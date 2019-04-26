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Ünal Özüak

Ünal Özüak

Evirdi, çevirdi, devirdi

26 Nisan 2019

Play-off serisinde verimlilik, ribaunt, top çalma, asist, isabet, blok yapma... vb. istatistik liderlerinden oluşan ilk beşler belirlendi.

Oyunu oyun yapan başarı endeksleri bunlar. Becerilerin kralları, her işin en iyileri saptandı. Bu ilk beşlerin hiçbirinde Fenerbahçeli oyuncu yok ama Fenerbahçe Final-Four’da! Sekiz takımın onca usta oyuncusu arasına hiçbir Fenerbahçeli girememiş. Usta dokunuş farkı burada işte.

ELİNİZE SAĞLIK

Total basketbol aşığı Obradovic’in, hedef takımı Fenerbahçe dingin basketboluyla, Zalgris’i evinde üzerek, peş peşe Final Four katılımını, beşledi. Olası gazlarını almak için sağlam savunmayla başlayarak Zalgiris’i sayı ve hücum ritmi bulma olanağından yoksun bırakarak uzun süre kaput ettik.

Her topu yaşayarak, frenli ve fakat 20’de 14, %70 yüksek üçlük isabetli hücum ettik. Canhıraş tam saha baskıya da pabuç bırakmadık. “Dixon’a karşı Kaunas” şeklindeki üçlük düellosundan, imza farkımız 10 sayıyla hep biz önde çıktık. Bir ara ortamı ısıtarak farkımızı eritir gibi oldularsa da maçı alan Final Four’a çoktan geçmişti.

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