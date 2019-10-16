Zennik tarifi

Trakya usulü bir börek yapmaya ne dersiniz? İçindeki birçok sebzeyle besin deposu olan zennik isimli bu böreğin yapımı zahmetsiz ve oldukça lezzetli. Günün her saati yiyebileceğiniz bu böreği mutlaka denemelisiniz. İşte zennik tarifimiz...
Pırasaları ince ince doğrayın.
Tavaya zeytinyağı döküp 4-5 dakika soteleyin ve bir kaba alın.
İçine süt, yoğurt, zeytinyağı, yumurta, mısır unu, un, kabartma tozu, pul biber, kimyon, yenibahar, kekik koyun ve karıştırın.
Yağlanmış tepsiye dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Piştikten sonra fırından çıkarın, ılınmasını bekleyin ve eşit şekilde kesin.