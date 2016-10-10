Yunan Adaları'nda başınızı döndürecek lezzetler
Türk mutfağı ile ortak birçok ortak noktası bulunan Yunan mutfağının eşsiz lezzetlerini denemek için Yunan adaları sizi bekliyor...
Akdeniz mutfağını İtalyan mutfağından sonra en iyi yansıtan gastronomik kültürlerin başında gelen Yunan mutfağı Ortadoğu, Balkanlar ve Anadolu'dan gelen göçlerle birlikte oradan çokça etkilenen mutfaklardan bir tanesi. Türk mutfağıyla da ortak birçok lezzete ev sahipliği yapan Yunan mutfağında yemekler için iklimin de etkisiyle her daim taze sebze ve meyveler bulmak mümkün.
Yunanistan'a gittiğinizde Türk mutfağıyla benzer tarifler ile karşılaşabilirsiniz. Bazı tarifler Yunan mutfağından parçalar taşıyarak değişime uğrasa da bir çoğu Türk mutfağı ile hemen hemen aynı lezzeti taşıyan tarifler olarak öne çıkıyor. Sağlıklı ve taze ürünlerin yer aldığı bir yeme içme kültürüne sahip olan Yunanistan zeytinleriyle dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor. Ülkenin hemen hemen her yerinde zeytin ağaçları kaplı olup engin denizlerinde ise pek çok çeşitli balık ürününe rastlamak mümkün.
Yunan mutfağında en çok kullanılan sebzeler ise domates, patates, patlıcan ve soğan ilk bakışta göze çarpıyor. Akdeniz mutfağına özgü pek çok baharatı da görebileceğiniz Yunan mutfağında nane, kekik, tarçın, karanfil ve dereotu en çok kullanılanlar arasında.Deniz ürünlerinin oldukça revaçta olduğu Yunanistan taze balıkları ve mezeleriyle dünyada ün salmış ülkelerin başında gelir. Geniş bir kıyı şeridine sahip olan ülkede balık çeşitlerinin fazlalığı nedeniyle her mevsim taze balık bulabilme imkanı fazladır. Kış aylarında gözde olan Morina balığının yanında Barbunya, Çipura ve Levrek en lezzetli balıklar arasında yer alır.
Balık çorbasının yanında Yunan mutfağı mezeleriyle de oldukça ünlüdür. Lakerda, kalamar, haydari, ahtapot kızartma ve karides'in yanında Feta peyniri ile yapılan Grek salatası ise balık sofralarının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Keçi, koyun ve inek sütünden yapılan Feta peynirinin yanında gravyer ve kaşar peyniri türlerini de Yunanistan'da tatmak mümkün.
Rakı- balık sofralarının demirbaşlarından biri ise Yunanlıların meşhur uzo içkisidir. Rakı ile aynı özelliklere sahip olan Uzo soğuk ve sıcak mezelerin vazgeçilmez eşlikçisidir.
Tatlı olarak Sakız adasından özel olarak getirtilen sakız ile yapılan muhallebi ile Türk kahvesinin az kavrulmuşu olan Yunan kahvesini birlikte tüketmek yemeği sonlandırmak için en güzel seçeneklerden biri.
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