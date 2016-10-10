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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.10.2016 - 15:02, Son Güncelleme:

Yunan Adaları'nda başınızı döndürecek lezzetler

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Yunan Adaları'nda başınızı döndürecek lezzetler

Türk mutfağı ile ortak birçok ortak noktası bulunan Yunan mutfağının eşsiz lezzetlerini denemek için Yunan adaları sizi bekliyor...

Akdeniz mutfağını İtalyan mutfağından sonra en iyi yansıtan gastronomik kültürlerin başında gelen Yunan mutfağı Ortadoğu, Balkanlar ve Anadolu'dan gelen göçlerle birlikte oradan çokça etkilenen mutfaklardan bir tanesi. Türk mutfağıyla da ortak birçok lezzete ev sahipliği yapan Yunan mutfağında yemekler için iklimin de etkisiyle her daim taze sebze ve meyveler bulmak mümkün.

Yunan Adalarında başınızı döndürecek lezzetler

Yunanistan'a gittiğinizde Türk mutfağıyla benzer tarifler ile karşılaşabilirsiniz. Bazı tarifler Yunan mutfağından parçalar taşıyarak değişime uğrasa da bir çoğu Türk mutfağı ile hemen hemen aynı lezzeti taşıyan tarifler olarak öne çıkıyor. Sağlıklı ve taze ürünlerin yer aldığı bir yeme içme kültürüne sahip olan Yunanistan zeytinleriyle dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor. Ülkenin hemen hemen her yerinde zeytin ağaçları kaplı olup engin denizlerinde ise pek çok çeşitli balık ürününe rastlamak mümkün.

Yunan mutfağında en çok kullanılan sebzeler ise domates, patates, patlıcan ve soğan ilk bakışta göze çarpıyor. Akdeniz mutfağına özgü pek çok baharatı da görebileceğiniz Yunan mutfağında nane, kekik, tarçın, karanfil ve dereotu en çok kullanılanlar arasında.Deniz ürünlerinin oldukça revaçta olduğu Yunanistan taze balıkları ve mezeleriyle dünyada ün salmış ülkelerin başında gelir. Geniş bir kıyı şeridine sahip olan ülkede balık çeşitlerinin fazlalığı nedeniyle her mevsim taze balık bulabilme imkanı fazladır. Kış aylarında gözde olan Morina balığının yanında Barbunya, Çipura ve Levrek en lezzetli balıklar arasında yer alır.

Yunan Adalarında başınızı döndürecek lezzetler

Balık çorbasının yanında Yunan mutfağı mezeleriyle de oldukça ünlüdür. Lakerda, kalamar, haydari, ahtapot kızartma ve karides'in yanında Feta peyniri ile yapılan Grek salatası ise balık sofralarının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Keçi, koyun ve inek sütünden yapılan Feta peynirinin yanında gravyer ve kaşar peyniri türlerini de Yunanistan'da tatmak mümkün.

Rakı- balık sofralarının demirbaşlarından biri ise Yunanlıların meşhur uzo içkisidir. Rakı ile aynı özelliklere sahip olan Uzo soğuk ve sıcak mezelerin vazgeçilmez eşlikçisidir.

Tatlı olarak Sakız adasından özel olarak getirtilen sakız ile yapılan muhallebi ile Türk kahvesinin az kavrulmuşu olan Yunan kahvesini birlikte tüketmek yemeği sonlandırmak için en güzel seçeneklerden biri.

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