan...
Bir gün “Kuracak” diye, öbür gün “Kurmayacak” diye haber almaktan...
Abdullah Gül’ün pozisyonuyla ilgili efsaneler işitmekten...
“Her an Davutoğlu ile birleşebilirler” türü fısıltılara uğramaktan...
Ben sıkıldım Ali Babacan...
Sen sıkılmadın mı?
DOĞU BEY! O CHECK UP DA AMERİKA’NIN OYUNU OLMASIN
VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Daha ne kadar genel başkan olarak kalmayı düşünüyorsunuz” sorusuna şu yanıtı vermiş:
“Sağlığım yerinde... Bütün organlarım çalışıyor... Check up yaptırıyorum... Sonuç 25-30 yaş insanların verileri... Benim genel başkanlığı bırakmamı Amerika istiyor...”
Aman Doğu Bey!
Yaptırdığınız check up’ları
başka bir yerde daha yaptırarak check ediniz.
Bu da Amerika’nın bir oyunu olabilir.
Çünkü Amerika, sizin genel başkanlığı bırakmamanızı da istiyor olabilir.
*
Unutmayın:
Kuşku duymak, devrimci bir eylemdir.
15 TEMMUZ’A ‘TİYATRO’ DEMEK SUÇ DEĞİLMİŞ!
MAHKEME karar vermiş, Yargıtay da onamış.
15 Temmuz’a “tiyatro” demek, suç değilmiş.
*
15 Temmuz’a “tiyatro” demek suç mudur, değil midir?
Bilmiyorum, bilemiyorum.
*
Ama şundan eminim:
15 Temmuz’a “tiyatro” demek...
FETÖ’cülerin o gün yaptıkları alçaklıkları, işledikleri cinayetleri, döktükleri kanı...
Aklamak paklamak kahpeliğine ilk adımı atmak demektir.
SEZAİ BEY BUNU BEĞENDİ Mİ?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yakında bir Suriye konferansı düzenleyeceklerini, PYD hariç tüm tarafları bir masa etrafında toplayacaklarını açıklamış.
*
Sezai Temelli bunu beğendi mi?
Selahattin Demirtaş mutlu mu?
Öcalan’ın duyguları ne?
ŞORTLU/BAŞÖRTÜLÜ
ÇANAKKALE’de adamın biri, markette alışveriş yapan başörtülü anne ve kızına bakıp “2023’te bunlardan kurtuluyoruz” demiş, ardından da ağza alınmayacak hakaretler etmiş.
*
Adam yakalanmış...
Ve savcılıkta serbest kalmış.
*
Şortlu kadına saldıran bir maganda serbest bırakıldığında...
Nasıl dünyaları sallıyorsak...
Sırf başörtülü oldukları için kadınlara saldıran bu maganda da serbest bırakıldığında...
Dünyaları sallamayız.
İnsan olmanın yolu buradan geçiyor.
AK Parti’den Kazdağları için şunları işitmek istiyoruz
Tek bir ağacın bile kesilmesine göz yummayız... Fidan dikerek orman geri getirilmez... Fidan midan laflarını artık etmiyoruz, etmeyeceğiz.
Protestocuların gizli amaçları falan bizi ilgilendirmez... Biz sadece Allah’ın emaneti olan doğaya ihanet var mı, yok mu ona bakarız.
Siyanürün zerresine bile tahammülümüz yoktur... Kanadalı o şirket, siyanürünü alıp gitsin de Kanada’nın doğasında kullansın.
Bu madenin izni taaa AK Parti kurulmadan önce verilmiş... AK Parti kurulmadan önce atılan çoğu adımı nasıl engellediysek, bu adımı da engelleriz.
Altın aranan bölgenin Kazdağları’nın göbeğinde olmaması hiç önemli değil... Kazdağları’nın 40 km ötesi de doğamızın bir parçasıdır.
BUGÜN KENDİMİ...
Bugün kendimi... Esenler Otogarı gibi hissediyorum... Tekinsiz, karanlık, yabani, hoyrat ve külüstür...
*
Bugün kendimi... Eminönü gibi hissediyorum... Gaddar, şefkatsiz, gürültülü, sahipsiz ve yalnız...
*
Bu gün kendimi... Kazdağları gibi hissediyorum... Siyanürlü, nefessiz, geleceksiz ve umarsız...
*
Bugün kendimi... Denizli gibi hissediyorum... Sallantılı, artçılara açık, endişeli ve kaçacak yeri yok...
HABER DEĞERİ
BURCU Esmersoy’un boşanmasının değil...
Evliliğini sürdürmesinin haber değeri vardır.
Nokta.
BEN SIKILDIM BABACAN
Yaptığın yazılı açıklamaların satır aralarını okumaya çalışmaktan...
Yanında yörende kimler olduğunu anlamaya çabalamaktan...
Her gün bin türlü dedikoduya maruz kalıyor olmaktan...
Bir gün “Kuracak” diye, öbür gün “Kurmayacak” diye haber almaktan...
Abdullah Gül’ün pozisyonuyla ilgili efsaneler işitmekten...
“Her an Davutoğlu ile birleşebilirler” türü fısıltılara uğramaktan...
Ben sıkıldım Ali Babacan...
Sen sıkılmadın mı?
DOĞU BEY! O CHECK UP DA AMERİKA’NIN OYUNU OLMASIN
VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Daha ne kadar genel başkan olarak kalmayı düşünüyorsunuz” sorusuna şu yanıtı vermiş:
“Sağlığım yerinde... Bütün organlarım çalışıyor... Check up yaptırıyorum... Sonuç 25-30 yaş insanların verileri... Benim genel başkanlığı bırakmamı Amerika istiyor...”
Aman Doğu Bey!
Yaptırdığınız check up’ları
başka bir yerde daha yaptırarak check ediniz.
Bu da Amerika’nın bir oyunu olabilir.
Çünkü Amerika, sizin genel başkanlığı bırakmamanızı da istiyor olabilir.
*
Unutmayın:
Kuşku duymak, devrimci bir eylemdir.
15 TEMMUZ’A ‘TİYATRO’ DEMEK SUÇ DEĞİLMİŞ!
MAHKEME karar vermiş, Yargıtay da onamış.
15 Temmuz’a “tiyatro” demek, suç değilmiş.
*
15 Temmuz’a “tiyatro” demek suç mudur, değil midir?
Bilmiyorum, bilemiyorum.
*
Ama şundan eminim:
15 Temmuz’a “tiyatro” demek...
FETÖ’cülerin o gün yaptıkları alçaklıkları, işledikleri cinayetleri, döktükleri kanı...
Aklamak paklamak kahpeliğine ilk adımı atmak demektir.
SEZAİ BEY BUNU BEĞENDİ Mİ?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yakında bir Suriye konferansı düzenleyeceklerini, PYD hariç tüm tarafları bir masa etrafında toplayacaklarını açıklamış.
*
Sezai Temelli bunu beğendi mi?
Selahattin Demirtaş mutlu mu?
Öcalan’ın duyguları ne?
ŞORTLU/BAŞÖRTÜLÜ
ÇANAKKALE’de adamın biri, markette alışveriş yapan başörtülü anne ve kızına bakıp “2023’te bunlardan kurtuluyoruz” demiş, ardından da ağza alınmayacak hakaretler etmiş.
*
Adam yakalanmış...
Ve savcılıkta serbest kalmış.
*
Şortlu kadına saldıran bir maganda serbest bırakıldığında...
Nasıl dünyaları sallıyorsak...
Sırf başörtülü oldukları için kadınlara saldıran bu maganda da serbest bırakıldığında...
Dünyaları sallamayız.
İnsan olmanın yolu buradan geçiyor.