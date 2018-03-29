İttifak cephesinden yeni haberler

Kılıçdaroğlu, ısrarlı sorularımız üzerine, ”O konuda fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Doğru da olmaz bu aşamada. Tabii görüşmeler yapılıyor” demekle yetinmişti.

CHP Lideri daha önce de ilkeler ittifakı ortaya atmış, hayır cephesinin bir demokrasi ittifakı çerçevesinde bir araya gelebileceğini ifade etmişti.

CHP ittifaklara karşı değil. İttifakla ilgili zemini güçlü tutmak istiyor. Bu amaçla tüzüğünde ittifaka imkân veren düzenlemeler yaptı. Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak başvuruda ittifakla ilgili iptal istenmeyecek. Sadece Anayasa’daki eşitlik ilkesi ve seçim güvenliği konusunda bazı maddelerin iptali talep edilecek.

İttifakın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği elbette ki önümüzdeki süreçte netleşecek. O nedenle CHP, ittifaklar konusunda esnek bir model öneriyor.

Bunu 4 başlık halinde toplamak mümkün:

1- Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda herkes kendi adayını çıkarabilir. İkinci turda ittifak yapılabilir.

2- Birinci turda da ittifak yapılabilir.

3- Birinci ve ikinci turda da ittifak yapılabilir.

4- Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir sınırlama konulmaz. Herkes kendi adayını çıkarır. Milletvekili seçiminde ittifak yapılabilir.

Buna bir de mahalli seçimleri eklemek gerekiyor. CHP yerel seçimlerde ittifak arayışına girecek mi? Kılıçdaroğlu, ”Yerel yönetimlerde normal kendi adayımızı çıkaracağız” dedi. Bu durumda yerel seçimde ittifak arayışı yok. İttifak olursa, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi için olabilir.

ÖNCELİK SEÇİM GÜVENLİĞİNDE

Gazetecilik aynı zamanda fikri takibi de gerektiriyor. O nedenle kulislere baktım, CHP’nin hangi parti ya da partilerle temas kurduğunu öğrenmeye çalıştım.

1- Seçim ittifakından önce sandık güvenliği konusunda işbirliği ön plana çıktı.

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin güçlü olduğu bölgelerde sandık güvenliği noktasında işbirliğine gidilmesi. Hatırlarsanız 7 Haziran seçimlerinde ‘Oy ve Ötesi’ bu konuda inisiyatif üstlenmişti. Yeni dönemde ise CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oyların kullanılması, sayımı, özel tutanağa işlenmesi ve birleştirme tutanağında toplanması aşamalarında işbirliği öngörülüyor.

2- Seçim ittifakı için temaslar var, çabalar sürdürülüyor. Ama somut olarak HDP, İYİ Parti ya da Saadet Partisi ile masaya oturulmuş değil. Ancak CHP ittifaka açık, Kılıçdaroğlu ise ittifak iklimini canlı tutmaya çalışıyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Bu konuda özel olarak bir çalışma, kurulmuş komisyon, görevlendirme, görüşme takvimi yok. Ama informal düzeyde siyasi partilerle görüş alışverişi yapılıyor” sözleriyle mevcut tabloyu ortaya koydu.

İTTİFAKTAKİ ZORLUKLAR

İttifakı modelleme konusunda zorluklar yaşanıyor. CHP ile HDP ittifakı söz konusu olduğunda İYİ Parti ittifakta yer almıyor. Engin Altay’ın dediği gibi, ”Ateşle barut yan yana gelirse ittifak olmaz” CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakı için zemin henüz hazır değil.

İttifak denilince şimdiye kadar, ’cumhur ittifakı’ndan söz ettik. Çünkü AK Parti-MHP ittifakı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifakın hedefini yüzde 60 olarak belirledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 60-65 oy oranı ile kazandığı takdirde bunun dünyaya karşı önemli bir mesaj olacağına inanıyor. O nedenle cumhur ittifakına güçlü bir şekilde destek verilmesini istiyor. Sık sık, ”Büyük fotoğrafa odaklanın” diye uyarıyor.

Muhalefette ittifakın önünde ise önemli zorluklar var. Kılıçdaroğlu, ittifakın gerekli olduğuna inanıyor ve bu konuda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır. Çünkü 2019 seçim sonuçlarına göre siyaset yeniden dizayn edilecek. 2019 seçimlerinin hangi liderleri götürüp hangi partilerin kapısına kilit vuracağı belli değil. Ama 2019’da seçimlerin siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacağı kesin.