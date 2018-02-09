Bu maskeli balo: VENEDİK

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Bu maskeli balo: VENEDİK

Venedik, dünyanın en çok turist çeken şehri. Ama yılın özellikle bir zamanı var ki o dönemde rekorunu kırıyor. Bütün kentin o ünlü maskelerini takıp, kostümlere büründüğü Venedik Karnavalı hiç şüphesiz Avrupa’daki en özel aktivitelerden biri. Masal şehrini bir de bu haliyle görmek istiyorsanız bilmeniz gerekenler listesine bir göz atmanızda yarar var.

Hürriyet Haber
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Normalde de son derece mistik ve görkemli bir şehir olan Venedik’in en güzel hali. Geçmişi 13. Yüzyıla dayanan Venedik Karnavalı’nın kahramanı masklar. Halk arasındaki sınıf farkını bir süreliğine sembolik olarak kaldırma fikrinden ortaya çıkmış, ancak bir süre sonra karnavalın sembolü haline gelmişler. Tarihteki ilk Venedik Karnavalı’nın tarihiyse 1268. Toplam 11 gün devam eden karnaval şu anda sürüyor. Son günü 13 Şubat. Bu büyük finalde yılın en iyi kostümü de açıklanacak. Bu töreni izleyebilmek için bilet almanız gerekiyor.

Bu maskeli balo: VENEDİK
Bu maskeli balo: VENEDİK

Karnaval boyunca şehirin pek çok yerinde eğlenceler düzenleniyor. San Marco Meydanı’nda o haftanın programının asılı olduğu panoları bulabilirsiniz. Yine bu meydanda karnavalın en önemli geçitlerinden biri düzenleniyor. Kostümlerin çeşitliliğini ve şıklığını görmek isterseniz kaçırmayın. Büyük Maskeli Balo, karnavalın en önemli aktivitesi. Her yıl farklı bir yerde, karnaval boyunca her gün akşam 8.30’da düzenleniyor. Katılmak isterseniz. 500 Euro’luk biletleri önceden almanızda yarar var.

Bu maskeli balo: VENEDİK

Festa Veneziana gondolların geçit töreni. Büyük Kanal boyunca ilerleyen gondollar ve taşıdıkları sanatçılardan yükselen müzik bütün şehri sarıyor. Venedik Karnavalı’nın diğen önemli etkinlikleri 3 adet uçuştan oluşmakta: Meleğin Uçuşu, Kartalın Uçuşu ve Aslan Uçuşu. Yüksek bir kulenin tepesinden halatlar marifetiyle aşağı inen bu sembolik uçuşlar, yöre halkının en çok beklediği ve anlamlandırdığı etkinlikler. Gitmeden önce carnavalevenezia.it sitesini kontrol edin ve festival programı hakkında bilgi alın. Festival boyunca şehrin dört bir yanında sık sık düzenlenen konserlerde özellikle Venedik doğumlu Vivaldi’nin eserlerini dinleyebilirsiniz.

Bu maskeli balo: VENEDİK

Arsenal tersane bölgesinde, havai fişek ve açık hava film gösterilerinin yapıldığı, ateş yakılıp herkesin kostümleri ile dans edip eğlendiği sokak partileri de var. Yerli halk ev partileri düzenliyor. Normalde mesafeli olmalarıyla bilinen Venedikliler bu dönemde yabancılara daha açık bir ruh haline bürünüyorlar. Dolayısıyla kafanızı kapıdan kibarca uzatırsanız bu ev partilerine davet edilmeniz muhtemel. Gelmişken meşhur maskelerden edinmek istiyorsanız fiyatları 5 ila 40 Euro arasında değişiyor.

Kaynak:

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