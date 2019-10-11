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Abdulkadir Selvi

Abdulkadir Selvi

aselvi@hurriyet.com.tr

PKK’nın Hıristiyan tuzağı

11 Ekim 2019

Suriye operasyonu sadece sahada devam etmiyor. Aynı zamanda sosyal medyada da terör örgütünün kirli propagandasına karşı mücadele ediliyor. Türkiye düşmanlığı söz konusu olunca el ele veren PKK ile FETÖ, bu kirli savaşta da işbirliği yapıyor. Amaçları Batı kamuoyunu etkilemek. Onun için kadınların ve çocukların katledildiği savaş görüntülerini, “Türkiye sivilleri katlediyor” diye servis ediyorlar.

Barış Pınarı harekâtında ise yeni bir stratejiyi uyguluyorlar. ABD’de yönetim üzerinde etkin olan Evanjelistleri ve Batı kamuoyunu etkilemek için “Türkiye Hıristiyanların kutsal mabetlerini hedef alıyor” propagandasını yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Hıristiyanlara roket atıp ‘Türkiye bombalıyor’ diyorlar” sözleriyle buna dikkat çekti. Harekâtın başladığı 9 Ekim gününden itibaren Hıristiyanlarla ilgili kirli bir kampanya yürüten terör örgütü, MİT’in ve TSK’nın dikkati sayesinde şu ana kadar bu yönde tek bir kanıt sunamadı. Çünkü harekâtın hedefinde sadece teröristler var. Sivillerin, mabetlerin, okulların, hastanelerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor.

Terör örgütü, Hıristiyan kartını kullanarak Batı kamuoyunu aleyhimize geçirmek için Türkiye’yi tuzağa düşürmeye çalıştı. Dün Tel Abyad’dan Akçakale’yi hedef alan havan atışları yapıldı. Elbette ki hedef sivil halkta korku ve paniğe neden olmaktı. Havanla saldıran PKK-YPG’nin stratejik bir hedefinin olduğu ortaya çıktı. Havan toplarının izlerini takip eden güvenlik birimlerimiz bunların terör örgütünün mevzilerinden değil, yerleşim yerlerinin içinden atıldığını tespit etti. Havan mermilerinin izlerinin takip edilmesi üzerine atışın Tel Abyad’daki Hıristiyanların yaşadığı alanlardan yapıldığı tespit edildi. Havanların özelikle Hıristiyanların kiliselerinin, konutlarının, hastanelerinin duvarının dibinden ve yine Hıristiyanlara ait okulun bahçesinden atıldığı belirlendi. Havanların mobil araçlardan atıldığı tespit edildi ancak anında vurulmadı. Terör örgütünün Batı kamuoyunda “Türkiye Hıristiyanların mabetlerini hedef alıyor” propagandası yapmasına fırsat vermemek için araçların bölgeyi terk etmesi beklendi. Hıristiyanların bulunduğu mahallin dışına çıktığı tespit edildiği anda ise vurularak imha edildi.

Türkiye’yi hedef alan havanların, ABD’lilerin terör örgütüne verdiği 4x4 ciplerden atıldığı tespit edildi. YPG, bize karşı müttefikimiz ABD’nin verdiği havan mermilerini kullandı.

HAVA SAHASININ KULLANIMI

Harekât savaş uçaklarımızın bombardımanı ile başlamıştı ancak ikinci günde savaş uçaklarının kullanılmaması, “Hava sahasının kullanımında bir sorun mu var” sorusuna yol açtı. Güvenlik birimleri, hava sahasının kullanımında herhangi bir sorun olmadığını belirttiler. Sahanın düz olması ve hedeflerin topçumuzun menzili içinde olması nedeniyle savaş uçaklarına ihtiyaç duyulmadığı ifade edildi. İhtiyaç halinde savaş uçaklarının hedefleri vurmak için hazır bekletildiği kaydedildi.

Operasyonunun ilk iki gününde daha önceden belirlenen hedeflerin yüzde yüz isabetle imha edildiği belirtildi. Terör örgütüne ait mühimmat, suikast silahları, tanksavar füzeler ve bombaların bulunduğu depoların ortadan kaldırıldığı söylendi. Ancak operasyon sürecinde tespit edilen silah depoları ve stratejik mevzilerini vurmaya devam edileceği kaydedildi.

ŞEHİR SAVAŞI BAŞLAMADI

Kırsaldan şehir merkezlerine doğru, hilal şeklinde yürütülen operasyonda şu ana kadar şehir merkezlerine girilmediği ifade edildi. Afrin operasyonunda olduğu gibi şehir merkezlerinin etrafında kontrol tam olarak sağlandıktan sonra meskûn mahal operasyonunun başlayacağı belirtildi. Önce mevzilere yerleştirilen teröristlerin etkisiz hale getirildiği, ancak henüz meskûn mahal operasyonunun başlamadığı kaydedildi.

ERDOĞAN’IN MESAJI

Dün AK Parti’nin Genişletilmiş İl başkanları toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem batı kamuoyuna uyarıda bulundu hem de Arap dünyasını aleyhimize kışkırtmaya çalışan Suudi Arabistan ve Mısır’a yanıt verdi. Suudi Arabistan’a Yemen’deki katliamları, açlıktan ölüme terk edilen çocukları hatırlatırken, batılı liderlere, “Kapıları açar, Suriyeli mültecileri Paris’e, Berlin’e, Brüksel’e yığarım” mesajını verdi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları ile konuşmamda,  Erdoğan’ın konuşmasının üzerinde  dikkatle çalışıldığı sonucunu çıkardım.

 AKAR: SİLAH DEPOLARI VE SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Erdoğan, konuşmasını yapıp AK
Parti’nin genişletilmiş il başkanları toplantısından ayrıldıktan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyona ilişkin bilgi verdi. Akar’ın, “Terör örgütüne ait silah depoları, sığınaklar ve tünelleri imha ettik. Hedefler yüzde yüz isabetle vuruldu” dediğini öğrendim. Hulusi Akar, “TSK bütün unsurları ile topyekûn olarak bu operasyonu başarıyla bitirmekte kararlıdır” ifadesini kullanmış. Hulusi Akar operasyona ilişkin sadece bilgi vermemiş, “Dua ve desteklerinizi istiyorum” demiş.

Bütün dualar Mehmetçik için...

 

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