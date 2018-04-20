Erdoğan, milletvekillerine 'listeye girmeyen küsmesin' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararının alınmasından sonra ilk toplantısını yaptığı AK Parti Milletvekillerine çok önemli mesajlar verdi. Bir anlamda gelecek perspektifi çizdi. Seçim sürecine ışık tutması açısından Erdoğan’ın bu mesajlarını paylaşmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı konuşmasının başında milletvekillerine erken seçim kararının nasıl ve neden alındığını açıklıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçimle ilgili açıklamasına değinen Erdoğan,” Ben o gün grup’taki konuşmamda üç yerde seçimlerin zamanında yapılacağını söyledim” diyor. Bu sözünü kayda geçirdikten sonra devam ediyor,” Devlet bey açıklama yaptıktan sonra yetkili kurullarımızla toplandık, bu işi daha fazla uzatmanın doğru olmayacağına karar verdik. En uygun tarih 24 Haziran’dı. Bu arada kongrelerimizin büyük bir bölümünü tamamlamamız iyi oldu. Kongreler vesilesiyle Türkiye’yi dolaşmıştık bu da tam üstüne geldi” diyor. Ardından erken seçimle ilgili gerekçeleri sıralıyor.

ERKEN SEÇİMİN GEREKÇELERİ

İlk sıraya ekonomiyle ilgili gerekçeyi yerleştiriyor.

1-Muğlaklık ekonomiye yaramıyor. Muğlaklığa meydan vermemek ve piyasaları rahatlatmak açısından erken seçim kararını aldık.

İkinci sırada Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler geliyor.

2- Bölgede yaşanan gelişmeler belirsizliği kaldırmıyor.

Üçüncü sıraya ise sistemi koyuyor.

3- Adı konuşmuş yeni bir sistem var ama eski sistemle yönetiliyoruz. Eski sistemle yönetilmenin sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. Bizim hükümetle uyumlu olmamız sayesinde ciddi bir sorun gözükmese de eski sistemin hastalıkları görülüyordu. Sistemi fiili duruma uygun hale getirmemiz gerekiyordu.

1 KASIM’I KORUMAMIZ LAZIM

Cumhurbaşkanı geçmişe çok fazla takılmıyor. Erken seçim kararının neden alındığını kısaca açıkladıktan sonra daha çok seçimlere dönük hedefler veriyor.Başkanlık sistemine geçildiğinde Milletvekillerinin fonksiyonunun azalacağı yönündeki değerlendirmeleri doğru olmadığını anlatıyor. Yeni sistemde de Meclis’in önemli olacağını belirtiyor. ”Yeni sistemde yasama ve yürütme keskin bir şekilde ayrılıyor. Ama Milletvekillerinin fonksiyonu ortadan kalkmıyor. Tam aksine Meclis’te güçlü olmamız lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iyi çalışabilmesi için yeni dönemde milletvekillerine çok yük düşecek. Onun için parlamento üstünlüğünü elimizde tutmamız lazım. 1 Kasım seçimlerindeki pozisyonumuzu korumamız lazım” diyor.

LİSTEYE GİRMEYENLER KÜSMESİN

“Seçim kararını hemen Meclis’ten çıkaracağız. Çok çalışacaksınız, çok çalışacağız. Yurtdışı programı olanlar programlarını iptal etsin” diye konuşuyor. Tabi Milletvekillerinin yeni dönemde listelere girip girmeme durumu var. Erdoğan o konuya da değiniyor. ”Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Milletvekillerinde değişiklik olabilir ama kimse küsmesin. Ben yoksam AK Parti yok demesin. Herkes çalışmaya başlasın. Eskilerle, yenilerle bu kutlu davaya hizmete devam edeceğiz” diyor. Bu noktada geçmişe dönüp, geleceğe dönük önemli mesajlar veriyor. İsim vermiyor ama geçmişte AK Parti’de önemli görevler üstlenmiş bazı isimlerle ilgili dokundurmalarda bulunuyor.

“Ben olmazsam batar anlayışında olan nice insanlar gördüm. Silindi gittiler. Ama davam diye devam edenleri hayırla yâd ediyoruz. Ama bazılarını hatırlayan kimse yok. Bu büyük bir davadır” diyor. Peki, sadece bunları mı söylüyor. Davaya sadakat üzerinde yoğunlaşıyor.

“Bugüne kadar doğru yolda olduğumuz arkadaşların doğru insanlar olduğunu tarih birçok kez teyit etti. Bugüne kadar yanlış yolda olan arkadaşlar ilk durakta indiler. Ya kendileri terk etti ya da inmeyenleri biz indirdik” diye konuşuyor. Tabi mesaj kime ya da kimlereyse?

SANDIĞA GÖMÜLMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir bölümünde,” O partinin sandığa gömülmesi lazım” diyor. Peki bu parti hangisi olabilir. İYİ Parti aklınıza gelebilir. Ama Erdoğan konuşmasından İYİ Parti’nin ismini ağzına hiç almıyor. Hangi partiyi kast ettiğini merak ettiyseniz, o isim ileriki cümlede yer alıyor. Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltısı sırasında Güneydoğu’daki seçimler üzerinde ağırlıklı analizler yapıyor. HDP’nin adını vermiyor. “Terörle bağını koparamayan parti” olarak tarif ediyor. Şöyle konuşuyor,”Güneydoğu’da hizmetlerimiz var. Kayyum politikalarımız var. Kayyumlar iyi iş çıkardılar. Ayrıca Terörle başarılı bir mücadelemiz var. Doğu ve Güneydoğu milletvekillerimizin, teşkilatların çok çalışması gerekiyor. Terörle bağını koparmayan bu partinin sandığa gömülmesi lazım”

Erdoğan değerlendirmeleri sırasında CHP’yi de es geçmiyor. CHP’nin seçimlerde başarısız olacağını savunuyor. ”CHP’nin durumu seçimden sonra daha da kötüye gidecek. Daha da marjinalleşecek ”diye konuşuyor.

Cumhurbaşkanı milletvekili listeleriyle ilgili ilginç bir sinyal veriyor. ”Siyaset baronlarına ve siyaset simsarlarına yer vermeyeceğiz” diyor. Nasıl anlarsanız anlayın artık.