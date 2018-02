Anketler konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana sistematik olarak anket yaptıran bir lider. 16 yıldır iktidarda kalıp, girdiği her seçimi kazanmak tesadüfi olmuyor. Halkın nabzını iyi tutmak gerekiyor.



Özal da, Demirel de anketleri ciddiye alan liderlerdi. Anketler ayna gibi. Aynadaki görüntüsüne bakıp, kendisine çeki düzen vermek ise lidere kalıyor.



19 Şubat tarihinde yayınlanan, “Anketlerden çıkan çarpıcı sonuçlar” başlıklı yazımda verdiğim anket sonuçları kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.



Orada AK Parti’nin kısa bir süre önce ara verdiği ülke çapındaki araştırmalara şubat sonu, mart başı gibi yeniden başlayacağını duyurdum. Ama Kürt seçmene yönelik yüz yüze görüşme yöntemiyle çalışmanın yapıldığını, Ege Bölgesi başta olmak üzere bazı bölgesel anketlerin devam ettiğini duyurdum.



Anketi yapan firmaya ilişkin hangi tarihler arasında yapılmış, kaç kişi ile görüşülmüş, hangi yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiş gibi bilgileri paylaşmadım.



Çünkü bir firmanın değil, AK Parti’nin resmi bir anlaşma çerçevesinde çalıştığı, ücretini ödeyip, araştırma yaptırdığı birkaç firmanın anketlerinin ortalaması olduğu için, künyeye ilişkin bilgiler vermedim. Birkaç firmanın araştırmasının ortalaması olduğunu da zaten yazının başında belirtmiştim.



Ama 8 Şubat tarihli, “Anketlerde Afrin nasıl gözüküyor” başlıklı yazıda, MAK Araştırma Şirketi’nin verilerinden yararlandığım için, künyesini vermiştim. Bundan çekinmem. Önümüzdeki günlerde, hangi şirketin, hangi tarihler arasında, kaç kişi ile hangi yöntemle bu araştırmaları yaptığını yazacağım.





İKİ FARKLI GÖSTERGE

Bu arada bir de anketleri okuma sorunumuz ortaya çıktı. Bir partiye oy vereceğini bildirenlerin oranıyla, o partinin oy alabileceği havuz aynı şeyler değil. AK Parti’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 49-50 çıkıyor.



İki gösterge var.



1- Partilere oy vereceğini söyleyenlerin oranı.

2- O partiye oy verebileceklerini söyleyenlerin oranı.



CHP’ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı bir ara yüzde 31’e ulaşmıştı. Ama oy verenlerin oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti. CHP’nin oyu yüzde 22-23 gözüküyor ama oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 27 seviyesinde.



AK Parti’ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 55 gözüküyor. 7 Haziran seçimleri öncesinde bu oran yüzde 43-44’e kadar gerilemişti. Partiler iyi bir performans gösterirse, o havuzdan daha fazla oy alabilirler.





AFRİN ETKİSİ

Bu arada Afrin’in siyasete etkisi üzerinde durmak istiyorum. Afrin operasyonu, Fırat Kalkanı ve Hendek Savaşları gibi büyük olayların kamuoyunu etkilemediğini mi sanıyorsunuz? Öcalan’ın yakalanması Ecevit’e seçim kazandırmadı mı? Peki Afrin harekâtı başarısız olsaydı, biz şimdi neyi tartışıyor oluyorduk? Devlete ve hükümete olan güven 5-6 puan artar mıydı, azalır mıydı?



Bu arada Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın benim yazdığım araştırmadan haberi olmadığını yazanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la ne zaman görüştüler? Telefonla mı, yüz yüze mi? Ne konuştular? Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın böyle bir araştırmadan haberi olmadığını neye dayanarak yazabiliyorlar? Bu araştırmalar öncelikli olarak Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a sunuluyor, ayrıca AK Parti MYK’da sunum yapılıyor.



Bir konuyu yazarken sorumlu her gazetecinin yapması gerektiği gibi en az birkaç kaynakla konuşuyorum.



Bakın AK Parti-MHP İttifakının hazırladığı teklif, dün Meclis’e sunuldu. İttifakın her aşamasını yazdım, 20 Şubat Salı günü, ”İttifakın püf noktası” başlıklı yazımda ayrıntılara yer verdim. Tamamı doğru çıktı. Bu yazılar emekle yazılıyor, kuaför dedikodularına göre değil.