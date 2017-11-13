Terazi burçlarını bile memnun edecek 4 mekân

Mikla
Dediğimiz gibi Terazi burçları hem lüksü hem de iyi yemeği çok severler. Bu nedenle ona şov yapmak gibi bir amacınız varsa en iyisini tercih etmelisiniz. Meraklı yapıları sayesinde de şehirde nerede ne olup bittiğini iyi bildiklerinden, en hip mekânlardan da haberdardırlar. Bu nedenle The Marmara Pera Otel’in terasında bulunan ve sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en iyi füzyon mutfaklarından birine sahip Mikla, onu güzel bir akşam yemeğine götürmek için çok iyi bir tercihtir. Aynı anda hem gözü, hem gönlü hem de karnı doyar ve bunun karşılığını keskin zekâsıyla size fazlasıyla verecektir.
FiLBooks
Terazi burcunun rafine zevkleri vardır ancak aynı zamanda bu hayatta en çok dikkat ettikleri şeylerden biri de samimiyettir. Bu nedenle onun kalbini şirin bir kafede güzel bir kahveyle de alabilirsiniz. Ancak bu salaş bir kafe tercih edebileceğiniz anlamına gelmez. Teraziler tasarıma ve görselliğe çok önem verirler. Aynı zamanda entelektüeldirler. Bu nedenle gerek tasarımı, gerek inanılmaz tatlıları, gerekse rafları dolduran kitaplarıyla Karaköy FiLBooks onun için iyi bir kafe seçeneği olacaktır.
Ekol Künefe
Boğazına bir hayli düşkün olan Terazi burcu yavan tatlardan pek zevk almaz. Yediği şeyin baskın bir tadının olmasından hoşlanır. Bu nedenle tatlılar arasında yoğun tadıyla dikkat çeken künefe tam onun sevebileceği bir lezzettir. Şerbetiyle, peyniriyle ve kadayıfıyla çıtır çıtır bir lezzet sunan ve İstanbul’un en iyi tatlıcıları arasında yer alan Ekol Künefe onun için mükemmel bir adres olacaktır. “Bağlarbaşı’na kim gidecek şimdi?” demeyin, Terazinizi kaptığınız gibi soluğu orada alın.
Lucca
Hep değindiğimiz gibi Terazi burcu kimseden eksik kalmak istemez. Hep okşanması gereken bir egosu vardır. Bu nedenle basit bir ‘drink’ alma eylemi bile onun için son derece önemlidir. Bu içeceği şehrin en gözde mekânlarından birinde almayı tercih eder. İşte tam bu sebeple onu bir drink’e davet edecekseniz Bebek Lucca gibi havalı bir yer tercih etmelisiniz.
BELKİ DE TERAZİ BURCUNA ELLERİNİZLE BİR TATLI YAPMAK İSTERSİNİZ
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