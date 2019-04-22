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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Yalancı cheesecake tarifi
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Yalancı cheesecake tarifi

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Yalancı cheesecake tarifi

“Peynirsiz cheesecake olur mu?” demeyin. Oldukça kolay hazırlanan ve birebir cheesecake tadında ki bu bol limonlu tatlı tarifimiz, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Hazırlanması çok pratik ve oldukça lezzetli olan bu yalancı cheesecake’leri denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

Muhallebisi için:

  • 4 su bardağı süt
  • 7 yemek kaşığı irmik
  • Çeyrek su bardağı şeker
  • 2 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 limonun suyu
  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

Tabanı için:

  • 2 paket yulaflı bisküvi
  • 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Hazırlanışı

Tereyağını eritin. Bisküvileri mutfak robotundan geçirin ve eritilmiş tereyağıyla güzelce karıştırın.

Mutfak robotundan geçirdiğiniz bisküvileri kelepçeli kek kalıbının tabanına yayın.

Üzerlerine bastırarak sıkıştırın. Kek kalıbını buzdolabında 1 saat dinlendirin.

Bu arada süt, toz şeker, vanilya, irmik, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve nişastayı derin bir tencerenin içine alın.

Tel çırpıcı kullanarak güzelce karıştırın ve tencereyi ocağın üzerine alın.

Tencereyi orta ateşte sürekli karıştırıp kıvam almasını sağlayın.

Karışım kıvam almaya başlayınca ocaktan alın ve birkaç dakika karıştırarak soğutun.

Ardından bisküvi tabanını buzdolabından çıkarın.

Tenceredeki karışımı, bisküvi tabanının üzerine güzelce yayın.

Tatlınız hazır sayılır, buzdolabında minimum 6 saat olmak üzere dilerseniz 1 gece dinlenmeye bırakın.

Ertesi gün üzerini limon dilimleriyle süsleyip hemen servis edebilirsiniz. Bu aşamada limon miktarını azaltabilir ve İçerisine Hindistan cevizi ilave edebilirsiniz.

Böylece farklı meyve ve soslarla da çeşitlendirebilirsiniz. Afiyet olsun.

Yalancı cheesecake tarifi Yalancı cheesecake cheesecake
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