İstanbul’da AK Parti ve CHP’nin adayı kim?

İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylıkları konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
AK Parti’nin bu hafta sonu yapılan temayül yoklamasında İstanbul’da Binali Yıldırım açık ara önde çıktı. Numan Kurtulmuş’un da hatırı sayılır bir oy aldığını söylemek mümkün. İstanbul için Binali Yıldırım ismi kesinleşti diyebiliriz. Aynı durum Ankara’da Mehmet Özhaseki için geçerli. Özhaseki’nin çalışmalara başlamasının istendiği söyleniyor. Ancak Ankara’daki temayül yoklamasında Emrullah İşler ile Fatih Şahin’e de oy çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı yabana atmayın. Tuna, kısa sürede Ankara halkının takdirini topladı. Temayülde de önemli bir destek sağladığı söyleniyor.
AK Parti’de İzmir’de birkaç isim üzerinde duruluyor. Mahmut Özgener’in siyaseti düşünmediğini bildirmesi üzerine gözler yeni isimlere çevrilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuluyordu. Ama Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’nda devamı neredeyse kesinleşti. Mahmut Özgener ise AK Parti’nin ilgi alanından çıkmış değil. Özgener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gidecek telefona hayır demeyeceği söyleniyor.
ANKARA’NIN İLÇELERİ İÇİN ANKET
Bu arada Ankara’nın ilçeleri için bir anket çalışması yürütüldüğü söyleniyor. Altındağ’ın başarılı belediye başkanı Veysel Tiryaki’nin ismi bu kez Yenimahalle için gündemde. CHP Yenimahalle’de mevcut belediye Başkanı Fethi Yaşar’la devam dedi. Altındağ için Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Etimesgut için ise Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün sorulduğu söyleniyor. MHP Etimesgut’ta mevcut belediye başkanı Enver Demirel ile devam demişti. AK Partili Mesut Akgül’ün belediye başkanı olduğu Mamak’ta Abdullah Özer’in, yine AK Partili Selçuk Çetin’in yönettiği Pursaklar’da ise Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ayhan Yılmaz’ın isimlerinin halka sorulacağı söyleniyor.
Ama iki isim var ki çok çarpıcı. Sincan için Osman Gökçek’in, Keçiören için Turgut Altınok’un isminin sorulduğu söyleniyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in isminin MHP’yle geçtiği bir dönemde Osman Gökçek ismi ilginç geldi. Turgut Altınok ise Keçiörenlilerin sevdiği eski belediye başkanı. Tabii bunlar adaylar değil, altını çizerek söylüyorum ki şimdilik sadece ankette sorulan isimler. Başka isimlerle başka anketlerin yapılacağını da hemen ekleyeyim.
CHP’NİN İSTANBUL ADAYI
Bu arada muhalefet cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmeyi planlıyordu. Ancak Edirne milletvekili Erdin Bircan’ın ölümü nedeniyle programını değiştirmek zorunda kaldı. Bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta görüşecekler. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile ikinci görüşmeyi yapmadan önce Karamollaoğlu ile bir araya gelmek istiyor. Kılıçdaroğlu, yerel seçim ittifakına Saadet Partisi’ni de dahil etmek istiyor. Kılıçdaroğlu’nu bekleyen önemli bir randevu da Muharrem İnce görüşmesi olacak. Kılıçdaroğlu’nun pazar günü İnce ile görüşmeyi planladığı ortaya çıktı. Ancak Erdin Bircan’ın vefat etmesi üzerine görüşme gerçekleşmemiş. Çarşamba ya da perşembe günü bir araya gelmeleri bekleniyor. İstanbul için Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’ye sıcak bakmadığı biliniyor. Ancak siyasetin şartları nasıl oluşur bilinmez. Ama konu İstanbul olunca Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bir yere yazın derim. AK Parti’nin yaptırdığı anketlerde de CHP’nin en başarılı belediye başkanı olarak çıkıyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na en yakın isim Ekrem İmamoğlu diyebilirim. En azından Kılıçdaroğlu’nun gönlünde yatan ismin Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyorum.
ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ
Bu arada AK Parti ile MHP arasında yerel seçim ittifakının olmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açıklanmıştı. Ama iki lider aynı zamanda cumhur ittifakının devam ettiğini teyit etmişlerdi. Bu arada arka kapı diplomasisi işledi. Erdoğan ile Bahçeli’nin yakın zamanda bir araya gelmesi bekleniyor.
İstanbul’da AK Parti ve CHP’nin adayı kim?
İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylıkları konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
AK Parti’nin bu hafta sonu yapılan temayül yoklamasında İstanbul’da Binali Yıldırım açık ara önde çıktı. Numan Kurtulmuş’un da hatırı sayılır bir oy aldığını söylemek mümkün. İstanbul için Binali Yıldırım ismi kesinleşti diyebiliriz. Aynı durum Ankara’da Mehmet Özhaseki için geçerli. Özhaseki’nin çalışmalara başlamasının istendiği söyleniyor. Ancak Ankara’daki temayül yoklamasında Emrullah İşler ile Fatih Şahin’e de oy çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı yabana atmayın. Tuna, kısa sürede Ankara halkının takdirini topladı. Temayülde de önemli bir destek sağladığı söyleniyor.
AK Parti’de İzmir’de birkaç isim üzerinde duruluyor. Mahmut Özgener’in siyaseti düşünmediğini bildirmesi üzerine gözler yeni isimlere çevrilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuluyordu. Ama Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’nda devamı neredeyse kesinleşti. Mahmut Özgener ise AK Parti’nin ilgi alanından çıkmış değil. Özgener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gidecek telefona hayır demeyeceği söyleniyor.
ANKARA’NIN İLÇELERİ İÇİN ANKET
Bu arada Ankara’nın ilçeleri için bir anket çalışması yürütüldüğü söyleniyor. Altındağ’ın başarılı belediye başkanı Veysel Tiryaki’nin ismi bu kez Yenimahalle için gündemde. CHP Yenimahalle’de mevcut belediye Başkanı Fethi Yaşar’la devam dedi. Altındağ için Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Etimesgut için ise Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün sorulduğu söyleniyor. MHP Etimesgut’ta mevcut belediye başkanı Enver Demirel ile devam demişti. AK Partili Mesut Akgül’ün belediye başkanı olduğu Mamak’ta Abdullah Özer’in, yine AK Partili Selçuk Çetin’in yönettiği Pursaklar’da ise Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ayhan Yılmaz’ın isimlerinin halka sorulacağı söyleniyor.
Ama iki isim var ki çok çarpıcı. Sincan için Osman Gökçek’in, Keçiören için Turgut Altınok’un isminin sorulduğu söyleniyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in isminin MHP’yle geçtiği bir dönemde Osman Gökçek ismi ilginç geldi. Turgut Altınok ise Keçiörenlilerin sevdiği eski belediye başkanı. Tabii bunlar adaylar değil, altını çizerek söylüyorum ki şimdilik sadece ankette sorulan isimler. Başka isimlerle başka anketlerin yapılacağını da hemen ekleyeyim.
CHP’NİN İSTANBUL ADAYI
Bu arada muhalefet cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmeyi planlıyordu. Ancak Edirne milletvekili Erdin Bircan’ın ölümü nedeniyle programını değiştirmek zorunda kaldı. Bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta görüşecekler. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile ikinci görüşmeyi yapmadan önce Karamollaoğlu ile bir araya gelmek istiyor. Kılıçdaroğlu, yerel seçim ittifakına Saadet Partisi’ni de dahil etmek istiyor. Kılıçdaroğlu’nu bekleyen önemli bir randevu da Muharrem İnce görüşmesi olacak. Kılıçdaroğlu’nun pazar günü İnce ile görüşmeyi planladığı ortaya çıktı. Ancak Erdin Bircan’ın vefat etmesi üzerine görüşme gerçekleşmemiş. Çarşamba ya da perşembe günü bir araya gelmeleri bekleniyor. İstanbul için Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’ye sıcak bakmadığı biliniyor. Ancak siyasetin şartları nasıl oluşur bilinmez. Ama konu İstanbul olunca Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bir yere yazın derim. AK Parti’nin yaptırdığı anketlerde de CHP’nin en başarılı belediye başkanı olarak çıkıyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na en yakın isim Ekrem İmamoğlu diyebilirim. En azından Kılıçdaroğlu’nun gönlünde yatan ismin Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyorum.
ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ
Bu arada AK Parti ile MHP arasında yerel seçim ittifakının olmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açıklanmıştı. Ama iki lider aynı zamanda cumhur ittifakının devam ettiğini teyit etmişlerdi. Bu arada arka kapı diplomasisi işledi. Erdoğan ile Bahçeli’nin yakın zamanda bir araya gelmesi bekleniyor.