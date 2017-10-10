ABD ile nasıl başa çıkılır bilmiyorum.

*

Ama nasıl başa çıkılmayacağını biliyorum:

*

- Mesela... Sonu gelmeyecek cengâverlik öyküleri anlatarak başa çıkılmaz.

*

- Mesela... Hamaseti akılcılığa yeğleyerek başa çıkılmaz.

*

- Mesela... Zekice çıkışlar yerine trip atmayı tercih ederek başa çıkılmaz.

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- Mesela... Arka kapı diplomasisi yerine sürekli ön kapıdan bağırarak başa çıkılmaz.

*

- Mesela... Sonu asla gelmeyecek posta koymalarla başa çıkılmaz.

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- Mesela... Soğukkanlılığı kaybederek ve mantığı savuşturarak başa çıkılmaz.

AMERİKAN KARŞITI OLMAYI DÜŞÜNEN MUHAFAZAKÂRLAR İÇİN BİR ŞİİR, BİR TÜRKÜ

- NÂZIM HİKMET’TEN: “Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz” dediği için bir Ankara gazetesi, “Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ” diye manşet atınca... Nâzım Hikmet de “Vatan Haini” adlı efsane şiiri kaleme almıştı. Hem Amerika’ya hem de Amerikancılara tarih boyunca verilmiş en okkalı derstir bu şiir. Muhafazakârlarımız ezberledikleri onlarca Necip Fazıl şiirinin yanına bunu da ekleyebilir.

- ÂŞIK MAHSUNİ ŞERİF’TEN: Milliyetçi muhafazakâr kesimlerimizin “Sovyetlere karşı ABD” dengesine ayak uydurduğu zamanlarda Mahsuni’nin haykırdığı bu türkü... Adı: “Katil Amerika”... Sözlerine gelince... “Defol git benim yurdumdan / Amerika katil katil / Yıllardır bizi bitirdin / Amerika katil katil” diye başlıyor... “Devleti devlete çatar / İt gibi pusuda yatar / Kan döktürür silah satar / Amerika katil katil” diye devam ediyor. Melodisi hoştur. Kolay bellenir. İsmail Kahraman’dan dinlemeyi çok arzu ediyoruz.

TRUMP İÇİN NE DEDİYSEK O

TRUMP için dedim ki...

- Bu adam sırt sıvazlıyor ama arkadan yapacağını yapıyor.

- Bu adam yüze karşı gülüyor ama arkadan dolap çeviriyor.

- Bu adam eli kuvvetlice sıkıyor ama bırakınca unutuyor.

*

Benim günler önce söylediğimi...

Şimdi herkes söylemeye başladı.

*

Son zamanlarda biraz fazla “Ben demiştim” demeye başladım.

Yaşlanıyor muyum acaba?

Yoksa hafazanallah kibir mi?

SÖZ KONUSU ABD İSE MANŞETİ ATMADAN ÖNCE BİN KERE DÜŞÜNECEKSİN

10 gün önce...

İki gazetede atılan manşet...

*

Söz konusu ABD ise...

Manşeti atarken...

Bin kere düşüneceksin.

ERDOĞAN’A KARŞIYIM DİYE ABD’DEN YANA OLMA!

ERDOĞAN’a karşıyım diye...

ABD’den yana olma!

*

Ama Erdoğan’a taraftarım diye de...

Erdoğan’ı hatalarıyla yüzleştirecek eleştirilerinden yoksun bırakma!

*

Kısacası...

Dengeli ol ki...

Genç kalasın.

Genç kalasın.

FETULLAH’A BAYRAM ETTİRMEMEK İÇİN

ABD ile aramızda çıkan vize krizi...

En çok kimi sevindirmiştir?

Tabii ki Fetullah’ı?

*

O zaman bu krizle ilgili ne yapmalıyız?

Tabii ki sorunu diplomasiyle çözüp...

Fetullah’ın gülümsemesini yüzünde dondurmalıyız.

BİR DE UÇAK ALDIYDIK

11 milyar dolara uçak almıştık ABD’den.

Hem de 10 gün önce...

*

Vize mize yoksa...

O uçakları nasıl alacağız?

*

Adrese mi postalayacaklar?

Nedir?

SALATA

BİR zamanlar Rus salatasını, Amerikan salatası yapmıştık.

*

Şimdi de Amerikan salatasını, Rus salatası mı yapacağız?

DURDURUN GÜNDEMİ, İNECEK VAR

- BARZANİ de Barzani diyorduk ki... Ak tolgalı Melih Gökçek birden geride bıraktı Barzani’yi...

*

- Gökçek de Gökçek diyorduk ki... Aniden “Akın var akın, İdlib’e akın” türküsü çıktı ortaya...

*

- İdlib de İdlib diyorduk... Şak diye ABD vizeleri askıya alarak... Alayını birden sildi attı gündemden...

BASBAYAĞI SIRITIYOR İŞTE

YOK, aslında için için ağlıyormuş.

Yok, sinirden gülüyormuş.

Yok, bu gülüş, bir ağlayışın gülüşüymüş.

Yok, düştüğü hale gülüyormuş.

Yok şuymuş, yok buymuş.

Arda’nın gülüşüne bin bir mana yükleyenler var ya...

Arda’yı işte bunlar delirtti!

*

Bırakın müdafaayı, muhafazayı falan.

Herif basbayağı sırıtıyor işte!