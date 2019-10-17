YeÅŸil zeytin ve siyah zeytin nasÄ±l kurulur? Ä°ÅŸte Ã¶nemli pÃ¼f noktalarÄ±

Zeytinlerin ilk olgunlaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde toplanan mahsulden elde edilen yeÅŸil zeytinin Ã¶mrÃ¼ siyah zeytin kadar uzun deÄŸildir. KÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼ketilmesi gereken yeÅŸil zeytin, Ã§izme, kÄ±rma ve bÃ¼tÃ¼n zeytin olmak Ã¼zere Ã¼Ã§e ayrÄ±lÄ±r.

Ã‡izme ya da Ã§izik zeytin elde etmek iÃ§in zeytin etli kÄ±sÄ±mlarÄ±ndan Ã§ekirdeÄŸe kadar bÄ±Ã§akla Ã§izilir. KÄ±rma zeytin de zeytinlerin iki taÅŸ arasÄ±nda hafif bir ÅŸeklde ezilerek etinin Ã§ekirdeÄŸinden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla elde edilir. KÄ±rma zeytini, Ã§izik zeytine gÃ¶re daha kÄ±sa sÃ¼rede yenebilecek kÄ±vama gelse de yumuÅŸayÄ±p kÄ±vamÄ±nÄ± kaybetmesi de o kadar hÄ±zlÄ± olur.

Ã‡izmeden ve kÄ±rmadan sadece temizlendikten sonra kurutulan zeytine de bÃ¼tÃ¼n zeytin adÄ± verilir. BÃ¼tÃ¼n zeytinin tadÄ± diÄŸer yeÅŸil zeytinlere gÃ¶re buruk ve acÄ±msÄ±dÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÄ±rma ve Ã§izik zeytinin acÄ± suyu daha kolay Ã§Ä±kar.

Â

YEÅžÄ°L ZEYTÄ°N NASIL YAPILIR?

Evde ilk defa yeÅŸil zeytin yapmaya daha kÃ¼Ã§Ã¼k miktarlarda deneyerek baÅŸlayabilirsiniz. Fakat 5 litrelik bir kavanoz tercih ederseniz 3 ila 3,5 kilogram zeytin ve 1 kilogram kaya tuzu kullanmanÄ±z gerekir.

YapÄ±mÄ±na baÅŸlamadan Ã¶nce zeytinlerinizi iyice temizleyin. DiÄŸer zeytinlerin bozulmamasÄ± iÃ§in Ã§Ã¼rÃ¼k ve bozuk olanlar ayÄ±klanmalÄ±dÄ±r. Yaprak ve sap kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± temizlediÄŸiniz zeytinleri iyice yÄ±kayÄ±n. Daha sonra gÃ¼zelce Ã§izin ve kavanozlara doldurun. Ãœzerine kaya tuzu eklenmiÅŸ suyu ilave edip kavanozun kapaÄŸÄ±nÄ± sÄ±kÄ±ca kapatÄ±n. Zeytinlerinizi gÃ¼neÅŸ gÃ¶rmeyen serin bir yerde 1 ay kadar dinlendirin.

EÄŸer tercihiniz kÄ±rma zeytinden yana olursa zeytinlerin suyunu her gÃ¼n deÄŸiÅŸtirin ve yenileyin. Bu ÅŸekilde zeytinin acÄ±sÄ±nÄ± 10 gÃ¼n gibi kÄ±sabir sÃ¼rede atÄ±p tatlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilirsiniz. Fakat yukarÄ±da bahsettiÄŸimiz gibi kÄ±rma zeytin Ã§abuk yumuÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k miktarlarda yapmamanÄ±z tercih edilir.

Â

SÄ°YAH ZEYTÄ°N NASIL YAPILIR?

Siyah zeytin yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan zeytinler yeÅŸil zeytine gÃ¶re daha geÃ§ toplanÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dalÄ±nda tam olarak olgunlaÅŸmasÄ±, koyu renk almasÄ± ve yaÄŸlanmasÄ± beklenir.

Siyah zeytini de kurmadan Ã¶nce aynÄ± yeÅŸil zeytinde uygulandÄ±ÄŸÄ± gibi gÃ¼zel bir ÅŸekilde temizleyin. SaplarÄ± ve yapraklarÄ±, ezik ve yumuÅŸak olanlarÄ± iyice ayÄ±klayÄ±n. Su bidonuna benzer aÄŸzÄ± dar olan bir kaba zeytinlerinizi hiÃ§bir iÅŸlemden geÃ§irmeden doldurun. 4 kilogram zeytin iÃ§in 5 litrelik bir su bidonunda ihtiyacÄ±nÄ±z olabilir.

Zeytinleri bidona doldurun ve Ã¼zerine 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± sirke 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± da kaya tuzu ilave edin. (Dilerseniz 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kadar zeytinyaÄŸÄ± ve limon dilimleri de kullanabilirsiniz.) Zeytinleri doldurduktan sonra bidonlarÄ±n aÄŸzÄ±nÄ± sÄ±kÄ±ca kapatÄ±n ve yan yatÄ±rarak iyice sallayÄ±n. Zeytinler olana kadar gÃ¼nde 2-3 defa salla iÅŸlemini tekrarlayÄ±n.

Siyah zeytin 2 ayda olur. Bu dÃ¶nemde bidona eklenen tuz tamamen eriyerek zeytinlerin iÃ§ine geÃ§er. Zeytinleriniz 2 ayÄ±n sonunda yenebilecek kÄ±vama gelir. Zeytinlerinizi ilk aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda renkleri yeÅŸilimsi olsa da zamanla siyaha dÃ¶ner.

Â