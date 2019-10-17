YeÅŸil zeytin ve siyah zeytin nasÄ±l kurulur? Ä°ÅŸte Ã¶nemli pÃ¼f noktalarÄ±

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Haber GiriÅŸ: 17.10.2019 - 17:56, Son GÃ¼ncelleme:

YeÅŸil zeytin ve siyah zeytin nasÄ±l kurulur? Ä°ÅŸte önemli püf noktalarÄ±

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YeÅŸil zeytin ve siyah zeytin nasÄ±l kurulur? Ä°ÅŸte önemli püf noktalarÄ±

Ekim ayÄ± sonunda hasadÄ± baÅŸlayan zeytin, kahvaltÄ±larÄ±n olmazsa olmazÄ±dÄ±r. AÄŸaÃ§lardan toplanan Ã§iÄŸ zeytinleri de ÅŸimdiden marketlerde gÃ¶rebilirsiniz. Siz de hazÄ±r almak yerine Ã§iÄŸ halini alarak kendi zeytininizi evde kurmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rseniz birkaÃ§ temel pÃ¼f noktasÄ±na dikkat etmelisiniz. Siyah zeytin ve yeÅŸil zeytin iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± listeleyeceÄŸimiz pÃ¼f noktalarÄ±yla enfes zeytinler kurabilirsiniz.

Zeytinlerin ilk olgunlaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde toplanan mahsulden elde edilen yeÅŸil zeytinin Ã¶mrÃ¼ siyah zeytin kadar uzun deÄŸildir. KÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼ketilmesi gereken yeÅŸil zeytin, Ã§izme, kÄ±rma ve bÃ¼tÃ¼n zeytin olmak Ã¼zere Ã¼Ã§e ayrÄ±lÄ±r.

Ã‡izme ya da Ã§izik zeytin elde etmek iÃ§in zeytin etli kÄ±sÄ±mlarÄ±ndan Ã§ekirdeÄŸe kadar bÄ±Ã§akla Ã§izilir. KÄ±rma zeytin de zeytinlerin iki taÅŸ arasÄ±nda hafif bir ÅŸeklde ezilerek etinin Ã§ekirdeÄŸinden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla elde edilir. KÄ±rma zeytini, Ã§izik zeytine gÃ¶re daha kÄ±sa sÃ¼rede yenebilecek kÄ±vama gelse de yumuÅŸayÄ±p kÄ±vamÄ±nÄ± kaybetmesi de o kadar hÄ±zlÄ± olur.

Ã‡izmeden ve kÄ±rmadan sadece temizlendikten sonra kurutulan zeytine de bÃ¼tÃ¼n zeytin adÄ± verilir. BÃ¼tÃ¼n zeytinin tadÄ± diÄŸer yeÅŸil zeytinlere gÃ¶re buruk ve acÄ±msÄ±dÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÄ±rma ve Ã§izik zeytinin acÄ± suyu daha kolay Ã§Ä±kar.

YeÅŸil zeytin ve siyah zeytin nasÄ±l kurulur Ä°ÅŸte Ã¶nemli pÃ¼f noktalarÄ±

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YEÅžÄ°L ZEYTÄ°N NASIL YAPILIR?

Evde ilk defa yeÅŸil zeytin yapmaya daha kÃ¼Ã§Ã¼k miktarlarda deneyerek baÅŸlayabilirsiniz. Fakat 5 litrelik bir kavanoz tercih ederseniz 3 ila 3,5 kilogram zeytin ve 1 kilogram kaya tuzu kullanmanÄ±z gerekir.

YapÄ±mÄ±na baÅŸlamadan Ã¶nce zeytinlerinizi iyice temizleyin. DiÄŸer zeytinlerin bozulmamasÄ± iÃ§in Ã§Ã¼rÃ¼k ve bozuk olanlar ayÄ±klanmalÄ±dÄ±r. Yaprak ve sap kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± temizlediÄŸiniz zeytinleri iyice yÄ±kayÄ±n. Daha sonra gÃ¼zelce Ã§izin ve kavanozlara doldurun. Ãœzerine kaya tuzu eklenmiÅŸ suyu ilave edip kavanozun kapaÄŸÄ±nÄ± sÄ±kÄ±ca kapatÄ±n. Zeytinlerinizi gÃ¼neÅŸ gÃ¶rmeyen serin bir yerde 1 ay kadar dinlendirin.

EÄŸer tercihiniz kÄ±rma zeytinden yana olursa zeytinlerin suyunu her gÃ¼n deÄŸiÅŸtirin ve yenileyin. Bu ÅŸekilde zeytinin acÄ±sÄ±nÄ± 10 gÃ¼n gibi kÄ±sabir sÃ¼rede atÄ±p tatlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilirsiniz. Fakat yukarÄ±da bahsettiÄŸimiz gibi kÄ±rma zeytin Ã§abuk yumuÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k miktarlarda yapmamanÄ±z tercih edilir.

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YeÅŸil zeytin ve siyah zeytin nasÄ±l kurulur Ä°ÅŸte Ã¶nemli pÃ¼f noktalarÄ±

SÄ°YAH ZEYTÄ°N NASIL YAPILIR?

Siyah zeytin yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan zeytinler yeÅŸil zeytine gÃ¶re daha geÃ§ toplanÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dalÄ±nda tam olarak olgunlaÅŸmasÄ±, koyu renk almasÄ± ve yaÄŸlanmasÄ± beklenir.

Siyah zeytini de kurmadan Ã¶nce aynÄ± yeÅŸil zeytinde uygulandÄ±ÄŸÄ± gibi gÃ¼zel bir ÅŸekilde temizleyin. SaplarÄ± ve yapraklarÄ±, ezik ve yumuÅŸak olanlarÄ± iyice ayÄ±klayÄ±n. Su bidonuna benzer aÄŸzÄ± dar olan bir kaba zeytinlerinizi hiÃ§bir iÅŸlemden geÃ§irmeden doldurun. 4 kilogram zeytin iÃ§in 5 litrelik bir su bidonunda ihtiyacÄ±nÄ±z olabilir.

Zeytinleri bidona doldurun ve Ã¼zerine 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± sirke 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± da kaya tuzu ilave edin. (Dilerseniz 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kadar zeytinyaÄŸÄ± ve limon dilimleri de kullanabilirsiniz.) Zeytinleri doldurduktan sonra bidonlarÄ±n aÄŸzÄ±nÄ± sÄ±kÄ±ca kapatÄ±n ve yan yatÄ±rarak iyice sallayÄ±n. Zeytinler olana kadar gÃ¼nde 2-3 defa salla iÅŸlemini tekrarlayÄ±n.

Siyah zeytin 2 ayda olur. Bu dÃ¶nemde bidona eklenen tuz tamamen eriyerek zeytinlerin iÃ§ine geÃ§er. Zeytinleriniz 2 ayÄ±n sonunda yenebilecek kÄ±vama gelir. Zeytinlerinizi ilk aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda renkleri yeÅŸilimsi olsa da zamanla siyaha dÃ¶ner.

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