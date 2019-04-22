Yalancı cheesecake tarifi

“Peynirsiz cheesecake olur mu?” demeyin. Oldukça kolay hazırlanan ve birebir cheesecake tadında ki bu bol limonlu tatlı tarifimiz, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Hazırlanması çok pratik ve oldukça lezzetli olan bu yalancı cheesecake’leri denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…
Muhallebisi için:
Tabanı için:
Tereyağını eritin. Bisküvileri mutfak robotundan geçirin ve eritilmiş tereyağıyla güzelce karıştırın.
Mutfak robotundan geçirdiğiniz bisküvileri kelepçeli kek kalıbının tabanına yayın.
Üzerlerine bastırarak sıkıştırın. Kek kalıbını buzdolabında 1 saat dinlendirin.
Bu arada süt, toz şeker, vanilya, irmik, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve nişastayı derin bir tencerenin içine alın.
Tel çırpıcı kullanarak güzelce karıştırın ve tencereyi ocağın üzerine alın.
Tencereyi orta ateşte sürekli karıştırıp kıvam almasını sağlayın.
Karışım kıvam almaya başlayınca ocaktan alın ve birkaç dakika karıştırarak soğutun.
Ardından bisküvi tabanını buzdolabından çıkarın.
Tenceredeki karışımı, bisküvi tabanının üzerine güzelce yayın.
Tatlınız hazır sayılır, buzdolabında minimum 6 saat olmak üzere dilerseniz 1 gece dinlenmeye bırakın.
Ertesi gün üzerini limon dilimleriyle süsleyip hemen servis edebilirsiniz. Bu aşamada limon miktarını azaltabilir ve İçerisine Hindistan cevizi ilave edebilirsiniz.
Böylece farklı meyve ve soslarla da çeşitlendirebilirsiniz. Afiyet olsun.