Pire gibiydiler yorgan yaktırdılar..

Potasında sadece ortalama 74 sayı gören, geçen yılın finalisti iki sert cevizden Olimpiakos’un, Pire Barış ve Dostluk Salonunda, son şampiyon Fenerbahçe’ye karşı istatistik üstünlüğü 36 ribauntla lig 2.cisi olması yanı sıra 7 oyuncuyla sayı bulabilen Fenerbahçe karşın rotasyonunu 9 oyuncuya kadar çıkartabiliyor olmasıydı.

Düşüşten gelerek zıplama kovalayan, zirvelerin olağan gediklisi ev sahibi, Fenerbahçe’ye bu sezonda 2.kez kaybetmemek adına, baştan caydırmak için full enerjisini sahaya koydu. Evinde kaybetmemesiyle ünlü Olimpiakos’un saha içi koçu, takım beyni kızıl sakal Spanoulis’i özel savunmayla durdurmayı fazla umursamayan Fenerbahçe “çift guard çift uzunlu beşle” başladı maça. Savunma çeşitlemeleriyle Olimpiakos’ un yumuşak karnı düşük üçlük yüzdesini hedeflenerek boyalı alanda fazlalaşmayı tercih etti. Bu tedbirle bel bağladıkları MILUTINOV ikili devrilmelerinin etkisini büyük ölçüde azaltmayı başardık ama biz içeri kapanınca ev sahibi inadımıza üçlük yüzdesini ilk yarıda 10 da 8, %80’e yükselterek güvendiğimiz dağlara karlar yağdırdı.

İlk yarıyı sakallıya kaptırdık

Biz yardım savunmasında hata yapınca PAPANIKOLAOU ve PRINTEZIS ile iç-dış sayı zorlamalarıyla skor liderliğini hemen ele geçirdi ev sahibi. Thompson yüksek post sayılarıyla direndik ama komşu bizim deyimle “atı alıp fırladı kaçtı”.Savunmada bizi hiç içeri sokmadılar. Demir döverek 16 farklı geride bitirdiğimiz ilk çeyrekten sonra Kalinic’i oyuna alarak savunma sertleşmesi yaratmak istedik ama zor bulabildiğimiz topları kolay harcayınca ev sahibi erken yakaladığı farkı baskımıza rağmen 2. yarıya taşıdı. Temastan kaçınan yumuşak havasından sıyrılan Fenerbahçe, Obradovic’in geceyi kurtaracak adamı bulmak için avuç avuç adam değiştirmesi, ve Dixon’un özel gayretiyle, farkı tek hanelere indirerek, maça geri dönüş umuduyla gittik odaya.

Obradovic yanlış okumaları

Reaksiyonumuzla maçı kıracak mıyız? Beklentisiyle başladığımız 3.çeyrekte rakip savunmayı Dixon’un tempolu dalış ve isabetli atışlarıyla zorladık ama Olimpiakos, ev sahipliği hakem yanıltma artistliklerini kullanıp, arayı koruyarak yaklaştırmadılar bizi. Son çeyrekte sahada ki varlığımız, hatalar ve acemilikler artarken zirve adayı karakterini giderek kaybetti. Fark giderek artarken Olimpiakos karşısında dağılmanın dayanılmaz mahcubiyetini yaşadık.

Obradovic’in Kocaman’laştığı akşam

Olimpiakos kenar yönetimi “Spanoulis +PAPANIKOLAOU+ PRINTEZIS” çekirdek üçlüsünü maçın karar anlarında birlikte içerde tutarak maksimum verimi alırken Obradovic’in maç boyu takıma rotasyon türbülansı yaşatması.. Geçen maçın kazandıranları EuroLeague’de üst üste ikinci kez MVP seçilmiş safety man/güvenilir adam Brad Wanamaker, bizim ‘varsa Melli sonuç belli” diyerek hakkını teslim ettiğimiz Nicole Melli ile vurduğun yerden ses getirmek gerekir ki akılda kalsın” anlayışıyla boksörünü groke durumdan çıkarmak isteyen suvanyör taktiğiyle molada tokatladığı kaptanı Melih’i maç boyu oyuna soka çıkara kafalarını karıştırarak kullanamaması kabus akşamdan kafada kalan sorular oldu. Tekdir edilen yıldızlara Kostas’ı da ekleyebiliriz. Peki kaybeden kim?