Soçi’den ne bekleniyor, geri çekilmeden sonra ne olacak?

Türkiye ile ABD arasında varılan 120 saatlik mutabakatta son 12 saate girildi. Bugün gözler Suriye’de, kulaklar ise Erdoğan-Putin zirvesinin yapılacağı Soçi’den gelecek haberlerde olacak.
ABD’yle varılan 120 saatlik anlaşmanın ilk 48 saatinde sahada ciddi bir hareketlilik söz konusu değildi. Ama dünden itibaren geri çekilme başladı. Suriye’nin güneyinden ziyade Haseke’ye doğru çekiliyorlar. Çıkışlarda askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu herhangi bir engel çıkarmadı. Çekildikleri araçların önemli bir kısmının gazete kâğıtları ile kapatıldığı söyleniyor. O nedenle çekilen terörist sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Ayrıca araçların içinin görünmemesi için alınan tedbirlerin bir kısmının yaralı teröristlerden kaynaklandığı söyleniyor. Çekilmenin asıl bugün hızlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “120 saate uyulduğu takdirde ne âlâ. Uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı harekâtını bırakılan yerden aynen devam ettiririz” demişti. Bunun bir blöf olmadığı artık anlaşılmıştır. Türkiye, 22 Ekim saat 22.00’ye kadar operasyonları durdurdu. Ancak Amerikalılara “Saat 22.01 olduğunda içeride kalan terörist varsa etkisiz hale getiririz” mesajı iletildi. Son dakikada bir oyun oynar ve çekilmezlerse, harekâtın daha etkili bir şekilde başlayacağından kuşku yok. Böyle bir yanlışı göze alabileceklerini sanmıyorum. Başta ABD buna izin vermez. Ağır silahların toplanması konusunda ABD ile yakın bir koordinasyon içinde çalıştığı söyleniyor. Ayrıca ABD’liler çekildikleri yerlerdeki üsleri imha ediyorlar. ABD’nin bölgede 18 üssü vardı. Şu ana çekildikleri 4 üssü imha ettiler.
KARA PROPAGANDAYA DİKKAT!
Barış Pınarı harekâtı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın en önemli ordularından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Tek bir sivilin burnu kanamadan, bölgede varlığı bilinen Hıristiyanlara ait tek bir ibadethane zarar görmeden başarılı bir operasyon yürütüyorlar. Bu arada psikolojik savaş unsurları da boş durmuyor. Suudi Arabistan ve BAE tarafından beslenen trol ordusu, Suriye Milli Ordusu’nu hedef almış durumda. “Türklerle birlikte savaşıyorsunuz. Siz de Müslümansınız ama sizi şehit saymıyorlar” diye sosyal medyadan yoğun bir kampanya yürütüyorlar. Bir defa adı üstünde Suriye Milli Ordusu, öncelikle kendi vatanları için savaşıyorlar. Vatanı için savaşan her Müslüman şehittir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği gibi Suriye Milli Ordusu şimdiye kadar 76 şehit verdi. Amerika ile işbirliği yapanlar özgürlük savaşçısı olarak gösterilirken, Türkiye ile işbirliği yapanlar kirli kampanyalarla yıpratılmak isteniyor. Zaman zaman bizim içimizdeki ırkçı kafalar da benzer yanlışları yapıyorlar. Ama bu Suriye Milli Ordusu’na karşı değil, öncelikle Türkiye’ye yönelik bir operasyon. Bu tuzağa düşmemek lazım.
ABD İLE KRİZ BEKLENİYOR MU?
Bugün 22 Ekim 2019...
Bu tarihi bir yere kaydedin.
Çünkü bugün Türkiye, ABD ve Rusya arasında çok önemli gelişmelere sahne olacak.
Soçi’de Erdoğan-Putin zirvesinde ve 120 saatin sona ermesiyle birlikte Türkiye ile ABD arasında çok önemli bir trafik yaşanacak.
Peki böylesine kritik bir süreçte Ankara’daki beklenti ne yönde?
Bir kriz beklenmiyor.
Önce ABD cephesine bakalım.
120 saatin sonunda çekilmenin tamamlanması bekleniyor. Bu durumda Türkiye, Barış Pınarı harekâtını bitirdiğini açıklayacak. ABD ile varılan mutabakatın 11. maddesine göre Türk askeri güvenli bölgede kalmaya devam edecek.
Yine Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmanın 12. maddesine göre ise ABD eşzamanlı olarak yaptırımları kaldırdığını açıklayacak.
Son bir soru. Peki 13 Kasım’daki Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşecek mi? Çok olağanüstü bir durum yaşanmadığı takdirde yüzde 99.9 oranında bu görüşme gerçekleşecek.
SOÇİ ZİRVESİNDEN NE ÇIKAR?
Rusya cephesine bakınca, Soçi zirvesinden çok önemli sonuçlar bekleniyor.
Türkiye ile Rusya, Fırat’ın doğusunda Rusya ile rejimin kontrol ettiği bölgeyi ve Menbiç’i masaya yatıracaklar. Türkiye, Suriye üniforması altında korunan bir YPG varlığı istemiyor. Putin’in buna imkân vermeyeceğine inanıyor. Putin Türkiye ile Suriye’yi yakınlaştırma peşinde. Türkiye ile Suriye arasında sınır güvenliğini kontrol eden bir mekanizmanın kurulmasını istiyor. Putin’in çabalarıyla Türkiye ile Suriye arasındaki duvarlar aşılıyor.
Johnson mektubunu aldığında İsmet Paşa, “Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır” demişti. O zaman yeni bir dünya kurulmadı ama Barış Pınarı harekâtıyla Suriye’de yeni bir denge oluştu. Türkiye de ABD ve Rusya’yla birlikte o dengeyi kuran ülkelerden biri oldu.
Soçi’den ne bekleniyor, geri çekilmeden sonra ne olacak?
Türkiye ile ABD arasında varılan 120 saatlik mutabakatta son 12 saate girildi. Bugün gözler Suriye’de, kulaklar ise Erdoğan-Putin zirvesinin yapılacağı Soçi’den gelecek haberlerde olacak.
ABD’yle varılan 120 saatlik anlaşmanın ilk 48 saatinde sahada ciddi bir hareketlilik söz konusu değildi. Ama dünden itibaren geri çekilme başladı. Suriye’nin güneyinden ziyade Haseke’ye doğru çekiliyorlar. Çıkışlarda askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu herhangi bir engel çıkarmadı. Çekildikleri araçların önemli bir kısmının gazete kâğıtları ile kapatıldığı söyleniyor. O nedenle çekilen terörist sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Ayrıca araçların içinin görünmemesi için alınan tedbirlerin bir kısmının yaralı teröristlerden kaynaklandığı söyleniyor. Çekilmenin asıl bugün hızlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “120 saate uyulduğu takdirde ne âlâ. Uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı harekâtını bırakılan yerden aynen devam ettiririz” demişti. Bunun bir blöf olmadığı artık anlaşılmıştır. Türkiye, 22 Ekim saat 22.00’ye kadar operasyonları durdurdu. Ancak Amerikalılara “Saat 22.01 olduğunda içeride kalan terörist varsa etkisiz hale getiririz” mesajı iletildi. Son dakikada bir oyun oynar ve çekilmezlerse, harekâtın daha etkili bir şekilde başlayacağından kuşku yok. Böyle bir yanlışı göze alabileceklerini sanmıyorum. Başta ABD buna izin vermez. Ağır silahların toplanması konusunda ABD ile yakın bir koordinasyon içinde çalıştığı söyleniyor. Ayrıca ABD’liler çekildikleri yerlerdeki üsleri imha ediyorlar. ABD’nin bölgede 18 üssü vardı. Şu ana çekildikleri 4 üssü imha ettiler.
KARA PROPAGANDAYA DİKKAT!
Barış Pınarı harekâtı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın en önemli ordularından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Tek bir sivilin burnu kanamadan, bölgede varlığı bilinen Hıristiyanlara ait tek bir ibadethane zarar görmeden başarılı bir operasyon yürütüyorlar. Bu arada psikolojik savaş unsurları da boş durmuyor. Suudi Arabistan ve BAE tarafından beslenen trol ordusu, Suriye Milli Ordusu’nu hedef almış durumda. “Türklerle birlikte savaşıyorsunuz. Siz de Müslümansınız ama sizi şehit saymıyorlar” diye sosyal medyadan yoğun bir kampanya yürütüyorlar. Bir defa adı üstünde Suriye Milli Ordusu, öncelikle kendi vatanları için savaşıyorlar. Vatanı için savaşan her Müslüman şehittir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği gibi Suriye Milli Ordusu şimdiye kadar 76 şehit verdi. Amerika ile işbirliği yapanlar özgürlük savaşçısı olarak gösterilirken, Türkiye ile işbirliği yapanlar kirli kampanyalarla yıpratılmak isteniyor. Zaman zaman bizim içimizdeki ırkçı kafalar da benzer yanlışları yapıyorlar. Ama bu Suriye Milli Ordusu’na karşı değil, öncelikle Türkiye’ye yönelik bir operasyon. Bu tuzağa düşmemek lazım.
ABD İLE KRİZ BEKLENİYOR MU?
Bugün 22 Ekim 2019...
Bu tarihi bir yere kaydedin.
Çünkü bugün Türkiye, ABD ve Rusya arasında çok önemli gelişmelere sahne olacak.
Soçi’de Erdoğan-Putin zirvesinde ve 120 saatin sona ermesiyle birlikte Türkiye ile ABD arasında çok önemli bir trafik yaşanacak.
Peki böylesine kritik bir süreçte Ankara’daki beklenti ne yönde?
Bir kriz beklenmiyor.
Önce ABD cephesine bakalım.
120 saatin sonunda çekilmenin tamamlanması bekleniyor. Bu durumda Türkiye, Barış Pınarı harekâtını bitirdiğini açıklayacak. ABD ile varılan mutabakatın 11. maddesine göre Türk askeri güvenli bölgede kalmaya devam edecek.
Yine Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmanın 12. maddesine göre ise ABD eşzamanlı olarak yaptırımları kaldırdığını açıklayacak.
Son bir soru. Peki 13 Kasım’daki Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşecek mi? Çok olağanüstü bir durum yaşanmadığı takdirde yüzde 99.9 oranında bu görüşme gerçekleşecek.
SOÇİ ZİRVESİNDEN NE ÇIKAR?
Rusya cephesine bakınca, Soçi zirvesinden çok önemli sonuçlar bekleniyor.
Türkiye ile Rusya, Fırat’ın doğusunda Rusya ile rejimin kontrol ettiği bölgeyi ve Menbiç’i masaya yatıracaklar. Türkiye, Suriye üniforması altında korunan bir YPG varlığı istemiyor. Putin’in buna imkân vermeyeceğine inanıyor. Putin Türkiye ile Suriye’yi yakınlaştırma peşinde. Türkiye ile Suriye arasında sınır güvenliğini kontrol eden bir mekanizmanın kurulmasını istiyor. Putin’in çabalarıyla Türkiye ile Suriye arasındaki duvarlar aşılıyor.
Johnson mektubunu aldığında İsmet Paşa, “Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır” demişti. O zaman yeni bir dünya kurulmadı ama Barış Pınarı harekâtıyla Suriye’de yeni bir denge oluştu. Türkiye de ABD ve Rusya’yla birlikte o dengeyi kuran ülkelerden biri oldu.