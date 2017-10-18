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“Mamma mia!” dedirtecek 5 lezzetli İtalyan restoranı

İtalya da tıpkı bizim ülkemiz olduğu gibi yemeği bir haz olarak gören yerlerden. Bu yüzden de çok değerli bir mutfağa ve yemek kültürüne sahip. Üstelik bu tatlar, bize de çok yabancı değil. Bu sayede diğer ülkelerden farklı olarak, yolunuz İtalya'ya düştüğünde kesinlikle aç kalmıyor hatta karnınızı tıka basa doyurabiliyorsunuz. Çünkü sadece yemekleri değil, tatlıları ve kahveleri de bir o kadar leziz. Peki bu harika tatları deneyimlemek için ille de İtalya'ya yolumuzun düşmesi mi gerekiyor?

Kaynak: Doğan Burda
18.10.2017 - 15:14

Tabii ki hayır, çünkü İstanbul'da sizi İtalya'ya gitmiş kadar memnun edebilecek birçok İtalyan restoranı bulunuyor. İşte yemeklerini tadarken "Mamma mia!" demekten kendinizi alamayacağınız o restoranlardan bazıları.

“Mamma mia” dedirtecek 5 lezzetli İtalyan restoranı

Da Mario- Etiler

1993'ten beri İtalyan mutfağı severlere hizmet eden Da Mario, Etiler'in en fazla ziyaret edilen restoranlarından bir tanesi. Her sezon mevsim malzemelerine göre yenilenen menüsü çok çeşitli ve herkesi doyurabilecek cinsten. İtalyan mutfağının meşhur tatlarını tıpkı İtalya'daki lezzetiyle tatmak istiyorsanız, mutlaka bir ara uğrayın deriz.

Adres: Dilhayat Sok. No:7 Etiler, İstanbul

“Mamma mia” dedirtecek 5 lezzetli İtalyan restoranı

Pizzeria Trio- Cihangir

Cihangir'deki bu şık mekan, masa örtülerinden duvardaki resimlerine kadar; tüm dekoruyla İtalya'yı ayağınıza getiriyor. Muhteşem lezzetteki pizzaları, özel soslu risottoluları ve şarapları da cabası! Pizzeria Trio'yu, romantik bir akşam yemeği için mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri olarak not edin deriz.

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. Sıraselviler Cad. Billurcu Sok. No:5 Cihangir

“Mamma mia” dedirtecek 5 lezzetli İtalyan restoranı

Eataly- Zorlu Center

Eataly, İstanbul'daki en ünlü İtalyan restoranlarından biri. İçerisinde, farklı yemeklere göre ayrılmış oturma bölümleri ve yine farklı ürünlerin yer aldığı tam 14 adet restoran bulunuyor. Pizza ve makarnalardan, et ve balık ürünlerine kadar seçim yapabileceğiniz birçok İtalyan lezzetini, bu şık mekanda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Adres: Zorlu Center: Levazım Mah. Barbaros Blv. Zincirlikuyu, Beşiktaş

“Mamma mia” dedirtecek 5 lezzetli İtalyan restoranı

Grissini- Nişantaşı

15 yıla yakın bir süredir Nişantaşı'nın merkezinde İtalyan mutfağı hayranlarına hizmet veren Grissini, harika bir arka bahçeye sahip. Yeşillikler içindeki arka bahçesinde, hepsi birbirinden muhteşem olan İtalyan lezzetlerini tatmak, gerçekten muhteşem bir deneyim. Ayrıca şehrin karmaşasından bir anda sıyrılmak için tercih edebileceğiniz bir mekan.

Adres: Vişnezade Mh. Abdi İpekçi Yurdu No:1, Beşiktaş

“Mamma mia” dedirtecek 5 lezzetli İtalyan restoranı

Vapiano- Suadiye

Yurtdışında ciddi bir üne sahip olan İtalyan restoranı Vapiano, Suadiye'deki şubesiyle de İtalyan mutfağını en güzel haliyle deneyimleme şansı tanıyor. Ev yapımı makarnaları, pizzaları, salataları ve kahveleri oldukça lezzetli. Ayrıca tüm bunlar gözünüzün önünde pişiyor. Anadolu yakasına yolu düşenlerin mutlaka denemesi gereken bir mekan.

Adres: Selim Ragıp Emeç Sokak No: 4, Suadiye, Kadıköy

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Etiketler: italyan restoranları
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