Haftalık Burç Yorumları: 13-19 Ocak Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 13-19 Ocak haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 13-19 Ocak haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Finansal konularda ise daha başlamamış olduğunuz projelerden gelecek büyük kazanımların hayalini kurabilir ve beklentileriniz dahilinde kişilerle görüşme sağlamak isteyebilirsiniz. Özel ilişkilerde ise geleceğe dair beklentilerde daha yapıcı ve iyimser olmanız sizleri daha neşeli ve sevgi dolu olmaya götürecektir. Aşk hayatınızda son iki haftadır çok kırgın ve soğuk hissediyorsanız bu hafta yeni köprüler kurabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Partner veya eşle aralarını düzeltmek isteyenler eleştirel yapılarından kurtulmalı karşılarındaki kişiye sevgilerini göstermekten çekinmemelidir. Çalışma hayatında ise yöneticileriniz ve çalışma arkadaşlarınıza karşı kullandığınız dilin daha yumuşak ve uzlaşmacı olmasına dikkat etmelisiniz. Bunun yanı sıra herhangi bir konuda haklılık durumunuz ortaya çıkabilir ve bunun üzerine partnerinizin size karşı affedici olmasını bekleyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Bu hafta özellikle dikkat etmeniz gereken konu finansal kaynaklarınız üzerine olan durumlar olacaktır. Zira geçmişte imzalanan bir sözleşmenin günü gelmiş olabilir. Bu ödemeyi yapmak için eşinize destek olmak durumunda kalabilirsiniz. Yine aile bireyleri içerisinde yaşanacak bazı durumlar özellikle kardeşler arasında yaşanacak zıtlıklar sizleri bazı düşüncelere sevk edebilir ve onlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Çalışma hayatınızda ise yoğun iş temposu ve çalışma arkadaşlarınızla olan samimiyetiniz sayesinde birçok yükün altından çıkmayı başarabilecek ve yeni birtakım projelerin de başlangıcını yapabileceksiniz. Kendinizi bir şeyin kıyısında hissediyor olabilirsiniz. Artık size hizmet etmeyen şeylerden uzaklaşıyorsunuz. Kariyerinizdeki belirsizlikleri tamamladığınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Gün geçtikçe her şey daha da bir zorlaşıyor gibi hissetseniz de aksine aslında her şey olması gerektiği şekilde ilerleyecek.

ASLAN BURCU

Özel ilişkilerde partnerlerinin kendilerine karşı daha fazla ilgi göstermesini beklerken bir yandan da onları rahat ve özgür bırakmasını isteyecek kadar da dalgalı bir ruh hali içinde bulunabilirler. Geçmişte yaşanan bazı ailevi durumlar ve olmaması gereken yaşanmışlıklar sizleri bir an için bulunduğunuz hayattan kopartıp geçmişe doğru sürükleyebilir. Ancak bu şekilde davranarak kendi neşenizden çalmayın. Geçmişte olan geçmişte kalmıştır.

BAŞAK BURCU

Finansal konularda ise eskiye nazaran daha iyi olduğunuz gözükmektedir. Bazı beklenti ve istekleriniz artık daha rahat gerçekleşebilir. Eğitimle ilgili olanlar için her zaman kendini geliştirecekleri ortamla bütünleşmeleri gerekecektir. Zira bu konuda yaşanan bir boşluk ileride her şeyi zincirleme olarak beraberinde getirebilir. Yine bazı faydasız alışkanlıklardan kurtulmanın zamanı geldiğine işaret etmektedir.

TERAZİ BURCU

Aile içinde gizlenen bazı durumlar sizlerde büyük bir etki uyandırabilir. Sosyal çevrenizde ilişkilerinizi doğru değerlendirmelisiniz. Ancak iyi niyetlerinizi kullanmaya çalışan bazı kişiler sizleri size yakışmayacak ithamlarla suçlayabilirler. Bu noktada biraz sınırlarınızı çizmeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Hafta sonu bazı plan ve organizasyonlarda aksaklık olabilir bir sonraki zamana ertelemek durumunda kalabilirsiniz.

AKREP BURCU

Eşiniz ya da partnerinizle aranızda geçen diyaloglar sizlerin biraz kafasını kurcalıyor olabilir. Belki de hukuksal süreçlerinizle ilgili konular önünüze gelebilir. Bu hafta ortasından itibaren dikkatimizi çeken nokta sizin için hiç umulmadık yerden bir haber gelmesi durumu olacaktır. Sürprizli bu gelişme sizi umutlandıracak. Hafta sonu ise ilişkileri yönetmek sizler için biraz güç olabilir.

YAY BURCU

Bu hafta özellikle düşünce yapınızdaki değişikliği fark edebilir ve affetme konusunda daha esnek davrandığınızı hissedebilirsiniz. Çalışma hayatında yöneticilerinizden bazı talepleriniz olabilir. Bunları söylemek için çekiniyor olabilirsiniz. Ancak yine de kendinizi toparlayıp uygun bir insanla isteklerinizi açıklamanız hem kendi motivasyonunuz hem de çalışma şekliniz açısından uygun olacaktır.

OĞLAK BURCU

Maddi anlamda hiç beklemediğiniz yerden gelecek bir miktar para ile istediğiniz bir eşyaya kavuşabilir ve geri kalan kısmını da birikim amaçlı değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Sosyal yaşamda ise daha dikkatli olmanız gereken durumlar yaşanabilir. Özellikle sırlarınızı başkalarına aktarma konusunda ketum davranmalısınız. Hafta sonuna doğru bazı yalan ve kandırılma olaylarına karşı özellikle dikkat etmeniz gerekebilir.

KOVA BURCU

İstediklerinizi gerçekleştirmek için fazla bir zamana ihtiyaç duymadan hemen olmasını bekliyorsunuz ancak bu her zaman mümkün olamıyor. Özellikle finansal konudaki hayalleriniz eşiniz veya partnerinizle aranızda birtakım düşüncelerin yeniden doğmasına neden olabilir. Bu hafta özellikle finansal kaynaklarınızı çok iyi kullanmanız gerektiğini belirtmek istiyorum.

BALIK BURCU

Ailevi ilişkilerde ise büyüklerinizin size verecekleri öğütlere kulak asmanız gerekmektedir. Zira sizler bazı şeyleri göremiyor olsanız da onlar gayet iyi görüyorlar. Bu noktada onlara güvenmeniz son derece mantıklı sonuçlar doğuracaktır. Özel yaşamınızda ise sevdiğiniz kişiye karşı olan bazı davranışlarınız karşınızdaki insanın sizin ona olan sevgisinden emin olmamasına yol açıyor.