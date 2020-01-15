Fenerbahçe'nin yorgun yedekleri!

Başta dört büyük kulüp başkanının, UEFA finans kriterleri dolayısıyla federasyonun belirlediği harcama limitlerinden boğulduğu ve de dağıldığı bu günlerde yarattıkları demeç ve bildiri sağanağına Bakan Kasapoğlu organizasyonundaki Spor Çalıştayı umarım son noktayı koyar. Bakan haklıdır. Mevcut yapılarıyla kulüplerimizin faaliyetlerini sürdürmesi mümkün değil. İdari, mali, sportif yeni bir yapılanma şart. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de haklıdır. Türk futbolunun ortak bir akla ihtiyacı vardır. Futbol markasına, marka sahiplerinin ihanet etmesine izin verilmemelidir... · KOÇ yönetiminde 30 futbolcu transfer etmiş bir kulübün dün sahaya çıkan yedek kadrosu nasıl böyle bir tükenmişlik sendromu içinde olur, anlayamıyorum. Sorumluluk alacak, takım liderliğine soyunacak ve forma için saldıracak ilk isimler Tolgay, Alper, Mevlüt sahaya sanki zorla çıkarılmış gibiydiler. Dirar ve Isla lig performanslarının üstüne bir şey koyamıyor ama alternatifleri de yok. Dün F.Bahçe’de yürekten tepki veren tek kişi kaleci Harun’du. 9. dakikada Mehsah ve 55’te Kravets’in şutlarında mutlak golleri kurtardı. 34’te Lopes’in kafayla attığı ve ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısıyla iptal edilen gol Fenerbahçe savunmasının duran ve kenardan gelen toplardaki zaafının en güzel örneğiydi.
TAKIMDAŞLIK RUHU EKSİK
Kafa kafaya bir maç oldu. İlk yarı dominant, ev sahibi Kayseri’ydi. İkinci yarı Tolga ve Tolgay’ın yerlerine giren Gustavo ve Kruse Fenerbahçe’yi rakip yarı sahaya biraz daha fazla taşıdı ama sorun giren çıkan isimlerde değil, yavaş oyun, çok pasla sahanın enine hareket ve yaratılamayan güçlü takımdaşlık ruhunun yokluğuydu.
Ersun Yanal’a geçmiş olsun. Aralık sonuna dek gelmeyen kışın ocakta çok kişiyi yatağa düşürdüğünü görüyoruz. Dünkü kadro ölçü değil ama yedeklerdeki bu heyecansız ruh halinin A takımına da sirayet etmesi Ersun Yanal’ı inanın yataktan zor kaldırır.
PROSINECKI’NIN İŞİ ZOR
Bu sezon Kayseri’nin 3. teknik direktörü Prosinecki’nin oyuncularına verdiği heyecan ve motivasyonu dün sahada gördük. Bir-iki oyuncu dışında genel futbolcu kalitesi düşük olan takımı Hırvat hoca nasıl kümede tutacak gerçekten işi zor. Son dakikalarda Kayseri’nin yorulmasıyla F.Bahçe Muriç’in de oyuna girmesiyle Ferdi ve Kruse ile iki net pozisyon buldu ama sarı lacivertlilerde dün beraberlik arzusu, kazanma hedefinden daha öndeydi. Fenerbahçe’de bu yorgun ve tükenmişlik sendromu yaşayan yedekler, A takımını zor forse eder.
Fenerbahçe'nin yorgun yedekleri!
İlker Yasin yazdı...
Başta dört büyük kulüp başkanının, UEFA finans kriterleri dolayısıyla federasyonun belirlediği harcama limitlerinden boğulduğu ve de dağıldığı bu günlerde yarattıkları demeç ve bildiri sağanağına Bakan Kasapoğlu organizasyonundaki Spor Çalıştayı umarım son noktayı koyar. Bakan haklıdır. Mevcut yapılarıyla kulüplerimizin faaliyetlerini sürdürmesi mümkün değil. İdari, mali, sportif yeni bir yapılanma şart. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de haklıdır. Türk futbolunun ortak bir akla ihtiyacı vardır. Futbol markasına, marka sahiplerinin ihanet etmesine izin verilmemelidir... · KOÇ yönetiminde 30 futbolcu transfer etmiş bir kulübün dün sahaya çıkan yedek kadrosu nasıl böyle bir tükenmişlik sendromu içinde olur, anlayamıyorum. Sorumluluk alacak, takım liderliğine soyunacak ve forma için saldıracak ilk isimler Tolgay, Alper, Mevlüt sahaya sanki zorla çıkarılmış gibiydiler. Dirar ve Isla lig performanslarının üstüne bir şey koyamıyor ama alternatifleri de yok. Dün F.Bahçe’de yürekten tepki veren tek kişi kaleci Harun’du. 9. dakikada Mehsah ve 55’te Kravets’in şutlarında mutlak golleri kurtardı. 34’te Lopes’in kafayla attığı ve ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısıyla iptal edilen gol Fenerbahçe savunmasının duran ve kenardan gelen toplardaki zaafının en güzel örneğiydi.
TAKIMDAŞLIK RUHU EKSİK
Kafa kafaya bir maç oldu. İlk yarı dominant, ev sahibi Kayseri’ydi. İkinci yarı Tolga ve Tolgay’ın yerlerine giren Gustavo ve Kruse Fenerbahçe’yi rakip yarı sahaya biraz daha fazla taşıdı ama sorun giren çıkan isimlerde değil, yavaş oyun, çok pasla sahanın enine hareket ve yaratılamayan güçlü takımdaşlık ruhunun yokluğuydu.
Ersun Yanal’a geçmiş olsun. Aralık sonuna dek gelmeyen kışın ocakta çok kişiyi yatağa düşürdüğünü görüyoruz. Dünkü kadro ölçü değil ama yedeklerdeki bu heyecansız ruh halinin A takımına da sirayet etmesi Ersun Yanal’ı inanın yataktan zor kaldırır.
PROSINECKI’NIN İŞİ ZOR
Bu sezon Kayseri’nin 3. teknik direktörü Prosinecki’nin oyuncularına verdiği heyecan ve motivasyonu dün sahada gördük. Bir-iki oyuncu dışında genel futbolcu kalitesi düşük olan takımı Hırvat hoca nasıl kümede tutacak gerçekten işi zor. Son dakikalarda Kayseri’nin yorulmasıyla F.Bahçe Muriç’in de oyuna girmesiyle Ferdi ve Kruse ile iki net pozisyon buldu ama sarı lacivertlilerde dün beraberlik arzusu, kazanma hedefinden daha öndeydi. Fenerbahçe’de bu yorgun ve tükenmişlik sendromu yaşayan yedekler, A takımını zor forse eder.