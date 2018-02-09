Bu maskeli balo: VENEDİK

Normalde de son derece mistik ve görkemli bir şehir olan Venedik’in en güzel hali. Geçmişi 13. Yüzyıla dayanan Venedik Karnavalı’nın kahramanı masklar. Halk arasındaki sınıf farkını bir süreliğine sembolik olarak kaldırma fikrinden ortaya çıkmış, ancak bir süre sonra karnavalın sembolü haline gelmişler. Tarihteki ilk Venedik Karnavalı’nın tarihiyse 1268. Toplam 11 gün devam eden karnaval şu anda sürüyor. Son günü 13 Şubat. Bu büyük finalde yılın en iyi kostümü de açıklanacak. Bu töreni izleyebilmek için bilet almanız gerekiyor.
Karnaval boyunca şehirin pek çok yerinde eğlenceler düzenleniyor. San Marco Meydanı’nda o haftanın programının asılı olduğu panoları bulabilirsiniz. Yine bu meydanda karnavalın en önemli geçitlerinden biri düzenleniyor. Kostümlerin çeşitliliğini ve şıklığını görmek isterseniz kaçırmayın. Büyük Maskeli Balo, karnavalın en önemli aktivitesi. Her yıl farklı bir yerde, karnaval boyunca her gün akşam 8.30’da düzenleniyor. Katılmak isterseniz. 500 Euro’luk biletleri önceden almanızda yarar var.
Festa Veneziana gondolların geçit töreni. Büyük Kanal boyunca ilerleyen gondollar ve taşıdıkları sanatçılardan yükselen müzik bütün şehri sarıyor. Venedik Karnavalı’nın diğen önemli etkinlikleri 3 adet uçuştan oluşmakta: Meleğin Uçuşu, Kartalın Uçuşu ve Aslan Uçuşu. Yüksek bir kulenin tepesinden halatlar marifetiyle aşağı inen bu sembolik uçuşlar, yöre halkının en çok beklediği ve anlamlandırdığı etkinlikler. Gitmeden önce carnavalevenezia.it sitesini kontrol edin ve festival programı hakkında bilgi alın. Festival boyunca şehrin dört bir yanında sık sık düzenlenen konserlerde özellikle Venedik doğumlu Vivaldi’nin eserlerini dinleyebilirsiniz.
Arsenal tersane bölgesinde, havai fişek ve açık hava film gösterilerinin yapıldığı, ateş yakılıp herkesin kostümleri ile dans edip eğlendiği sokak partileri de var. Yerli halk ev partileri düzenliyor. Normalde mesafeli olmalarıyla bilinen Venedikliler bu dönemde yabancılara daha açık bir ruh haline bürünüyorlar. Dolayısıyla kafanızı kapıdan kibarca uzatırsanız bu ev partilerine davet edilmeniz muhtemel. Gelmişken meşhur maskelerden edinmek istiyorsanız fiyatları 5 ila 40 Euro arasında değişiyor.
Kaynak: